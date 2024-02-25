В современном мире многие ассоциируют Дубай с блистательными небоскребами и роскошью.
Однако история этого города насчитывает века, и мы приглашаем вас на захватывающее путешествие во времени, начиная с конца 19 века.
Однако история этого города насчитывает века, и мы приглашаем вас на захватывающее путешествие во времени, начиная с конца 19 века.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: История и современность Дубая Многие люди уверены, что история ОАЭ начинается с 1971 года, со времени образования современного государства, и периода начала добычи нефти. Но это не совсем так. В обзорной 5 часовой экскурсии по Дубаю, мы увидим эволюцию города с конца 19 века до наших дней. Прогуляйтесь по улочкам старого района Бастакия, где атмосфера прошлых веков ощущается в каждом камне. Здесь мы начнем наше путешествие в историю Дубая. На лодке абра мы пересечем воды Дубай-Крик, как это делали века назад торговцы и моряки, ощущая дыхание водного мира города. Поднимитесь на Золотую Рамку, где откроется потрясающий вид на Дубай. Здесь вы окунетесь в историческую перспективу города и поймете, как он превратился в современную мегаполис. Вы увидите все главные достопримечательности — башню Халифы, отель Парус и многое другое. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (современный автомобиль с кондиционером)
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Входные билеты в Золотую Рамку Дубая
- Еда, напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В вашем месте проживанияЗавершение: По согласованию с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 09:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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