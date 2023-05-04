Дубай
Приобретите билет в Sky Views Dubai и получите новый, полный адреналина и восторга опыт! Спуститесь с 53-го этажа на прозрачной горке Sky Glass Slide, пройдитесь в экипировке по краю выступа Sky Edge Walk и насладитесь невероятным видом, прогулявшись по стеклянному полу длиной 25 метров.
Вы увидите обширную панораму города во всем великолепии и зарядитесь положительными эмоциями, а захватывающие дух ощущения от увлекательных аттракционов комплекса точно останутся с вами надолго!
Вы увидите обширную панораму города во всем великолепии и зарядитесь положительными эмоциями, а захватывающие дух ощущения от увлекательных аттракционов комплекса точно останутся с вами надолго!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка над ДубаемВстречайте новую захватывающую дух локацию в самом сердце Дубая — уникальную смотровую площадку Sky Views Dubai Observatory! Вас ждет прекрасная возможность увидеть горизонт Дубая с высоты 219 метров. Здесь вы также сможете подняться по винтовой лестнице до 53-го этажа и спуститься по прозрачной горке Sky Glass Slide, осматривая достопримечательности города. А при желании вы сможете пройтись по краю Sky Edge Walk, где в открытом пространстве без препятствий в виде стен или окон вы осмотрите живописные виды мегаполиса! Важно знать:• Несовершеннолетним до 18 лет требуется личное согласие родителя/родителей.
- Запрещено надевать свободную одежду, юбки, сандалии или сланцы. Не подходит для:• Детей младше 12 лет.
- Людей старше 65 лет.
- Людей с заболеваниями сердца.
- Людей с боязнью высоты.
- Людей с эпилепсией.
- Людей, испытывающих проблемы с укачиванием.
- Людей ростом ниже 130 см. и выше 200 см.
- Людей весом больше 100 кг и меньше 45 кг.
Ежедневно, 13:30-21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет в Sky Views Dubai.
- Один спуск по Sky Glass Slide (стоимость дополнительного спуска — 25 дирхамов).
- Прогулка по Sky Edge Walk (опционально)
- Что не входит
- Трансфер от/до отеля
- Место начала и завершения?
- См. ваучер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, 13:30-21:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Билет действует 1 день.
- Сообщите персоналу Sky Views о любых ограничениях: умственных или физических.
- При наличии любых медицинских ограничений, включая слабость в шее, слабость в спине, переломы, сердечные заболевания, нервные расстройства, укачивание, эпилепсию или беременность, нужно сообщить об этом работникам Sky Views
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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