Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»

Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох

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Многие уверены, что история ОАЭ началась в 1971 году, с началом нефтедобычи.

Вовсе нет! Бывший «пиратский берег», центр британского протектората и ловли жемчуга, Дубай полон удивительных историй. Я расскажу вам о его прошлом и покажу лучшие места «города будущего». Поговорим про быт и философию арабов, а также про секреты «восточного экономического чуда».
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
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Описание

Что вас ожидает

Город, который умеет удивлять

Небоскрёбы и моллы, отели и пляжи — привычные достопримечательности Дубая. И в этот обзорный маршрут они, безусловно, включены. Но как и в любом городе, здесь есть историческая часть. За современными башнями из стекла и бетона скрываются районы, напоминающие о том, как всё начиналось. Приглашаю вас отправиться в прошлое — а затем на 100 лет тому вперёд.

Старые районы

В начале 20 века Дубай был маленьким портовым городком с 10 тысячами жителей. О тех временах напоминает район Аль-Бастакия — идеальное место для знакомства с историей и традициями страны. Я помогу вам не потеряться в лабиринте улочек, покажу небольшой колоритный рынок и остатки старой крепости. Затем на традиционной лодке абра мы пересечём канал Dubai Creek и попадём к знаменитому золотому рынку и лавкам со специями.

Современный город

Чтобы увидеть, где проходит граница между старыми и новыми районами Дубая, мы отправимся к Золотой рамке. Я расскажу, что именно олицетворяет проект и какие виды открываются со смотровой площадки на высоте 150 м. Если захотите посетить её, сообщите заранее — я позабочусь о билетах.

Еще мгновение — и вас окружает великолепие современного Дубая. Вы узнаете, как среди пыли и песка выросли невероятные архитектурные чудеса: башня Бурдж-Халифа, отель-«парус» Бурдж-эль-Араб, бухта Дубай Марина и остров Bluewaters.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия, в стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно на современном автомобиле с кондиционером
  • Осматривать все здания на маршруте мы будем только снаружи. Если планируете посетить смотровую площадку Золотой Рамки, сообщите об этом при бронировании — билеты туда необходимо будет заказать и оплатить заранее.

Дополнительные расходы

— Аренда лодки ($11 за поездку)
— Входные билеты в Рамку Дубая (от $17 с человека)
— Еда и напитки по дороге

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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