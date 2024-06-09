Дорогие гости ОАЭ, приглашаю вас окунутся в незабываемую атмосферу одного из самых притягивающих городов мира, где колорит и роскошь востока отлично переплетаются с футуристической архитектурой и абсолютным комфортом города 21-го века.
От лодки Абра до автоматизированного метро и самого высокого здания мира Бурдж Халифа со знаменитыми поющими фонтанами.
От лодки Абра до автоматизированного метро и самого высокого здания мира Бурдж Халифа со знаменитыми поющими фонтанами.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Что вас ожидает:
- AL Seef & AL Bastakiya
- Downtown, Burj Khalifa & Dubai Mall
- Creek Harbour
- Madinat Jumeirah & Burj AL Arab
- Palm Jumeirah
- Dubai Marina & Blue Waters
Описание экскурсии
Район AL Seef и AL Bastakiya Фотопрогулка по району откуда началось правление династии Аль Мактум в 1833 году. Разберём то, как и в каких домах, районах проживали местные жители. Выбор материала, дизайна и жизни вдоль естественной бухты Creek и Персидского залива позволяющая производить торговлю в былые времена.
Район Downtown, Burj Khalifa и Dubai Mall
Возможность увидеть центр города из сердца этого района с видом на танцующие Фонтаны, Burj Khalifa (самое высокое здание в мире) со стороны парка или самого большого торгового центра на Аравийском полуострове и Африканском континенте. Также увидите Аквариум и водопад в Дубай молле. Souq Madinat Посещение и прогулка по Венеции востока с видом самого роскошного отеля Burj al Arab (Парус) на побережье Персидского залива.
Пальмовый остров
Фото прогулка с видом на отель Атлантис и прогулка вдоль волнореза с видом на захватывающий вид небоскрёбов района Дубай Марина и набережной. С информационным сопровождением истории и архитектуры появления острова.
Район Дубай-Марина и Ока Дубай
Эти районы небоскрёбов красивы не только с острова Пальма, но и в сердце, красота которых завораживает во время небольшой фото прогулки. Важная информация: Индивидуальная экскурсия которую мы подберем только для вас исходя из ваших предпочтений и пожеланий, важно учитывать, что мы всегда можем подобрать что-то новое. Как для тех кто в первый раз, так и для бывалых путешественников.
Каждый день в 14:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- AL Seef & AL Bastakiya
- Downtown, Burj Khalifa & Dubai Mall
- Creek Harbour
- Madinat Jumeirah & Burj AL Arab
- Palm Jumeirah
- Dubai Marina & Blue Waters
Что включено
- Услуги гида
- Комфортная обстановка
- Комфортабельный автомобиль
- Вода
- Вай-Фай по запросу
Что не входит в цену
- Трансферы с дальних городов
- Билеты, но имеется скидка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 14:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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