Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
На комфортном минивэне вы отправитесь в путешествие по самым эффектным местам Дубая.
Элитные районы, Пальма Джумейра, Бурдж Халифа, отель-парус, Музей будущего — я расскажу о невероятных проектах и достижениях эмирата. Вы узнаете о знаковых личностях в истории ОАЭ и реалиях жизни в современном Дубае. Отведаете блюда арабской кухни. И пополните фотоколлекцию яркими снимками.
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3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
В путешествии вы услышите историю создания и развития ОАЭ. Откроете любопытные факты о президентах страны и других ярких личностях. Я расскажу о шейхах эмиратов и объясню, почему не Дубай — столица государства. Поговорим о самых ярких визитных карточках и интересных локациях города. Вы также узнаете, как на самом деле живут местные и как можно получить гражданство.
В нашей программе:
Джумейра. Прогулка по самому популярному району, где вы сможете сделать эстетичные фотографии
Бурдж-эль-Араб. Остановка у знаменитого отеля-паруса
Комплекс Мадинат Джумейра. Элитный микрорайон Дубая с роскошными виллами и дорогими отелями
Золотые лошади. Фотостоп у скульптуры «Табун золотых лошадей»
Пальма Джумейра. Насыпной остров-пальма (*)
Дубай Марина. JBR Walk, прогулка по яхт-клубу
Музей будущего. Остановка у знаменитого музея (*)
Парк бабочек или сад чудес (*)
Дубайская рамка. Фото с лучшего ракурса на фоне сооружения (*)
Бурдж Халифа. Самое высокое здание в мире
Дубай Молл. Торговый центр, водопад «Ловцы за жемчугом» и один из крупнейших в мире аквариумов (*)
Шоу поющих фонтанов. Самое известное шоу в Дубае, которое станет прекрасным финальным аккордом нашего путешествия
В середине экскурсии остановимся на обед в одном из проверенных заведений.
Комфортный формат
В отличие от обычных групповых поездок на автобусе, вы отправитесь в путешествие на комфортном минивэне. На экскурсии в компании до 6 человек я уделяю внимание каждому. Кроме того, как правило, в мини-группах легко договориться о дополнительных совместных активностях. Например, места, помеченные звёздочками (*) в маршруте, можно не только осмотреть снаружи, но и посетить.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер от вашего отеля или любой удобной точки в Дубае и обратно
Поездка проходит на комфортном минивэне
Дополнительные расходы: обед и, по общему желанию группы, посещение музеев и платных объектов
Опционально: вы можете взять с собой дополнительный комплект одежды, чтобы менять образы для фотографий
Никаких ограничений по возрасту нет — будет интересно и взрослым, и детям
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пулат — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 243 туристов
Меня зовут Пулат, с семьёй я живу в Дубае с 2009 года и уже 12 лет вожу экскурсии по ОАЭ. На наших индивидуальных экскурсиях по эмиратам я покажу вам все читать дальше
красоты Востока и даже те, о которых знают лишь местные.
Я расскажу где можно вкусно поесть, как купить билеты в Бурдж Халифу подешевле и помогу достать билеты в музей будущего, даже если их нет на сайте.
Я всегда радуюсь, когда мои туристы остаются в восторге. Потому что моя работа и моя семья - две главные ценности в моей жизни.
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Екатерина
14 мая 2024
Спасибо экскурсоводу Пулату за прекрасную экскурсии. За сутки со мной связались и уточнили, все ли в силе. Утром прислали уведомление о точном времени прибытии и номер машины. Сев в прохладную читать дальше
машину экскурсовод предложил свой маршрут, но предоставил нам самим выбирать маршрут. Чем мы и воспользовались, добавив свои локации. Те места, которые мы посетили за доп плату Пулат по нашей просьбе бронировал заранее, что избавило нас от очередей в кассу и дало нам возможность выбрать удобное для нас время.
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Наталья
7 мая 2024
Семьёй из трёх человек брали обзорную экскурсию Главное в Дубае в мини-группе. Посетили все желаемые места. Экскурсовод Пулат грамотно распределил посещение мест, по нашему желанию посетили кафе национальной кухни. Пулат читать дальше
подсказывал на каком месте встать для фото, а также не отказывался пофоткать нас. Передвигались по городу на комфортном, чистом легковом автомобиле, так как в группе была только наша семья. Рекомендую экскурсию и экскурсовода. Мы все остались довольны.
Ольга
1 мая 2024
Ездили вдвоем на обзорную экскурсию с Пулатом по Дубаю. Изначально она была заявлена в мини-группе, но оказалась индивидуальная, так как на этот день больше никто не записался. Ездили на комфортном читать дальше
семиместном минивэне. Поскольку я была в Дубае первый раз, хотелось увидеть все знаковые достопримечательности города. Пулат предложил правильную основу маршрута, которую дополнил в соответствии с нашими пожеланиями. По всему маршруту не приходилось тратить время на покупку входных билетов, Пулат их скидывал в whatsapp сразу, как только подъезжали к локации. Цена на билеты при этом не отличалась от цен на klook. Были во всех местах, указанных в описании экскурсии, поднимались на смотровые площадки Sky view и The view at the Palm, больше часа гуляли по Саду чудес, заезжали на пляж с отличным видом на Бурж аль Араб. Как человек, который больше 10 лет живет в ОАЭ, Пулат рассказывал не статьи из википедии, как встречалось на других экскурсиях, а действительно интересные факты про город, историю страны, жизнь людей, их обычаи и традиции. Кроме того, он очень хороший фотограф. Могу смело рекомендовать его как экскурсовода по Дубаю.