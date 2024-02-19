Описание

Такой разный Дубай Дорогие путешественники и ценители уникальных впечатлений! Приглашаем вас в захватывающее приключение — авторская программа экскурсии по Эмирату, созданная специально для тех, кто стремится узнать и изучить что-то новое! В этом увлекательном путешествии мы пройдемся по следам развития Дубая, охватив все популярные достопримечательности. Начнем с погружения в старину и новизну города, рассматривая среду обитания бедуинов в Аль Сифе. Полюбуемся на аутентичность узких улочек Аль Фахидии (Аль Бастакия). Познакомимся с историческими корнями дубайцев, встретившись с их культурным наследием. Но это еще не все! Вы также окунетесь в современный Дубай 21 века, где вас жде встреча с величественным Бурдж Халифа, резиденцией шейха Дубая, а также арабской Венецией и удивительной пальмой Джумейра. Эта экскурсия станет вашим билетом в увлекательное путешествие по времени и культуре, оставив незабываемые воспоминания, которыми вы сможете поделиться со своими друзьями и близкими. Присоединяйтесь, чтобы раскрыть все тайны и красоты этого уникального Эмирата! Важная информация:Для входа в мечеть Шейха Зайда необходимо соблюдать дресс-код. Мужчинам нужно быть обязательно в брюках (шорты недопустимы). Разрешаются рубашки с длинным или коротким рукавом, но без изображений людей или животных. Женщины могут надеть одежду с юбкой, полностью закрывающей ноги (без разрезов) или строгие брюки. Рукава одежды должны быть длинными. Прозрачные рукава не допускаются.