Пролетите словно супермен над Дубай-Марина с высоты птичьего полётаПронеситесь через район Дубай-Марина на самом протяженном в мире городском зиплайне. Аттракцион эксплуатируется квалифицированной, сертифицированной на международном уровне командой, которая ежедневно производит тестирование и техобслуживание оборудования, гарантируя безопасность. Ваш полёт начнется на 170-метровой башне Anwaj, откуда вы пронесетесь вниз с уклоном 16 градусов и полюбуетесь роскошной панорамой района Дубай-Марина с высоты птичьего полета. Ваша скорость во время полета достигнет 80 км/ч. Примите позу супергероя вниз животом и получите потрясающие впечатления от полета.

Кроме того, благодаря наличию двух параллельных канатов, вы можете испытать острые ощущения одновременно с вашим другом, выбрав полет в тандеме. Получите фотографии 📸 и видео вашего приключения, чтобы показать родным и друзьям. Пожалуйста, учтите, что рост участников должен быть не менее 130 сантиметров, а вес в промежутке от 50 до 100 килограммов. Также участники должны быть в хорошей физической форме. Требования по росту и весу не имеют исключений.

Внимание! Инструктаж проходит на английском языке. Важная информация:• Не подходит для детей младше 12 лет, для людей с заболеваниями сердца, для людей ростом менее 130 см и весом более 100 кг, для людей с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими);