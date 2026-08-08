В этой поездке вы увидите только всё самое важное и интересное: бескрайние просторы пустыни и рукотворные чудеса в роскошном арабском стиле, красавицу Бурдж-Халифу и элитные районы города. Мы проведём вас от истоков к современности и покажем, как ОАЭ изменились всего лишь за полвека. Вы узнаете, с чего всё начиналось и как развивался Дубай.
Описание экскурсии
Знаменитая пустыня Lah Bab
Мы отправимся туда ранним утром. Пустыня окружает Дубай со всех сторон и поражает бескрайними дюнами. Наш водитель в течение 20–25 минут проведёт для вас незабываемое сафари на специально подготовленном автомобиле. Яркие эмоции, большая порция адреналина и колоритные фотографии гарантированы.
Знакомство с Дубаем
Вы увидите знаковые локации города — Бурдж-Халифу, отель «Бурдж-аль-Араб» рамку Дубая, Дубай Марина, Дубай-Крик, танцующие фонтаны, комплекс «Мадинат Джумейра» и другие. По желанию и за дополнительную плату сможете посетить смотровую площадку The Palm View и увидеть город с высоты 240 метров. Гид расскажет об истории страны и её достопримечательностях.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, джип-сафари, услуги русскоязычного гида
- Дополнительно оплачивается посещение смотровой площадки The Palm View: стандартный билет — $35 (09:00–16:00 и 19:00–19:30), золотой час — $47 (16:30–18:30), смотровая 52 этаж + открытая смотровая 54 этаж — $95
- Мы заберём вас из отеля в Дубае, Шардже или Аджмане и отвезём обратно после экскурсии
- Если вас надо забрать из Абу-Даби, Фуджейры, Рас-эль-Хайма, стоимость экскурсии составит $630
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
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