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время. Когда мы потеряли вещи, Давид был постоянно на связи, оказал нам помощь и поддержку и помог вернуть утерянную сумку с паспортом! За что ему отдельное спасибо! Машина великолепная, очень красивая, ревет! Есть даже резиночки для волос и бутылки с водой, очень клиентоориентированные. Чудесный гид, будем обращаться к вам еще!