Мощь скорости и солёные брызги на лице! Вы наденете спасательный жилет и оседлаете гидроцикл, чтобы отправиться на прогулку с опытным инструктором. Насладитесь водами Персидского залива и великолепными видами дубайского побережья.
Описание экскурсии
Организационные детали
- Безопасность: мы начинаем с инструктажа по технике безопасности. Наши инструкторы подробно объяснят вам, как пользоваться гидроциклом. Ваша безопасность — наш приоритет.
- При заказе вы можете выбрать длительность прогулки: 30 минут — окрестности «Бурдж-аль-Араб», 60 минут — «Бурдж-аль-Араб» и «Атлантис».
- На протяжении поездки вас будет сопровождать наш опытный инструктор, который покажет знаковые места Дубая, подскажет живописные локации и поможет сделать фотографии с самых удачных ракурсов.
- Гидроцикл рассчитан на двоих, так что вы можете пригласить друга без дополнительных затрат — стоимость указана за 1 гидроцикл.
- К поездке не допускаются дети до 18 лет.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Прогулка на гидроцикле 30 мин.
|$90
|Прогулка на гидроцикле 60 мин.
|$160
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Fishing Harbour
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сали — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 8999 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ.
