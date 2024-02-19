Эта экскурсия для любителей узнавать и изучать что-то новое! Авторская программа включает все популярные достопримечательности Эмирата, после нее вам будет что рассказать своим друзьям и близким.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бастакия
- Историческая часть Дубая, среда обитания бедуинов Аль Сиф
- Сокровищница Алладина
- Сувениры традиционные местные сладости
- Фото маршрут по Дубаю!
- Границы прошлого и будущего Дубая — золотая Рамка
- Башни близнецы Эмирейтс Таверс
- Резиденция Шейха Дубая Премьера Министра ОАЭ
- Арабская Венеция с видом на Бурж Ал Араб отель Парус и Золотыми скакунами Шейха Дубая
- Остров Пальмы проект который не давал надежд и стал самым популярным среди туристов и жителей страны (включено фото с отелем -Атлантис, с колесом обозрения, Дубай Марина)
- Исторический проект всего человечества Небоскреб Бурж Халифа & Лазерное шоу.
- Обладатель рекордов Гиннеса фонтаны, океанариум
- Ловцы Жемчугов о них пишутся в книгах ОАЭ
Описание
Такой разный ДубайДорогие путешественники и ценители уникальных впечатлений! Приглашаем вас в захватывающее приключение — авторская программа экскурсии по Эмирату, созданная специально для тех, кто стремится узнать и изучить что-то новое! В этом увлекательном путешествии мы пройдемся по следам развития Дубая, охватив все популярные достопримечательности. Начнем с погружения в старину и новизну города, рассматривая среду обитания бедуинов в Аль Сифе. Полюбуемся на аутентичность узких улочек Аль Фахидии (Аль Бастакия). Познакомимся с историческими корнями дубайцев, встретившись с их культурным наследием. Но это еще не все! Вы также окунетесь в современный Дубай 21 века, где вас жде встреча с величественным Бурдж Халифа, резиденцией шейха Дубая, а также арабской Венецией и удивительной пальмой Джумейра. Эта экскурсия станет вашим билетом в увлекательное путешествие по времени и культуре, оставив незабываемые воспоминания, которыми вы сможете поделиться со своими друзьями и близкими. Присоединяйтесь, чтобы раскрыть все тайны и красоты этого уникального Эмирата! Важная информация:Для входа в мечеть Шейха Зайда необходимо соблюдать дресс-код. Мужчинам нужно быть обязательно в брюках (шорты недопустимы). Разрешаются рубашки с длинным или коротким рукавом, но без изображений людей или животных. Женщины могут надеть одежду с юбкой, полностью закрывающей ноги (без разрезов) или строгие брюки. Рукава одежды должны быть длинными. Прозрачные рукава не допускаются.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер из отеля и обратно
- Фотостопы
- Корректировка маршрута по вашим пожелания
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Доп. время (свыше 8 часов) оплачивается отдельно
- Место начала и завершения?
- 3459+M82 - Jabal Ali Second - Dubai - ОАЭ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Важно! Для входа в мечеть Шейха Зайда необходимо соблюдать дресс-код. Мужчинам нужно быть обязательно в брюках (шорты недопустимы). Разрешаются рубашки с длинным или коротким рукавом, но без изображений людей или животных.
- Женщины могут надеть одежду с юбкой, полностью закрывающей ноги (без разрезов) или строгие брюки. Рукава одежды должны быть длинными. Прозрачные рукава не допускаются
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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