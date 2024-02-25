Описание

Что вас ожидает: История и современность Дубая Многие люди уверены, что история ОАЭ начинается с 1971 года, со времени образования современного государства, и периода начала добычи нефти. Но это не совсем так. В обзорной 5 часовой экскурсии по Дубаю, мы увидим эволюцию города с конца 19 века до наших дней. Прогуляйтесь по улочкам старого района Бастакия, где атмосфера прошлых веков ощущается в каждом камне. Здесь мы начнем наше путешествие в историю Дубая. На лодке абра мы пересечем воды Дубай-Крик, как это делали века назад торговцы и моряки, ощущая дыхание водного мира города. Поднимитесь на Золотую Рамку, где откроется потрясающий вид на Дубай. Здесь вы окунетесь в историческую перспективу города и поймете, как он превратился в современную мегаполис. Вы увидите все главные достопримечательности — башню Халифы, отель Парус и многое другое. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.