Многие уверены, что история ОАЭ началась в 1971 году, с началом нефтедобычи. Вовсе нет! Бывший «пиратский берег», центр британского протектората и ловли жемчуга, Дубай полон удивительных историй. Я расскажу вам о его прошлом и покажу лучшие места «города будущего». Поговорим про быт и философию арабов, а также про секреты «восточного экономического чуда».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город, который умеет удивлять

Небоскрёбы и моллы, отели и пляжи — привычные достопримечательности Дубая. И в этот обзорный маршрут они, безусловно, включены. Но как и в любом городе, здесь есть историческая часть. За современными башнями из стекла и бетона скрываются районы, напоминающие о том, как всё начиналось. Приглашаю вас отправиться в прошлое — а затем на 100 лет тому вперёд.

Старые районы

В начале 20 века Дубай был маленьким портовым городком с 10 тысячами жителей. О тех временах напоминает район Аль-Бастакия — идеальное место для знакомства с историей и традициями страны. Я помогу вам не потеряться в лабиринте улочек, покажу небольшой колоритный рынок и остатки старой крепости. Затем на традиционной лодке абра мы пересечём канал Dubai Creek и попадём к знаменитому золотому рынку и лавкам со специями.

Современный город

Чтобы увидеть, где проходит граница между старыми и новыми районами Дубая, мы отправимся к Золотой рамке. Я расскажу, что именно олицетворяет проект и какие виды открываются со смотровой площадки на высоте 150 м. Если захотите посетить её, сообщите заранее — я позабочусь о билетах.

Еще мгновение — и вас окружает великолепие современного Дубая. Вы узнаете, как среди пыли и песка выросли невероятные архитектурные чудеса: башня «Бурдж-Халифа», отель-«парус» «Бурдж-аль-Араб», бухта Дубай Марина и остров Bluewaters.

Организационные детали

Это автопешеходная экскурсия, в стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно на современном автомобиле с кондиционером

Осматривать все здания на маршруте мы будем только снаружи. Если планируете посетить смотровую площадку Золотой Рамки, сообщите об этом при бронировании — билеты туда необходимо будет заказать и оплатить заранее.

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

— Аренда лодки ($11 за поездку)

— Входные билеты в Рамку Дубая (от $17 с человека)

— Еда и напитки по дороге