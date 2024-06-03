Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум

Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
С обзорной площадки знакового небоскрёба вам откроется потрясающий вид на город. Вы увидите здания делового центра, роскошные кварталы и искусственные острова.

А затем отправитесь в один из крупнейших аквариумов Ближнего Востока, где живут 33 тысячи морских обитателей! Прогуляетесь по 50-метровому прозрачному подводному тоннелю среди коралловых рыб, скатов, акул. И навестите водных животных от крокодилов до пингвинов.
4.67
6 отзывов
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 22:00, 23:00

Описание билета

Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.

Что вы получите

  • Доступ к смотровым небоскрёба Бурдж-Халифа, минуя очереди в кассы (открытая площадка на 124 этаже и закрытая на 125)
  • Доступ к аквариуму в Дубай Молле с тысячами морских обитателей и подводным стеклянным тоннелем

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день за 20-30 минут до подъёма подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top.
3. Сеансы посещения с данным билетом — с 08:00 до 14:30 и с 19:00 до 23:00

Важная информация

  • Бронирование производится на ФИО каждого участника и определённую дату. Билет на смотровую оформляется на конкретный сеанс, в Аквариум вы сможете пойти до или после посещения площадки. Вход в каждый объект по билету — единоразовый.
  • Детям до 2 лет билет не нужен

Возврат билета

  • Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
  • В случае неблагоприятных погодных условий (плохой видимости) возврат денежных средств не предусмотрен

Дополнительные расходы

  • За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания),
200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
— Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
— VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)
— VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

  • На смотровых площадках вы сможете воспользоваться обзорными биноклями и виртуальными аттракционами

в понедельник, вторник, среду и четверг в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 22:00 и 23:00, в пятницу в 08:00, 09:00, 10:00, 22:00 и 23:00, в субботу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 и 23:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$75
Дети 3-7 лет$60
Дети до 2 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На стойке регистрации в Дубай Молле
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 22:00 и 23:00, в пятницу в 08:00, 09:00, 10:00, 22:00 и 23:00, в субботу и воскресенье в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 и 23:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Елизавета
3 июня 2024
Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
О
15 мая 2024
Отличная организация, заказала, менеджер на связи, обсудили, оплатила, получила билеты и ответы на все вопросы. Очень удобно. Рекомендую однозначно.
Геннадий
8 апр 2024
Спасибо Виктории за билеты на смотровую площадку Бурдж Халифа и в Аквариум. Никаких проблем не возникло, все четко и без очередей.
В
28 мар 2024
Высокая стоимость
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Стоимость точно такая же как при покупке непосредственно на месте
Т
6 ноя 2023
Все очень здорово, по купленным билетам прошли и на смотровую, и в аквариум - все очень понравилось, особенно аквариум - очень много разных видов животных)
Е
28 сен 2023
Промахнулась с датам, билетами воспользоваться не удалось, но они спокойно сканируются в кассе их видят, все Гуд, можно покупать.

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