В этой поездке вы увидите только всё самое важное и интересное: бескрайние просторы пустыни и рукотворные чудеса в роскошном арабском стиле, красавицу Бурдж-Халифу и элитные районы города. Мы проведём вас от истоков к современности и покажем, как ОАЭ изменились всего лишь за полвека. Вы узнаете, с чего всё начиналось и как развивался Дубай.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знаменитая пустыня Lah Bab

Мы отправимся туда ранним утром. Пустыня окружает Дубай со всех сторон и поражает бескрайними дюнами. Наш водитель в течение 20–25 минут проведёт для вас незабываемое сафари на специально подготовленном автомобиле. Яркие эмоции, большая порция адреналина и колоритные фотографии гарантированы.

Знакомство с Дубаем

Вы увидите знаковые локации города — Бурдж-Халифу, отель «Бурдж-аль-Араб» рамку Дубая, Дубай Марина, Дубай-Крик, танцующие фонтаны, комплекс «Мадинат Джумейра» и другие. По желанию и за дополнительную плату сможете посетить смотровую площадку The Palm View и увидеть город с высоты 240 метров. Гид расскажет об истории страны и её достопримечательностях.

Организационные детали