Что вы можете увидеть 🤩

Прокатитесь по песчаным дюнам на джипе, посмотрите невероятной красоты закат и загляните на верблюжью ферму.
За дополнительную плату, вы сможете сделать этот день еще увлекательней — закажите катание на квадроцикле или верблюде, устройте ужин-барбекю и усните в самом настоящем шатре посреди бескрайней пустыни!
За дополнительную плату, вы сможете сделать этот день еще увлекательней — закажите катание на квадроцикле или верблюде, устройте ужин-барбекю и усните в самом настоящем шатре посреди бескрайней пустыни!
Описание экскурсии
Индивидуальная автомобильная экскурсия
Отправьтесь в незабываемое путешествие на роскошных внедорожниках и откройте для себя совершенно новую вселенную! Вас ждёт невероятный восторг от езды по красочным песчаным дюнам.
Что Вас ожидает
- Природные оазисы и верблюжья ферма;
- Потрясающие пейзажи для уникальных фотографий;
- Спокойствие и красота аравийского заката.
Дополнительные опции
Перед посещением лагеря бедуинов мы предлагаем сделать остановку для сафари на квадроциклах (услуга предоставляется за дополнительную плату). Это отличная возможность добавит адреналина в ваше приключение!
Культура и традиции
В лагере бедуинов вас ожидают комфортабельные шатры с традиционной арабской атмосферой. Здесь вы сможете:
- Покататься на верблюде;
- Покурить кальян с удивительными ароматами;
- Насладиться традиционным танцем живота;
- Сделать роспись хной.
Волшебный вечер
Приглашаем вас насладиться ужином барбекю под светом луны, а также переночевать в шатрах, чтобы испытать незабываемые ощущения восточной ночи под бесконечным звездным небом (услуга предоставляется по запросу).
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыня Руб-Аль-Хали
- Верблюжья ферма
- Лагерь бедуинов
Что включено
- Услуги водителя
- Катание по барханам на джипе
- Катание на сендборде
- Встреча заката
- Ужин в бедуинской деревне
- Шоу-программа
- Посещение фермы
Что не входит в цену
- Катание на квадроциклах и/или верблюдах
- Ужин-барбекю и кальян
- Ночевка в самом настоящем шатре посреди бескрайней пустыни
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Отдыхаем в ОАЭ и уже 3 день на экскурсиях Фёдором, компанией из 9 человек. И раньше слышали много хороших отзывов об этом гиде, а сейчас и сами смогли убедиться в
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С
Отдыхаем в ОАЭ и уже 3 день на экскурсиях Фёдором, компанией из 9 человек. И раньше слышали много хороших отзывов об этом гиде, а сейчас и сами смогли убедиться в
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V
Благодаря Федору, у нас был великолепный и незабываемый отпуск. Подобранные им экскурсии гармонично вписались в наш отпуск. Легкость и обояние в общение, коммуникабельность и конечно профессионализм мы отметили прежде всего
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V
Благодаря Федору, у нас был великолепный и незабываемый отпуск. Подобранные им экскурсии гармонично вписались в наш отпуск. Легкость и обояние в общение, коммуникабельность и конечно профессионализм мы отметили прежде всего
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо большое Федору за отлично проведенные экскурсии! Нашей семье все понравилось. Организация экскурсий, пунктуальность, забота о туристах и подача материала на отличном уровне. Все поездки проходили очень увлекательно, интересно, не
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М
Спасибо большое Федору за отлично проведенные экскурсии! Нашей семье все понравилось. Организация экскурсий, пунктуальность, забота о туристах и подача материала на отличном уровне. Все поездки проходили очень увлекательно, интересно, не
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