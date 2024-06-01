6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
10 окт в 09:30
11 окт в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю с персональной программой
Начало: Ваш отель
«Предлагаем провести незабываемый день в Дубае на персональной авторской экскурсии, на которой вы ощутите весь спектр положительных эмоций и откроете для себя множество удивительных фактов об этом городе»
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
170$153 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - авторская обзорная экскурсия на личном авто
Начало: 3459+M82 - Jabal Ali Second - Dubai - ОАЭ
«Приглашаем вас в захватывающее приключение — авторская программа экскурсии по Эмирату, созданная специально для тех, кто стремится узнать и изучить что-то новое»
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
$190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
- ООльга4 апреля 2024Очень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. Отлично провели время. И взрослые и ребёнок (9 лет) довольны.
- ООльга22 марта 2024Экскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Авторские»
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