Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
С обзорной площадки знакового небоскрёба вам откроется потрясающий вид на город. Вы увидите здания делового центра, роскошные кварталы и искусственные острова.
А затем отправитесь в один из крупнейших аквариумов Ближнего Востока, где живут 33 тысячи морских обитателей! Прогуляетесь по 50-метровому прозрачному подводному тоннелю среди коралловых рыб, скатов, акул. И навестите водных животных от крокодилов до пингвинов.
4.67
6 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 22:00, 23:00
Описание билета
❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.
Что вы получите
Доступ к смотровым небоскрёба Бурдж-Халифа, минуя очереди в кассы (открытая площадка на 124 этаже и закрытая на 125)
Доступ к аквариуму в Дубай Молле с тысячами морских обитателей и подводным стеклянным тоннелем
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов 2. В указанный день за 20-30 минут до подъёма подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top. 3. Сеансы посещения с данным билетом — с 08:00 до 14:30 и с 19:00 до 23:00
Важная информация
Бронирование производится на ФИО каждого участника и определённую дату. Билет на смотровую оформляется на конкретный сеанс, в Аквариум вы сможете пойти до или после посещения площадки. Вход в каждый объект по билету — единоразовый.
Детям до 2 лет билет не нужен
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
В случае неблагоприятных погодных условий (плохой видимости) возврат денежных средств не предусмотрен
Дополнительные расходы
За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:
— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания), 200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов) — Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов) — VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов) — VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)
На смотровых площадках вы сможете воспользоваться обзорными биноклями и виртуальными аттракционами
в понедельник, вторник, среду и четверг в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 22:00 и 23:00, в пятницу в 08:00, 09:00, 10:00, 22:00 и 23:00, в субботу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 и 23:00
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 22:00 и 23:00, в пятницу в 08:00, 09:00, 10:00, 22:00 и 23:00, в субботу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 и 23:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 7290 туристов
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!