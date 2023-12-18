Покорить знаменитую пустыню и посетить культовые места города
В этой поездке вы увидите только всё самое важное и интересное: бескрайние просторы пустыни и рукотворные чудеса в роскошном арабском стиле, красавицу Бурдж-Халифа и элитные районы города. Мы проведём вас от истоков к современности и покажем, как ОАЭ изменились всего лишь за полвека. Вы узнаете, с чего всё начиналось и как развивался Дубай.
Ближайшие даты:
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Знаменитая пустыня Lah Bab
Мы отправимся туда ранним утром. Пустыня окружает Дубай со всех сторон и поражает бескрайними дюнами. Наш водитель в течение 20–25 минут проведёт для вас незабываемое сафари на специально подготовленном автомобиле. Яркие эмоции, большая порция адреналина и колоритные фотографии гарантированы.
Знакомство с Дубаем
Вы увидите знаковые локации города — Бурдж-Халифа, Бурдж-эль-Араб, рамку Дубая, Дубай Марина, Дубай-Крик, танцующие фонтаны, комплекс «Мадинат Джумейра» и другие. По желанию и за дополнительную плату сможете посетить смотровую площадку The Palm View и увидеть город с высоты 240 метров. Гид расскажет об истории страны и её достопримечательностях.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, джип-сафари, услуги русскоязычного гида
- Дополнительно оплачивается посещение смотровой площадки The Palm View: стандартный билет — $35 (09:00–16:00 и 19:00–19:30), золотой час — $47 (16:30–18:30), смотровая 52 этаж + открытая смотровая 54 этаж — $95
- Мы заберём вас из отеля в Дубае, Шардже или Аджмане и отвезём обратно после экскурсии
- Если вас надо забрать из Абу-Даби, Фуджейры, Рас-эль-Хайма, стоимость экскурсии составит $630
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 5485 туристов
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединённых Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу-Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Похожие туры из Дубая
скидка
15%
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Пустынное Сафари в Дубае с ужином
ваш отель
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
от 46$39 за человека
Групповая
6 часов
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
Промчаться по высоким барханам песчаных дюн, покататься на верблюде и увидеть великолепное шоу
в вашем отеле
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
$39 за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
Встреча в вашем отеле
20 дек
23 дек
27 дек
30 дек
$39 за человека