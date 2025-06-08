Отправьтесь в увлекательное путешествие по дюнам на спине верблюда и почувствуйте атмосферу жизни бедуинов.
В деревне Аль-Мармум вас ждут традиционные блюда, тёплый приём и волшебный вечер под звёздным небом.
Описание фото-прогулкиПогружение в мир бедуинов Исследуйте величественные дюны на спине верблюда и послушайте захватывающие истории о жизни бедуинов. Вернувшись в деревню, вы увидите аутентичные постройки, созданные из натуральных материалов, таких как козья шерсть, и познакомитесь с традициями старинной пустынной жизни. Вкус и аромат Эмиратов Насладитесь традиционным ужином в оазисе Аль-Мармум: свежеприготовленным хлебом, ароматным арабским кофе, лукайматом и блюдами барбекю. Понаблюдайте, как эмиратская женщина готовит лакомства, и ощутите вкус востока под золотыми лучами заката. После ужина окунитесь в атмосферу восточных танцев, попробуйте арабское преображение и сфотографируйтесь с величественным соколом. Когда лагерь погрузится в темноту, взгляните в телескоп — звёздное небо над пустыней подарит вам ощущение покоя и вдохновения. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Поездка на верблюдах (45 минут)
- Мастер-класс по приготовлению арабского кофе
- Безлимитная вода и прохладительные напитки
- Фотосессия с соколом
- Ужин-барбекю
- Наблюдение за звёздами через телескоп
- Шоу с традиционными бедуинскими выступлениями
Что не входит в цену
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не допускается: багаж или большие сумки, домашние животные
- Не подходит для: беременных женщин, пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Амина
8 июн 2025
Отличная экскурсия, очень рекомендую. Захид был внимательным и знающим гидом. Всё прошло так, как было описано, а еда — просто потрясающая! Верблюжатник Азиз был весёлым и сделал для нас много классных фото
А
Антонина
3 мар 2024
Мы прекрасно провели день и вечер — столько всего интересного! Нам дали возможность спокойно наслаждаться программой без спешки и давления, что было очень удобно. Всё было замечательно, с удовольствием порекомендую эту поездку
Е
Есения
20 фев 2024
Всё было организовано на высшем уровне. Персонал очень дружелюбный, еда вкусная, а шоу — отличное. Сам лагерь красивый и уютный. Единственный минус — из-за подсветки не удалось хорошо рассмотреть звёзды.
Входит в следующие категории Дубая
