Джип-сафари + обзорная экскурсия по Дубаю

Индивидуальная экскурсия в Дубае

Покорить знаменитую пустыню и посетить культовые места города

В этой поездке вы увидите только всё самое важное и интересное: бескрайние просторы пустыни и рукотворные чудеса в роскошном арабском стиле, красавицу Бурдж-Халифа и элитные районы города. Мы проведём вас от истоков к современности и покажем, как ОАЭ изменились всего лишь за полвека. Вы узнаете, с чего всё начиналось и как развивался Дубай.
Джип-сафари + обзорная экскурсия по Дубаю
Джип-сафари + обзорная экскурсия по Дубаю
Джип-сафари + обзорная экскурсия по Дубаю
Джип-сафари + обзорная экскурсия по Дубаю
Джип-сафари + обзорная экскурсия по Дубаю
Джип-сафари + обзорная экскурсия по Дубаю
Джип-сафари + обзорная экскурсия по Дубаю
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
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22
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даты

Описание

Что вас ожидает

Знаменитая пустыня Lah Bab

Мы отправимся туда ранним утром. Пустыня окружает Дубай со всех сторон и поражает бескрайними дюнами. Наш водитель в течение 20–25 минут проведёт для вас незабываемое сафари на специально подготовленном автомобиле. Яркие эмоции, большая порция адреналина и колоритные фотографии гарантированы.

Знакомство с Дубаем

Вы увидите знаковые локации города — Бурдж-Халифа, Бурдж-эль-Араб, рамку Дубая, Дубай Марина, Дубай-Крик, танцующие фонтаны, комплекс «Мадинат Джумейра» и другие. По желанию и за дополнительную плату сможете посетить смотровую площадку The Palm View и увидеть город с высоты 240 метров. Гид расскажет об истории страны и её достопримечательностях.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, джип-сафари, услуги русскоязычного гида
  • Дополнительно оплачивается посещение смотровой площадки The Palm View: стандартный билет — $35 (09:00–16:00 и 19:00–19:30), золотой час — $47 (16:30–18:30), смотровая 52 этаж + открытая смотровая 54 этаж — $95
  • Мы заберём вас из отеля в Дубае, Шардже или Аджмане и отвезём обратно после экскурсии
  • Если вас надо забрать из Абу-Даби, Фуджейры, Рас-эль-Хайма, стоимость экскурсии составит $630
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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