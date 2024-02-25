Дубай. Начало

Индивидуальная экскурсия в Дубае
В современном мире многие ассоциируют Дубай с блистательными небоскребами и роскошью.

Однако история этого города насчитывает века, и мы приглашаем вас на захватывающее путешествие во времени, начиная с конца 19 века.
Дубай. Начало
Дубай. Начало
Дубай. Начало
Ближайшие даты:
25
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фев
27
фев
28
фев
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Описание

Что вас ожидает: История и современность Дубая Многие люди уверены, что история ОАЭ начинается с 1971 года, со времени образования современного государства, и периода начала добычи нефти. Но это не совсем так. В обзорной 5 часовой экскурсии по Дубаю, мы увидим эволюцию города с конца 19 века до наших дней. Прогуляйтесь по улочкам старого района Бастакия, где атмосфера прошлых веков ощущается в каждом камне. Здесь мы начнем наше путешествие в историю Дубая. На лодке абра мы пересечем воды Дубай-Крик, как это делали века назад торговцы и моряки, ощущая дыхание водного мира города. Поднимитесь на Золотую Рамку, где откроется потрясающий вид на Дубай. Здесь вы окунетесь в историческую перспективу города и поймете, как он превратился в современную мегаполис. Вы увидите все главные достопримечательности — башню Халифы, отель Парус и многое другое. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (современный автомобиль с кондиционером)
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Входные билеты в Золотую Рамку Дубая
  • Еда, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: В вашем месте проживания
Завершение: По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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