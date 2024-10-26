По волнам

Вейкборд — очень популярен, так как его можно освоить за 15 минут, а ощущения он оставляет незабываемые. Занятия проходят в живописном районе Дубай Марина, где находится Колесо обозрения, роскошный отель, сделанный в форме рамки. Во время занятия, команда, по желанию, может сделать ваши фотографии и видео. Стандартная программа занимает один час — это идеальное время, чтобы попробовать себя на доске. Вас будет сопровождать опытная команда — капитан и инструктор, который обяснит вам, как нужно управлять вейкбордом. На лодке может находиться до 5 человек, поэтому, если вы желаете пригласить большую компанию, даже если кто-то не планирует кататься, вы можете это сделать. Важная информация:

В случае, если вы желаете забронировать дольше, чем на час или вы желаете небольшой круиз после тренировки, пожалуйста, сообщите об этом заранее.