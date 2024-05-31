Красивые виды и панорамы Дубая

Найдено 5 экскурсий в категории «Панорамы» в Дубае на русском языке, цены от $20, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Дубаю на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
«Здесь же вы прокатитесь по шикарному району Дубай Марина, и конечно, доберётесь до «пальмы» — насыпного острова, с которого отрываются великолепные панорамы элитных районов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
Билеты
1.5 часа
16 отзывов
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
«А на противоположной части вам откроются панорамы мегаполиса с деловым центром, башней Бурдж Халифа и главной магистралью города — шоссе шейха Зайда»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
«Гигантский «парус» Бурдж Аль Араб — один из самых дорогих отелей мира, — а также панорамы шоссе Шейха Зайда»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
49 отзывов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
«Панорамы шоссе Шейха Зайда и разрезающую облака башню Бурдж Халифа — главную визитную карточку Дубая с танцующими фонтанами у подножия»
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Водитель сделает остановку в месте, откуда откроется панорама Дубай-Марины — нового района, который застраивается вокруг искусственного канала»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
    читать дальше

    Спасибо большое за тур и подробные рассказы о местных традициях, особенностях и обычаях. Давид ответил на многие возникавшие у нас по ходу тура вопросы - как исторические, так и бытовые. Очень здорово, что сзади есть колонка, благодаря которой при открытой крыше хорошо слышно, что говорит гид)

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
    читать дальше

    4-х языков говорит о многом) исключительные знания истории Дубая + отлично подобранный маршрут + фактически профессиональные фото на телефон. . как итог, незабываемые впечатления и яркие фотографии) настоятельно всем рекомендую лицензированную компанию Cabriolife и гида Давида!!! И конечно же спасибо tripster, вы как обычно, на высоте качественных и профессиональных услуг, что безусловно делает отдых ярким и незабываемым)))

    Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но
  • Л
    Лика
    27 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много интересного, мы прекрасно провели
    читать дальше

    время. Когда мы потеряли вещи, Давид был постоянно на связи, оказал нам помощь и поддержку и помог вернуть утерянную сумку с паспортом! За что ему отдельное спасибо! Машина великолепная, очень красивая, ревет! Есть даже резиночки для волос и бутылки с водой, очень клиентоориентированные. Чудесный гид, будем обращаться к вам еще!

    Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
    Спасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь день, поэтому можно не волноваться,
    читать дальше

    что опоздаете к забронированному времени. На входе пришлось постоять мин. 15, т. к достаточно много людей(постоянно подъезжают автобусы с организованными группами). Потрясающий вид с площадки не оставит никого равнодушным. Интересная задумка со стеклянным поло, который сначала матовый, но при попытке наступить на него становится прозрачным. Рекомендую

    Спасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь деньСпасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь деньСпасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь день
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
    Мы замечательно покатались на кораблике. Посетили все заявленные места, послушали гида. Она очень развёрнуто отвечала на вопросы. Трансфер был немного
    читать дальше

    утомительный, нас долго собирали и не сразу развезли. Хорошо, что мы даже не рассчитывали вернуться в отель к ужину. А то точно бы опоздали

  • O
    Oksana
    6 мая 2024
    Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
    Купила билет. Очень удобно что прислали с открытой датой до 25 года. Добираться от метро очень удобно. Можно даже пешком
    читать дальше

    дойти. Идея очень интересная у смотровой площадки. С одной стороны старый город с историей, а с другой новый из высоток. Приятно удивил стеклянный пол.

    Купила билет. Очень удобно что прислали с открытой датой до 25 года. Добираться от метро оченьКупила билет. Очень удобно что прислали с открытой датой до 25 года. Добираться от метро оченьКупила билет. Очень удобно что прислали с открытой датой до 25 года. Добираться от метро оченьКупила билет. Очень удобно что прислали с открытой датой до 25 года. Добираться от метро оченьКупила билет. Очень удобно что прислали с открытой датой до 25 года. Добираться от метро очень
  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
    Всё отлично!
  • Е
    Екатерина
    10 апреля 2024
    Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
    Были на данной экскурсии вчера. Трансферы организованы четко. Всё очень понравилось! Гид много рассказала о современном Дубае. Но хотелось чуть больше услышать об истории ОАЭ или самого Дубая, о том, как живут местные жители.
    Были на данной экскурсии вчера. Трансферы организованы четко. Всё очень понравилось! Гид много рассказала о современном
  • К
    Кристина
    28 марта 2024
    Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
    Все прошло хорошо. Очередь продвигалась довольно быстро
  • А
    Анастасия
    18 декабря 2023
    Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
    Очень познавательная экскурсия, посмотрели все места, забрали вовремя, гид Светлана очень ответственная. Если хотите увидеть Дубаи и мало времени, отлично за 1 день.
    Очень познавательная экскурсия, посмотрели все места, забрали вовремя, гид Светлана очень ответственная. Если хотите увидеть ДубаиОчень познавательная экскурсия, посмотрели все места, забрали вовремя, гид Светлана очень ответственная. Если хотите увидеть ДубаиОчень познавательная экскурсия, посмотрели все места, забрали вовремя, гид Светлана очень ответственная. Если хотите увидеть Дубаи

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. По Дубаю на кабриолете
  2. Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
  3. Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
  4. Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
  5. Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Панорамы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 20 до 298 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Панорамы», 257 ⭐ отзывов, цены от $20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам