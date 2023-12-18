В этой поездке вы увидите только всё самое важное и интересное: бескрайние просторы пустыни и рукотворные чудеса в роскошном арабском стиле, красавицу Бурдж-Халифа и элитные районы города. Мы проведём вас от истоков к современности и покажем, как ОАЭ изменились всего лишь за полвека. Вы узнаете, с чего всё начиналось и как развивался Дубай.

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Описание

Что вас ожидает

Знаменитая пустыня Lah Bab

Мы отправимся туда ранним утром. Пустыня окружает Дубай со всех сторон и поражает бескрайними дюнами. Наш водитель в течение 20–25 минут проведёт для вас незабываемое сафари на специально подготовленном автомобиле. Яркие эмоции, большая порция адреналина и колоритные фотографии гарантированы.

Знакомство с Дубаем

Вы увидите знаковые локации города — Бурдж-Халифа, Бурдж-эль-Араб, рамку Дубая, Дубай Марина, Дубай-Крик, танцующие фонтаны, комплекс «Мадинат Джумейра» и другие. По желанию и за дополнительную плату сможете посетить смотровую площадку The Palm View и увидеть город с высоты 240 метров. Гид расскажет об истории страны и её достопримечательностях.

Организационные детали