Что вы можете увидеть 🤩

Индивидуальная автомобильная экскурсия.

На роскошных внедорожниках Вы отправитесь на встречу с другой вселенной! Вы испытаете невероятный восторг и радость от езды по песчаным дюнам всевозможных цветов и размеров.

На пути Вам встретятся природный оазис, верблюжья ферма, а также откроются потрясающие пейзажи, на фоне которых можно сделать уникальные фотографии. Вас ждет небольшая остановка, для того чтобы насладиться волшебным, снискавшим славу закатом аравийской пустыни, спокойствием и немеркнущей красотой песков.

Перед посещением лагеря бедуинов мы также можем сделать остановку, чтобы Вы смогли поучаствовать в сафари на квадроциклах (услуга предоставляется с доплатой).

Для полноты впечатлений Вы сможете посетить лагерь бедуинов — комфортабельные шатры с традиционной арабской обстановкой, Вам представится возможность покататься на верблюде, покурить ароматный кальян, наблюдая за традиционным танцем живота, или сделать себе традиционную роспись хной. Либо просто насладиться ужином барбекю при свете луны.

В довершение вечера в пустыне мы предлагаем Вам переночевать в шатрах, чтобы испытать непередаваемые ощущения восточной ночи под бесконечным звёздным небом (данная услуга предоставляется по запросу).