Хотите попробовать что-то необычное, сделать красивые фото, получить заряд адреналина и классные воспоминания на всю жизнь? У нас есть идея — вейкборд! Освоить его можно всего за 15 минут, а ощущения он оставляет незабываемые. Покорять волны вы будете в живописном месте рядом с Дубай Мариной.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Занятия проходят на специально оборудованном для вейкбординга катере. Перед стартом опытный инструктор покажет вам, как управлять доской на воде. Ваши ноги будут прикреплены к доске, как на сноуборде, а в руках вы будете держать верёвку со специальной ручкой, другой конец которой закреплён на катере.
Если у вас уже есть опыт и вы желаете усложнить задачу, можно выбрать вейкборд без креплений и верёвки. Кататься будем напротив пляжа JBR в окружении острова Bluewaters, футуристичного здания Address в форме рамки и самого высокого в мире Колеса обозрения. Во время занятия инструктор сделает для вас эффектные фото и видео.
Организационные детали
- Инструктаж проходит на английском языке
- С собой нужно взять купальные принадлежности
- Фото и видеосъёмка входит в стоимость
- Чтобы освоить вейкбординг, особая физическая подготовка не нужна, справится каждый!
- Программа подходит для взрослых и детей с 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Дубай Марины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Дубае
Провела экскурсии для 953 туристов
Здравствуйте, мои дорогие путешественники. Меня зовут Александра, я лицензированный гид. Живу в Эмиратах уже 4 года и влюблена в эту страну. С радостью поделюсь своими эмоциями и накопленными знаниями!Задать вопрос
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