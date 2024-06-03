С обзорной площадки знакового небоскрёба вам откроется потрясающий вид на город. Вы увидите здания делового центра, роскошные кварталы и искусственные острова. А затем отправитесь в один из крупнейших аквариумов Ближнего Востока, где живут 33 тысячи морских обитателей! Прогуляетесь по 50-метровому прозрачному подводному тоннелю среди коралловых рыб, скатов, акул. И навестите водных животных от крокодилов до пингвинов.

Описание билета

❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.

Что вы получите

Доступ к смотровым небоскрёба Бурдж-Халифа, минуя очереди в кассы (открытая площадка на 124 этаже и закрытая на 125)

Доступ к аквариуму в Дубай Молле с тысячами морских обитателей и подводным стеклянным тоннелем

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день за 20-30 минут до подъёма подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top.

3. Сеансы посещения с данным билетом — с 08:00 до 14:30 и с 19:00 до 23:00

Важная информация

Бронирование производится на ФИО каждого участника и определённую дату. Билет на смотровую оформляется на конкретный сеанс, в Аквариум вы сможете пойти до или после посещения площадки. Вход в каждый объект по билету — единоразовый.

Детям до 2 лет билет не нужен

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

В случае неблагоприятных погодных условий (плохой видимости) возврат денежных средств не предусмотрен

Дополнительные расходы

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания),

200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)

— Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)

— VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

— VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)