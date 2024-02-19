Дубай - авторская обзорная экскурсия на личном авто

Индивидуальная экскурсия в Дубае
Эта экскурсия для любителей узнавать и изучать что-то новое! Авторская программа включает все популярные достопримечательности Эмирата, после нее вам будет что рассказать своим друзьям и близким.
Дубай - авторская обзорная экскурсия на личном авто
Дубай - авторская обзорная экскурсия на личном авто
Дубай - авторская обзорная экскурсия на личном авто
Ближайшие даты:
19
фев
20
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Что вас ожидает:

  • Бастакия
  • Историческая часть Дубая, среда обитания бедуинов Аль Сиф
  • Сокровищница Алладина
  • Сувениры традиционные местные сладости
  • Фото маршрут по Дубаю!
  • Границы прошлого и будущего Дубая — золотая Рамка
  • Башни близнецы Эмирейтс Таверс
  • Резиденция Шейха Дубая Премьера Министра ОАЭ
  • Арабская Венеция с видом на Бурж Ал Араб отель Парус и Золотыми скакунами Шейха Дубая
  • Остров Пальмы проект который не давал надежд и стал самым популярным среди туристов и жителей страны (включено фото с отелем -Атлантис, с колесом обозрения, Дубай Марина)
  • Исторический проект всего человечества Небоскреб Бурж Халифа & Лазерное шоу.
  • Обладатель рекордов Гиннеса фонтаны, океанариум
  • Ловцы Жемчугов о них пишутся в книгах ОАЭ

Описание

Такой разный Дубай

Дорогие путешественники и ценители уникальных впечатлений! Приглашаем вас в захватывающее приключение — авторская программа экскурсии по Эмирату, созданная специально для тех, кто стремится узнать и изучить что-то новое! В этом увлекательном путешествии мы пройдемся по следам развития Дубая, охватив все популярные достопримечательности. Начнем с погружения в старину и новизну города, рассматривая среду обитания бедуинов в Аль Сифе. Полюбуемся на аутентичность узких улочек Аль Фахидии (Аль Бастакия). Познакомимся с историческими корнями дубайцев, встретившись с их культурным наследием. Но это еще не все! Вы также окунетесь в современный Дубай 21 века, где вас жде встреча с величественным Бурдж Халифа, резиденцией шейха Дубая, а также арабской Венецией и удивительной пальмой Джумейра. Эта экскурсия станет вашим билетом в увлекательное путешествие по времени и культуре, оставив незабываемые воспоминания, которыми вы сможете поделиться со своими друзьями и близкими. Присоединяйтесь, чтобы раскрыть все тайны и красоты этого уникального Эмирата! Важная информация:Для входа в мечеть Шейха Зайда необходимо соблюдать дресс-код. Мужчинам нужно быть обязательно в брюках (шорты недопустимы). Разрешаются рубашки с длинным или коротким рукавом, но без изображений людей или животных. Женщины могут надеть одежду с юбкой, полностью закрывающей ноги (без разрезов) или строгие брюки. Рукава одежды должны быть длинными. Прозрачные рукава не допускаются.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Фотостопы
  • Корректировка маршрута по вашим пожелания
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Доп. время (свыше 8 часов) оплачивается отдельно
Место начала и завершения?
3459+M82 - Jabal Ali Second - Dubai - ОАЭ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Важно! Для входа в мечеть Шейха Зайда необходимо соблюдать дресс-код. Мужчинам нужно быть обязательно в брюках (шорты недопустимы). Разрешаются рубашки с длинным или коротким рукавом, но без изображений людей или животных.
  • Женщины могут надеть одежду с юбкой, полностью закрывающей ноги (без разрезов) или строгие брюки. Рукава одежды должны быть длинными. Прозрачные рукава не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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