Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
Многие уверены, что история ОАЭ началась в 1971 году, с началом нефтедобычи.
Вовсе нет! Бывший «пиратский берег», центр британского протектората и ловли жемчуга, Дубай полон удивительных историй. Я расскажу вам о его прошлом и покажу лучшие места «города будущего». Поговорим про быт и философию арабов, а также про секреты «восточного экономического чуда».
Небоскрёбы и моллы, отели и пляжи — привычные достопримечательности Дубая. И в этот обзорный маршрут они, безусловно, включены. Но как и в любом городе, здесь есть историческая часть. За современными башнями из стекла и бетона скрываются районы, напоминающие о том, как всё начиналось. Приглашаю вас отправиться в прошлое — а затем на 100 лет тому вперёд.
Старые районы
В начале 20 века Дубай был маленьким портовым городком с 10 тысячами жителей. О тех временах напоминает район Аль-Бастакия — идеальное место для знакомства с историей и традициями страны. Я помогу вам не потеряться в лабиринте улочек, покажу небольшой колоритный рынок и остатки старой крепости. Затем на традиционной лодке абра мы пересечём канал Dubai Creek и попадём к знаменитому золотому рынку и лавкам со специями.
Современный город
Чтобы увидеть, где проходит граница между старыми и новыми районами Дубая, мы отправимся к Золотой рамке. Я расскажу, что именно олицетворяет проект и какие виды открываются со смотровой площадки на высоте 150 м. Если захотите посетить её, сообщите заранее — я позабочусь о билетах.
Еще мгновение — и вас окружает великолепие современного Дубая. Вы узнаете, как среди пыли и песка выросли невероятные архитектурные чудеса: башня «Бурдж-Халифа», отель-«парус» «Бурдж-аль-Араб», бухта Дубай Марина и остров Bluewaters.
Организационные детали
Это автопешеходная экскурсия, в стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно на современном автомобиле с кондиционером
Осматривать все здания на маршруте мы будем только снаружи. Если планируете посетить смотровую площадку Золотой Рамки, сообщите об этом при бронировании — билеты туда необходимо будет заказать и оплатить заранее.
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
— Аренда лодки ($11 за поездку) — Входные билеты в Рамку Дубая (от $17 с человека) — Еда и напитки по дороге
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1518 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю читать дальшеуменьшить
людям и быту. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересных деталей и историй от местных жителей. Сегодня, благодаря огромному опыту, мне удалось собрать команду профессиональных гидов из Санкт-Петербурга. Все маршруты экскурсий разработаны мной на основе пожеланий путешественников и с учётом методических указаний. Мы рады приветствовать наших гостей на берегу Персидского залива и оказать услуги самого высокого качества!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Вячеслав
Отличное планирование мест посещения, глубокое знание излагаемого материала, всё супер!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»»