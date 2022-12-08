Что вас ждет

Перед вами самое высокое рукотворное сооружение в мире — невероятный небоскреб Бурдж-Халифа. Этот памятник человеческому могуществу высотой 830 метров стоит увидеть своими глазами. Сегодня у вас будет возможность ближе познакомиться с этим символом нового Ближнего Востока и полюбоваться потрясающими видами с обзорной площадки на вершине Бурдж-Халифа.

На входе вас сфотографируют и выдадут билет, чтобы вы смогли найти свое фото при выходе.

Вы подниметесь на вершину небоскреба на самом быстром лифте в мире: его скорость – целых 64 км/ч, или 18 метров в секунду! На 124-м этаже перед вами откроется панорамный вид на весь город.

На вершине вы найдете уникальную интерактивную мультимедиа-выставку о небоскребе, его значении для города и инженерных чудесах.

На 124-м этаже работает команда фотографов. Позвольте им сфотографировать вас и возьмите билет. При выходе вы сможете просмотреть фотографии и решить, хочется ли вам их купить.

Полюбуйтесь Дубаем с новой перспективы — высоты птичьего полета!

Важно знать:

К участию не допускаются лица старше 65 лет.

Если выбранное время недоступно, туроператор автоматически выберет другое время в пределах 1 часа. Выбранное вами время не гарантировано.

В разных точках достопримечательности могут быть очереди. Среднее время посещения здания – около 2 часов.

В случае заказа, оформленного непосредственно в день посещения, билеты необходимо забрать лично в офисе туроператора. Пожалуйста, предоставьте местный контактный номер телефона.

Возьмите с собой:

паспорт или удостоверение личности.

Запрещено:

домашние животные,

курение,

еда и напитки.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер в 1 сторону до небоскреба Бурдж-Халифа,

билет в Бурдж-Халифа,

лифт до верхнего этажа.

Туристы оплачивают самостоятельно: