Дубай-Крик – экскурсии в Дубае

Найдено 11 экскурсий в категории «Дубай-Крик» в Дубае на русском языке, цены от $42, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Такой разный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Такой разный Дубай
Оценить «визитные карточки» города, прокатиться на лодке абра и посмотреть шоу поющих фонтанов
Начало: У вашего отеля у Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶‍♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
102 отзыва
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Большое путешествие по Дубаю
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
163 отзыва
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
Экскурсия по историческому Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Экскурсия по историческому Дубаю
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: индивидуально по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 6 чел.
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$340 за всё до 4 чел.
Дубай. Начало
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Дубай. Начало
Начало: В вашем месте проживания
Расписание: Ежедневно 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
Начало: Встречаемся у четвертого выхода станции метро Shar
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    5 июня 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
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    лодку и оказались на рынке специй и золота. На протяжении нашей прогулки Максим рассказал, много интересного про Эмираты и в том числе свою историю, как он стал гидом в Дубае. Отдельное за это спасибо) Такие истории так же очень интересны туристам! Спасибо больше Максиму за эту прогулку!

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
    Экскурсия понравилась. Были 22 мая. Забрали во время, первыми, привезли примерно в 21.30. На каждой остановке не более 15-20 мин.
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    Дубай молл 1 час по продолжительности. Для первой встречи с городом, на метить что и где и как посмотреть самое то. Прогулки по базара я бы заменила на прогулку в старом городе, намного красивее и колоритнее. На базаре очень приставали к дочке, неприличные слова, единственный неприятный момент.

  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
    Довольно шустрая экскурсия. Быстро показывают ключевые места в городе, которые потом сам должен посетить. Главное от гида не отставать.
  • М
    Михаил
    9 мая 2024
    Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
    Нам очень понравилось. Для ознакомления с городом все продуманно. Это ознакомительная экскурсия рассчитана на мобильных людей.
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
    Спасибо огромное за сегодняшний день, продуманный интересный маршрут, хоть я и сама очень активная и люблю составлять маршруты, но все
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    было так высоко организованно и Дубай показан со всех лучших сторон и ракурсов, что сама я бы так не сделала. А как же нам повезло и с сопровождающим автобус, собирающим людей по отелям, он так расположил моих детей, настроил их на поездку, что они прямо с радостью поехали, что им не свойственно, и с золото человеком, гидом Александром! Все 9 часовое путешествие он практически непрерывно рассказывал и рассказывал о Дубае кучу интересных фактов, мифов, легенд и то что меня тронуло в самое сердце наизусть много мотивирующих фраз от лица шейхов, мои дети которые ненавидят экскурсии и даже это слово, и всегда настроены скептически просто от него не отходили, слушали открыв рот, и все запомнили, на обратном пути домой рассказали очень много что запомнили!! Обязательно буду рекомендовать вас своим друзьям!

    Спасибо огромное за сегодняшний день, продуманный интересный маршрут, хоть я и сама очень активная и люблю
  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Нам очень повезло, что наше знакомство с Дубаем началось именно с экскурсии по старому городу и именно в компнаии Максима.
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    Максим - великолепный рассказчик, знающий, вежливый, пунктуальный, внимательный к деталям. Его приятно слушать, речь структурированная и грамотная. И, конечно, огромный багаж знаний об истории эмиратов, особенностях политического устройства, принятий государственных решений, традициях и культуре. Отдельное спасибо за увлекательное повествование о шейхе и его семье. Это очень многое объяснило и помогло понять, почему Дубай сегодня имнно такой и почему в принципе стало возможно это "экономическое чудо" посреди бежизненной пустыни. И, конечно, нам очень повезло, что Максим разбирается в фотографии, - бесценный дар для гида! Он подсказал лучшие точки для съемки и самые выигрышные ракурсы. Фотографии из старого Дубая получились самые эффектные! И сам формат мини-группы для пешеходной экскурсии очень удачный. Нас было трое, и было максимально комфортно общаться и слушать, ни один вопрос не остался без внимания. Поначалу нас немного смутила продожительность экскурсии в 3,5 часа, но время пролетело настольно незаметно, что мы чуть не опоздали на следующую экскурсию. А нагуляли в общей сдложности часов пять. И Максиму огромное человеческое спасибо, что оставался с нами до конца, помог сориентироваться и проводил до места встречи следующей экскурсии. Очень приятная и познавательная получилась прогулка. Пять звезд абсолютно заслуженны! Всячески рекомендую Максима в качестве гида, как приятного, знающего и отзывчивого собеседника.

  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Нам очень понравилось. Да, Андрей опоздал и мы начали позже. Но было так интересно. Кажется, он знает ответ на любой
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    вопрос об ОАЭ. Показал Старый город, его дворики и переулки, рассказал об истории, особенностях архитектуры, местных поверьях и многом другом. В качестве извинения, за опоздание, он пригласил нас в кафе с видом на залив, угостил кофе со специями по местному рецепту. Проводил по базару, заводя в лавочки и подробно рассказывая про интересующие нас вещи и сувениры. Потом мы целый час катались по заливу, любуясь огнями города с воды, а он рассказывал и рассказывал. Мы были совершенно очарованы и гидом и местом. Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Начну с неприятного, гид опоздал на 45 минут, из-за этого не успели на ужин в отель. Андрей постарался сгладить, угостив
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    нас кофе. В Дубае бываем несколько раз в год, но побывав на экскурсии, почувствовали, что как будто здесь впервые. Экскурсия была очень интересная, гид ответил на все наши вопросы по исторической части и посоветовал места для самостоятельного посещения. Маршрут для тех, кто любит пешие экскурсии по историческим местам. Также заглянули на рынок и без навязывания приобрели сувениры. P.S. Если едете зимой, то на лодку обязательно берите кофты.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дубай-Крик»

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  1. Такой разный Дубай
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  4. Большое путешествие по Дубаю
  5. Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Дубай-Крик" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 42 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Дубай-Крик», 358 ⭐ отзывов, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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