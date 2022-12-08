Поднимитесь на смотровую площадку самого высокого здания в мире
Поднимитесь на смотровую площадку самого высокого здания в мире. Посетите мультимедиа-выставку, где узнаете о небоскребе и его чудесах. Взлетите к вершине небоскреба на самом быстром лифте в мире. Объедините реальность с фотографиями, сделанными на специальном зеленом фоне.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждет
Перед вами самое высокое рукотворное сооружение в мире — невероятный небоскреб Бурдж-Халифа. Этот памятник человеческому могуществу высотой 830 метров стоит увидеть своими глазами. Сегодня у вас будет возможность ближе познакомиться с этим символом нового Ближнего Востока и полюбоваться потрясающими видами с обзорной площадки на вершине Бурдж-Халифа.
На входе вас сфотографируют и выдадут билет, чтобы вы смогли найти свое фото при выходе.
Вы подниметесь на вершину небоскреба на самом быстром лифте в мире: его скорость – целых 64 км/ч, или 18 метров в секунду! На 124-м этаже перед вами откроется панорамный вид на весь город.
На вершине вы найдете уникальную интерактивную мультимедиа-выставку о небоскребе, его значении для города и инженерных чудесах.
На 124-м этаже работает команда фотографов. Позвольте им сфотографировать вас и возьмите билет. При выходе вы сможете просмотреть фотографии и решить, хочется ли вам их купить.
Полюбуйтесь Дубаем с новой перспективы — высоты птичьего полета!
Важно знать:
- К участию не допускаются лица старше 65 лет.
- Если выбранное время недоступно, туроператор автоматически выберет другое время в пределах 1 часа. Выбранное вами время не гарантировано.
- В разных точках достопримечательности могут быть очереди. Среднее время посещения здания – около 2 часов.
- В случае заказа, оформленного непосредственно в день посещения, билеты необходимо забрать лично в офисе туроператора. Пожалуйста, предоставьте местный контактный номер телефона.
Возьмите с собой:
паспорт или удостоверение личности.
Запрещено:
- домашние животные,
- курение,
- еда и напитки.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер в 1 сторону до небоскреба Бурдж-Халифа,
- билет в Бурдж-Халифа,
- лифт до верхнего этажа.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обратный трансфер,
- фотографии, сделанные фотографом,
- обзорные телескопы.
Ежедневно с 10:00 до 23:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в 1 сторону до небоскреба Бурдж-Халифа
- Билет в Бурдж-Халифа
- Лифт до верхнего этажа
- Что не входит
- Обратный трансфер
- Фотографии, сделанные фотографом
- Обзорные телескопы
- Место начала и завершения?
- ваш отель или круизный терминал порта Рашид
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00 до 23:00.Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
8 дек 2022
Нас забрали вовремя, предварительно предупредив, что время встречи перенесли на полчаса из-за дорожной ситуации. Водитель был очень вежлив и показал нам много достопримечательностей по пути, это была почти экскурсия по городу сама по себе. Нас отвезли ко входу, а затем сопровождали, пока мы не вошли в Бурджи Калифу. У водителя был с собой распечатанный билет с кодом. Прекрасный день, спасибо!
А
Артем
8 дек 2022
Хорошее VIP-обслуживание без ожидания и очередей
Т
Тамара
8 дек 2022
Это был захватывающий дух тур, который мы все четверо никогда не забудем. Уникальный вид был непревзойденным и ошеломляющим одновременно. Мы поднялись на самом быстром лифте в мире и смогли насладиться великолепным видом и сделать красивые фотографии.
А
Алена
8 дек 2022
Первоклассно от встречи в отеле до конца! Это настолько потрясающе, что словами не описать. Даже лифт сам по себе событие! Любой, кто посещает Дубай, должен побывать здесь!
