Что вы можете увидеть 🤩

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Песчаный драйв: сафари в пустыне для тех, кто любит экстрим

Индивидуальная экскурсия по пустыне Дубая с возможностью переночевать в шатрах
Прокатитесь по песчаным дюнам на джипе, посмотрите невероятной красоты закат и загляните на верблюжью ферму.

За дополнительную плату, вы сможете сделать этот день еще увлекательней — закажите катание на квадроцикле или верблюде, устройте ужин-барбекю и усните в самом настоящем шатре посреди бескрайней пустыни!
5
23 оценки
Песчаный драйв: сафари в пустыне для тех, кто любит экстрим
Песчаный драйв: сафари в пустыне для тех, кто любит экстрим
Песчаный драйв: сафари в пустыне для тех, кто любит экстрим

Описание экскурсии

Индивидуальная автомобильная экскурсия

Отправьтесь в незабываемое путешествие на роскошных внедорожниках и откройте для себя совершенно новую вселенную! Вас ждёт невероятный восторг от езды по красочным песчаным дюнам.

Что Вас ожидает

  • Природные оазисы и верблюжья ферма;
  • Потрясающие пейзажи для уникальных фотографий;
  • Спокойствие и красота аравийского заката.

Дополнительные опции

Перед посещением лагеря бедуинов мы предлагаем сделать остановку для сафари на квадроциклах (услуга предоставляется за дополнительную плату). Это отличная возможность добавит адреналина в ваше приключение!

Культура и традиции

В лагере бедуинов вас ожидают комфортабельные шатры с традиционной арабской атмосферой. Здесь вы сможете:

  • Покататься на верблюде;
  • Покурить кальян с удивительными ароматами;
  • Насладиться традиционным танцем живота;
  • Сделать роспись хной.

Волшебный вечер

Приглашаем вас насладиться ужином барбекю под светом луны, а также переночевать в шатрах, чтобы испытать незабываемые ощущения восточной ночи под бесконечным звездным небом (услуга предоставляется по запросу).

по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пустыня Руб-Аль-Хали
  • Верблюжья ферма
  • Лагерь бедуинов
Что включено
  • Услуги водителя
  • Катание по барханам на джипе
  • Катание на сендборде
  • Встреча заката
  • Ужин в бедуинской деревне
  • Шоу-программа
  • Посещение фермы
Что не входит в цену
  • Катание на квадроциклах и/или верблюдах
  • Ужин-барбекю и кальян
  • Ночевка в самом настоящем шатре посреди бескрайней пустыни
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отдыхаем в ОАЭ и уже 3 день на экскурсиях Фёдором, компанией из 9 человек. И раньше слышали много хороших отзывов об этом гиде, а сейчас и сами смогли убедиться в
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их справедливости. Фёдор — замечательный человек, прекрасный гид, знающий, эрудированный, остроумный, очень заботливый. Кроме того, показал себя прекрасным организатором,н аходил выходы из различных не всегда стандартных ситуаций, с успехом решал возникающие проблемы. К Фёдору всегда можно было обратиться с любым вопросом и просьбой, и он всегда находил оптимальные решения. Мы от всей души хотим поблагодарить Фёдора за организацию нашего отдыха и посоветовать его всем, кто хочет увидеть страну во всей её красоте.

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С
Отдыхаем в ОАЭ и уже 3 день на экскурсиях Фёдором, компанией из 9 человек. И раньше слышали много хороших отзывов об этом гиде, а сейчас и сами смогли убедиться в
читать дальшеуменьшить

их справедливости. Фёдор — замечательный человек, прекрасный гид, знающий, эрудированный, остроумный, очень заботливый. Кроме того, показал себя прекрасным организатором,н аходил выходы из различных не всегда стандартных ситуаций, с успехом решал возникающие проблемы. К Фёдору всегда можно было обратиться с любым вопросом и просьбой, и он всегда находил оптимальные решения. Мы от всей души хотим поблагодарить Фёдора за организацию нашего отдыха и посоветовать его всем, кто хочет увидеть страну во всей её красоте.

Вам был полезен этот отзыв?
V
Благодаря Федору, у нас был великолепный и незабываемый отпуск. Подобранные им экскурсии гармонично вписались в наш отпуск. Легкость и обояние в общение, коммуникабельность и конечно профессионализм мы отметили прежде всего
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в нашем гиде. А самое главное через час общения нам казалось, что Федора мы знаем так давно. Он подобрал ключик к каждому нашему члену семьи. Наш 8 летний сын заявил, что на каникулах обязательно приедит к Федору. Экскурсии зацепили и меня, мужа и дочку. Самое главное наш отдых был четко организован и распланирован. Отель, рестораны кафе нам тоже рекомендовал наш гид

Вам был полезен этот отзыв?
V
Благодаря Федору, у нас был великолепный и незабываемый отпуск. Подобранные им экскурсии гармонично вписались в наш отпуск. Легкость и обояние в общение, коммуникабельность и конечно профессионализм мы отметили прежде всего
читать дальшеуменьшить

в нашем гиде. А самое главное через час общения нам казалось, что Федора мы знаем так давно. Он подобрал ключик к каждому нашему члену семьи. Наш 8 летний сын заявил, что на каникулах обязательно приедит к Федору. Экскурсии зацепили и меня, мужа и дочку. Самое главное наш отдых был четко организован и распланирован. Отель, рестораны кафе нам тоже рекомендовал наш гид

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М
Спасибо большое Федору за отлично проведенные экскурсии! Нашей семье все понравилось. Организация экскурсий, пунктуальность, забота о туристах и подача материала на отличном уровне. Все поездки проходили очень увлекательно, интересно, не
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нудно, с чувством юмора у Федора все в порядке)) Также понравилось, что цена экскурсии, названная в начале, является конечной и включает в себя билеты, обед итд. Всем рекомендую данного гида в ОАЭ!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо большое Федору за отлично проведенные экскурсии! Нашей семье все понравилось. Организация экскурсий, пунктуальность, забота о туристах и подача материала на отличном уровне. Все поездки проходили очень увлекательно, интересно, не
читать дальшеуменьшить

нудно, с чувством юмора у Федора все в порядке)) Также понравилось, что цена экскурсии, названная в начале, является конечной и включает в себя билеты, обед итд. Всем рекомендую данного гида в ОАЭ!

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