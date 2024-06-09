Район AL Seef и AL Bastakiya Фотопрогулка по району откуда началось правление династии Аль Мактум в 1833 году. Разберём то, как и в каких домах, районах проживали местные жители. Выбор материала, дизайна и жизни вдоль естественной бухты Creek и Персидского залива позволяющая производить торговлю в былые времена.

Район Downtown, Burj Khalifa и Dubai Mall

Возможность увидеть центр города из сердца этого района с видом на танцующие Фонтаны, Burj Khalifa (самое высокое здание в мире) со стороны парка или самого большого торгового центра на Аравийском полуострове и Африканском континенте. Также увидите Аквариум и водопад в Дубай молле. Souq Madinat Посещение и прогулка по Венеции востока с видом самого роскошного отеля Burj al Arab (Парус) на побережье Персидского залива.

Пальмовый остров

Фото прогулка с видом на отель Атлантис и прогулка вдоль волнореза с видом на захватывающий вид небоскрёбов района Дубай Марина и набережной. С информационным сопровождением истории и архитектуры появления острова.

Район Дубай-Марина и Ока Дубай

Эти районы небоскрёбов красивы не только с острова Пальма, но и в сердце, красота которых завораживает во время небольшой фото прогулки. Важная информация: Индивидуальная экскурсия которую мы подберем только для вас исходя из ваших предпочтений и пожеланий, важно учитывать, что мы всегда можем подобрать что-то новое. Как для тех кто в первый раз, так и для бывалых путешественников.