Д
Дарья
8 дек 2022
Действительно отличные виды с самого высокого здания в мире. По пути наверх можно многое узнать о создании Бурдж-Халифа. Бронь сработала без проблем! цен на снимки очень высокие, но их не обязательно покупать.
М
Мария
7 дек 2022
Отличная возможность посетить самое высокое здание в мире. Я забронировал тур на 14:00. Очередь была очень длинной, и в лифтах помещалось всего несколько человек. У меня в запасе было более 2 часов. Вид фантастический!
А
Алекс
7 дек 2022
Если вы хотите что-то особенное и вдали от толпы туристов, вы сделали правильный выбор! Здесь. народу конечно много, но далеко не так много как на 125 этаже. Для нас это стоило каждого евро!
А
Анжела
7 дек 2022
Нас забрали в 8:30 утра, получили билеты у водителя. И он отвез нас в торговый центр. Потом мы искали вход в Burj Kahlifa и в конце концов нашли его. Это было немного сложно, потому что торговый центр гигантский.
И
Илья
6 дек 2022
Одним из самых ярких моментов нашего недельного пребывания в эмирате Дубай, конечно же, было посещение Бурдж-Халифа. Конечно, вид на город со 124 этажа захватывает дух. Также стоит посетить трюковые фонтаны, которые каждый вечер появляются перед башней. Стоит увидеть не только игру фонтанов с музыкальным сопровождением, но и невероятную эффектную меняющуюся подсветку башни.
М
Маша
6 дек 2022
Вы должны побывать там! Лучше забронировать заранее на 10:30 и быть там к 10:00 или около того, они сразу же пустят вас наверх. С визуальной точки зрения нет никакого преимущества в том, чтобы брать верхний этаж, вы теряете связь с реальностью внизу. С одной стороны море, с другой пустыня, между дорогами в 14 полос. Если вы сойдете со SkyTrain в 0700 на одну станцию раньше и пройдете через новые ряды высотных зданий к Бурджу, вы увидите вокруг себя великолепные новые высотные здания с эффектной архитектурой, даже Нью-Йорк или Чикаго бледнеет.
А
Андрей
5 дек 2022
Рекомендуем посетить башню на закате. Лучше всего бронировать онлайн заранее, иначе все время посещения может быть полностью забронировано. Затем посмотрите шоу фонтанов, чтобы сделать свой день идеальным. Мы не могли оторваться!
А
Антон
5 дек 2022
Если вы отправляетесь в Дубай, обязательно посетите это место, чтобы насладиться впечатляющим видом с высоты. Это лучшее место, где можно увидеть, что появилось в городе за последние несколько лет, и что еще может появиться. Однако соотношение цена-качество не совсем подходит.
В
Валентина
5 дек 2022
Это было замечательно! Возможность взобраться на нее была для меня большим счастьем. Единственное, что я, возможно, сделала неправильно, так это взяла визит вечером в 20:00, я думаю, что днем все было бы еще красивее и четче.
А
Анатолий
5 дек 2022
Закат был великолепен. Горизонт меняется от светлого к темному… ТОП! Светодиодное шоу в лифте! Определенно стоит посмотреть! Игра фонтанов просто потрясающая!!! Симбиоз фонтанов и меняющейся фоновой музыки обязательно стоит увидеть со смотровой площадки БК. ВОТ ЭТО ДА!!! Затем я сидел прямо у фонтанов, и это казалось вечностью. Это просто завораживает!!! Бронь, просмотр… все супер!!!
О
Олег
4 дек 2022
Купив заранее билеты сэкономила много денег по сравнению с покупкой билета в день. Весь визит прошел очень хорошо, практически без очередей. Виды потрясающие, персонал очень дружелюбный и услужливый. Билеты отправлены нам заранее по электронной почте, никаких проблем. Если вы прибываете на метро, оставьте немного времени, торговый центр находится в нескольких минутах ходьбы, а Бурдж не так хорошо обозначен указателями, когда вы окажетесь внутри.
Ещё 12 отзывов
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