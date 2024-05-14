На комфортном минивэне вы отправитесь в путешествие по самым эффектным местам Дубая. Элитные районы, Пальма Джумейра, Бурдж Халифа, отель-парус, Музей будущего — я расскажу о невероятных проектах и достижениях эмирата. Вы узнаете о знаковых личностях в истории ОАЭ и реалиях жизни в современном Дубае. Отведаете блюда арабской кухни. И пополните фотоколлекцию яркими снимками.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

В путешествии вы услышите историю создания и развития ОАЭ. Откроете любопытные факты о президентах страны и других ярких личностях. Я расскажу о шейхах эмиратов и объясню, почему не Дубай — столица государства. Поговорим о самых ярких визитных карточках и интересных локациях города. Вы также узнаете, как на самом деле живут местные и как можно получить гражданство.

В нашей программе:

Джумейра . Прогулка по самому популярному району, где вы сможете сделать эстетичные фотографии

. Прогулка по самому популярному району, где вы сможете сделать эстетичные фотографии Бурдж-эль-Араб . Остановка у знаменитого отеля-паруса

. Остановка у знаменитого отеля-паруса Комплекс Мадинат Джумейра . Элитный микрорайон Дубая с роскошными виллами и дорогими отелями

. Элитный микрорайон Дубая с роскошными виллами и дорогими отелями Золотые лошади . Фотостоп у скульптуры «Табун золотых лошадей»

. Фотостоп у скульптуры «Табун золотых лошадей» Пальма Джумейра . Насыпной остров-пальма (*)

. Насыпной остров-пальма (*) Дубай Марина . JBR Walk, прогулка по яхт-клубу

. JBR Walk, прогулка по яхт-клубу Музей будущего . Остановка у знаменитого музея (*)

. Остановка у знаменитого музея (*) Парк бабочек или сад чудес (*)

(*) Дубайская рамка . Фото с лучшего ракурса на фоне сооружения (*)

. Фото с лучшего ракурса на фоне сооружения (*) Бурдж Халифа . Самое высокое здание в мире

. Самое высокое здание в мире Дубай Молл . Торговый центр, водопад «Ловцы за жемчугом» и один из крупнейших в мире аквариумов (*)

. Торговый центр, водопад «Ловцы за жемчугом» и один из крупнейших в мире аквариумов (*) Шоу поющих фонтанов. Самое известное шоу в Дубае, которое станет прекрасным финальным аккордом нашего путешествия

В середине экскурсии остановимся на обед в одном из проверенных заведений.

Комфортный формат

В отличие от обычных групповых поездок на автобусе, вы отправитесь в путешествие на комфортном минивэне. На экскурсии в компании до 6 человек я уделяю внимание каждому. Кроме того, как правило, в мини-группах легко договориться о дополнительных совместных активностях. Например, места, помеченные звёздочками (*) в маршруте, можно не только осмотреть снаружи, но и посетить.

Организационные детали