Вейкборд в живописном районе Дубай Марина — это незабываемые ощущения.
Стандартная программа длится час и проводится с опытной командой, которая при желании сделает фото и видео. Лодка вмещает до 5 человек, так что вы можете пригласить компанию, даже если не все будут кататься.
Стандартная программа длится час и проводится с опытной командой, которая при желании сделает фото и видео. Лодка вмещает до 5 человек, так что вы можете пригласить компанию, даже если не все будут кататься.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
По волнам
Вейкборд — очень популярен, так как его можно освоить за 15 минут, а ощущения он оставляет незабываемые. Занятия проходят в живописном районе Дубай Марина, где находится Колесо обозрения, роскошный отель, сделанный в форме рамки. Во время занятия, команда, по желанию, может сделать ваши фотографии и видео. Стандартная программа занимает один час — это идеальное время, чтобы попробовать себя на доске. Вас будет сопровождать опытная команда — капитан и инструктор, который обяснит вам, как нужно управлять вейкбордом. На лодке может находиться до 5 человек, поэтому, если вы желаете пригласить большую компанию, даже если кто-то не планирует кататься, вы можете это сделать. Важная информация:
В случае, если вы желаете забронировать дольше, чем на час или вы желаете небольшой круиз после тренировки, пожалуйста, сообщите об этом заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай Марина
- Колесо обозрения
- Рамка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Marina West
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Инструктор говорит на английском языке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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