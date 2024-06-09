Хотите попробовать что-то необычное, сделать красивые фото, получить заряд адреналина и классные воспоминания на всю жизнь? У нас есть идея — вейкборд! Освоить его можно всего за 15 минут, а ощущения он оставляет незабываемые. Покорять волны вы будете в живописном месте рядом с Дубай Мариной.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Занятия проходят на специально оборудованном для вейкбординга катере. Перед стартом опытный инструктор покажет вам, как управлять доской на воде. Ваши ноги будут прикреплены к доске, как на сноуборде, а в руках вы будете держать верёвку со специальной ручкой, другой конец которой закреплён на катере.

Если у вас уже есть опыт и вы желаете усложнить задачу, можно выбрать вейкборд без креплений и верёвки. Кататься будем напротив пляжа JBR в окружении острова Bluewaters, футуристичного здания Address в форме рамки и самого высокого в мире Колеса обозрения. Во время занятия инструктор сделает для вас эффектные фото и видео.

Организационные детали