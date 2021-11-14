Что вы можете увидеть 🤩

Прокатитесь по песчаным дюнам на джипе, посмотрите невероятной красоты закат и загляните на верблюжью ферму. За дополнительную плату, вы сможете сделать этот день еще увлекательней — закажите катание на квадроцикле или верблюде, устройте ужин-барбекю и усните в самом настоящем шатре посреди бескрайней пустыни!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Индивидуальная автомобильная экскурсия

Отправьтесь в незабываемое путешествие на роскошных внедорожниках и откройте для себя совершенно новую вселенную! Вас ждёт невероятный восторг от езды по красочным песчаным дюнам.

Что Вас ожидает

Природные оазисы и верблюжья ферма;

Потрясающие пейзажи для уникальных фотографий;

Спокойствие и красота аравийского заката.

Дополнительные опции

Перед посещением лагеря бедуинов мы предлагаем сделать остановку для сафари на квадроциклах (услуга предоставляется за дополнительную плату). Это отличная возможность добавит адреналина в ваше приключение!

Культура и традиции

В лагере бедуинов вас ожидают комфортабельные шатры с традиционной арабской атмосферой. Здесь вы сможете:

Покататься на верблюде;

Покурить кальян с удивительными ароматами;

Насладиться традиционным танцем живота;

Сделать роспись хной.

Волшебный вечер

Приглашаем вас насладиться ужином барбекю под светом луны, а также переночевать в шатрах, чтобы испытать незабываемые ощущения восточной ночи под бесконечным звездным небом (услуга предоставляется по запросу).