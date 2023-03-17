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Описание
Что вас ожидает
Город, который умеет удивлять
Небоскрёбы и моллы, отели и пляжи — привычные достопримечательности Дубая. И в этот обзорный маршрут они, безусловно, включены. Но как и в любом городе, здесь есть историческая часть. За современными башнями из стекла и бетона скрываются районы, напоминающие о том, как всё начиналось. Приглашаю вас отправиться в прошлое — а затем на 100 лет тому вперёд.
Старые районы
В начале 20 века Дубай был маленьким портовым городком с 10 тысячами жителей. О тех временах напоминает район Аль-Бастакия — идеальное место для знакомства с историей и традициями страны. Я помогу вам не потеряться в лабиринте улочек, покажу небольшой колоритный рынок и остатки старой крепости. Затем на традиционной лодке абра мы пересечём канал Dubai Creek и попадём к знаменитому золотому рынку и лавкам со специями.
Современный город
Чтобы увидеть, где проходит граница между старыми и новыми районами Дубая, мы отправимся к Золотой рамке. Я расскажу, что именно олицетворяет проект и какие виды открываются со смотровой площадки на высоте 150 м. Если захотите посетить её, сообщите заранее — я позабочусь о билетах.
Еще мгновение — и вас окружает великолепие современного Дубая. Вы узнаете, как среди пыли и песка выросли невероятные архитектурные чудеса: башня Бурдж-Халифа, отель-«парус» Бурдж-эль-Араб, бухта Дубай Марина и остров Bluewaters.
Организационные детали
Это авто-пешеходная экскурсия, в стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно на современном автомобиле с кондиционером
Осматривать все здания на маршруте мы будем только снаружи. Если планируете посетить смотровую площадку Золотой Рамки, сообщите об этом при бронировании — билеты туда необходимо будет заказать и оплатить заранее.
Дополнительные расходы
— Аренда лодки ($11 за поездку) — Входные билеты в Рамку Дубая (от $17 с человека) — Еда и напитки по дороге
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Дубае
В туризме я работаю уже 17 лет. Начинал с экскурсий по России, сегодня осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 70 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю людям и быту. Путешествуя со мной по ОАЭ, вы узнаете много интересных деталей и историй от местных жителей. Все маршруты моих экскурсий разработаны на основе большого опыта и пожеланий клиентов, с учётом методических указаний.