Запрещено надевать свободную одежду, юбки, сандалии или сланцы. Не подходит для:• Детей младше 12 лет.

Людей старше 65 лет.

Людей с заболеваниями сердца.

Людей с боязнью высоты.

Людей с эпилепсией.

Людей, испытывающих проблемы с укачиванием.

Людей ростом ниже 130 см. и выше 200 см.

Людей весом больше 100 кг и меньше 45 кг.

Прогулка над ДубаемВстречайте новую захватывающую дух локацию в самом сердце Дубая — уникальную смотровую площадку Sky Views Dubai Observatory! Вас ждет прекрасная возможность увидеть горизонт Дубая с высоты 219 метров. Здесь вы также сможете подняться по винтовой лестнице до 53-го этажа и спуститься по прозрачной горке Sky Glass Slide, осматривая достопримечательности города. А при желании вы сможете пройтись по краю Sky Edge Walk, где в открытом пространстве без препятствий в виде стен или окон вы осмотрите живописные виды мегаполиса! Важно знать:• Несовершеннолетним до 18 лет требуется личное согласие родителя/родителей.