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Дубай: зиплайн в Дубай-Марина

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Попробуйте самый протяженный в мире городской зиплайн через Дубай-Марину.

Развейте скорость до 80 км/ч.

Прокатитесь самостоятельно или вместе с другом на параллельном зиплайне.

Ваше приключение будет полностью заснято: вы получите фото и видео на память.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $163 за человека

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Дубай: зиплайн в Дубай-Марина
Дубай: зиплайн в Дубай-Марина

Что вы увидите

  • Дубай Марина
Пролетите словно супермен над Дубай-Марина с высоты птичьего полётаПронеситесь через район Дубай-Марина на самом протяженном в мире городском зиплайне. Аттракцион эксплуатируется квалифицированной, сертифицированной на международном уровне командой, которая ежедневно производит тестирование и техобслуживание оборудования, гарантируя безопасность. Ваш полёт начнется на 170-метровой башне Anwaj, откуда вы пронесетесь вниз с уклоном 16 градусов и полюбуетесь роскошной панорамой района Дубай-Марина с высоты птичьего полета. Ваша скорость во время полета достигнет 80 км/ч. Примите позу супергероя вниз животом и получите потрясающие впечатления от полета.
Кроме того, благодаря наличию двух параллельных канатов, вы можете испытать острые ощущения одновременно с вашим другом, выбрав полет в тандеме. Получите фотографии 📸 и видео вашего приключения, чтобы показать родным и друзьям. Пожалуйста, учтите, что рост участников должен быть не менее 130 сантиметров, а вес в промежутке от 50 до 100 килограммов. Также участники должны быть в хорошей физической форме. Требования по росту и весу не имеют исключений.
Внимание! Инструктаж проходит на английском языке. Важная информация:• Не подходит для детей младше 12 лет, для людей с заболеваниями сердца, для людей ростом менее 130 см и весом более 100 кг, для людей с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими);
  • Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
  • Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
  • Соблюдайте безопасную дистанцию в транспортных средствах;
  • Все участники обязаны носить защитные маски;
  • У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела;
  • Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности;
  • Участникам тура должно быть от 12 до 65 лет.
  • Рост участников должен быть не менее 130 сантиметров, и они должны быть в хорошем самочувствии;
  • Вес участников должен быть в промежутке от 50 до 100 килограммов, это требование из соображений безопасности, никаких исключений сделано не будет;
  • Детей до 18 лет должны сопровождать родители или опекуны;
  • Фото- и видеоматериалы будут отправлены участникам по электронной почте в течение 24-48 часов.
Что входит
  • 1-километровый полет на зиплайне
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Dubai Marina Mall
Дубай: зиплайн в Дубай-Марина
Дубай: зиплайн в Дубай-Марина
Дубай: зиплайн в Дубай-Марина
Дубай: зиплайн в Дубай-Марина

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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