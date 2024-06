читать дальше

семиместном минивэне. Поскольку я была в Дубае первый раз, хотелось увидеть все знаковые достопримечательности города. Пулат предложил правильную основу маршрута, которую дополнил в соответствии с нашими пожеланиями. По всему маршруту не приходилось тратить время на покупку входных билетов, Пулат их скидывал в whatsapp сразу, как только подъезжали к локации. Цена на билеты при этом не отличалась от цен на klook. Были во всех местах, указанных в описании экскурсии, поднимались на смотровые площадки Sky view и The view at the Palm, больше часа гуляли по Саду чудес, заезжали на пляж с отличным видом на Бурж аль Араб. Как человек, который больше 10 лет живет в ОАЭ, Пулат рассказывал не статьи из википедии, как встречалось на других экскурсиях, а действительно интересные факты про город, историю страны, жизнь людей, их обычаи и традиции. Кроме того, он очень хороший фотограф. Могу смело рекомендовать его как экскурсовода по Дубаю.