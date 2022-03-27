Сафари в пустыне - для тех, кто любит экстрим

Прокатитесь по песчаным дюнам на джипе, посмотрите невероятной красоты закат и загляните на верблюжью ферму

5
10 отзывов
Индивидуальная
Прокатитесь по песчаным дюнам на джипе, посмотрите невероятной красоты закат и загляните на верблюжью ферму.

За дополнительную плату, вы сможете сделать этот день еще увлекательней — закажите катание на квадроцикле или верблюде, устройте ужин-барбекю и усните в самом настоящем шатре посреди бескрайней пустыни!
Сафари в пустыне - для тех, кто любит экстрим
Сафари в пустыне - для тех, кто любит экстрим
Сафари в пустыне - для тех, кто любит экстрим
Сафари в пустыне - для тех, кто любит экстрим
Сафари в пустыне - для тех, кто любит экстрим
Сафари в пустыне - для тех, кто любит экстрим

Что вы можете увидеть 🤩

  • пустыня Руб-Аль-Хали
  • верблюжья ферма
  • лагерь бедуинов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Индивидуальная автомобильная экскурсия.
На роскошных внедорожниках Вы отправитесь на встречу с другой вселенной! Вы испытаете невероятный восторг и радость от езды по песчаным дюнам всевозможных цветов и размеров.
На пути Вам встретятся природный оазис, верблюжья ферма, а также откроются потрясающие пейзажи, на фоне которых можно сделать уникальные фотографии. Вас ждет небольшая остановка, для того чтобы насладиться волшебным, снискавшим славу закатом аравийской пустыни, спокойствием и немеркнущей красотой песков.
Перед посещением лагеря бедуинов мы также можем сделать остановку, чтобы Вы смогли поучаствовать в сафари на квадроциклах (услуга предоставляется с доплатой).
Для полноты впечатлений Вы сможете посетить лагерь бедуинов — комфортабельные шатры с традиционной арабской обстановкой, Вам представится возможность покататься на верблюде, покурить ароматный кальян, наблюдая за традиционным танцем живота, или сделать себе традиционную роспись хной. Либо просто насладиться ужином барбекю при свете луны.
В довершение вечера в пустыне мы предлагаем Вам переночевать в шатрах, чтобы испытать непередаваемые ощущения восточной ночи под бесконечным звёздным небом (данная услуга предоставляется по запросу).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя
  • Катание по барханам на джипе
  • Катание на сендборде
  • Встреча заката
  • Ужин в бедуинской деревне
  • Шоу-программа
  • Посещение фермы
Что не входит
  • Катание на квадроциклах и/или верблюдах
  • Ужин-барбекю и кальян
  • Ночевка в самом настоящем шатре посреди бескрайней пустыни
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

Отзывы от туристов

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