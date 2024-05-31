1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
«Здесь же вы прокатитесь по шикарному району Дубай Марина, и конечно, доберётесь до «пальмы» — насыпного острова, с которого отрываются великолепные панорамы элитных районов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Билеты
1.5 часа
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
«А на противоположной части вам откроются панорамы мегаполиса с деловым центром, башней Бурдж Халифа и главной магистралью города — шоссе шейха Зайда»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
«Гигантский «парус» Бурдж Аль Араб — один из самых дорогих отелей мира, — а также панорамы шоссе Шейха Зайда»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
«Панорамы шоссе Шейха Зайда и разрезающую облака башню Бурдж Халифа — главную визитную карточку Дубая с танцующими фонтанами у подножия»
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Водитель сделает остановку в месте, откуда откроется панорама Дубай-Марины — нового района, который застраивается вокруг искусственного канала»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 мая 2024Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
- ААнастасия31 мая 2024Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
- ЛЛика27 мая 2024Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много интересного, мы прекрасно провели
- ННаталья13 мая 2024Спасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь день, поэтому можно не волноваться,
- ААнна10 мая 2024Мы замечательно покатались на кораблике. Посетили все заявленные места, послушали гида. Она очень развёрнуто отвечала на вопросы. Трансфер был немного
- OOksana6 мая 2024Купила билет. Очень удобно что прислали с открытой датой до 25 года. Добираться от метро очень удобно. Можно даже пешком
- ААлександр2 мая 2024Всё отлично!
- ЕЕкатерина10 апреля 2024Были на данной экскурсии вчера. Трансферы организованы четко. Всё очень понравилось! Гид много рассказала о современном Дубае. Но хотелось чуть больше услышать об истории ОАЭ или самого Дубая, о том, как живут местные жители.
- ККристина28 марта 2024Все прошло хорошо. Очередь продвигалась довольно быстро
- ААнастасия18 декабря 2023Очень познавательная экскурсия, посмотрели все места, забрали вовремя, гид Светлана очень ответственная. Если хотите увидеть Дубаи и мало времени, отлично за 1 день.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Панорамы»
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