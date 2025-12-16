Дворцы из арабских сказок, роскошная мечеть, оригинальные небоскребы и даже филиал Лувра — Абу-Даби точно должен украсить ваш отдых в Эмиратах.
Вы проедете и погуляете по главным локациям столицы, не раз восхититесь интерьерами и сделаете фото с лучших ракурсов.
Описание экскурсии
В программе:
- Last Exit — выставка машин-фудтраков, в том числе в стиле фильма «Безумный Макс». Яркая локация для фото и перекуса по дороге из Дубая в Абу-Даби;
- Мечеть шейха Зайда — огромная, белоснежная, великолепная. Вы полюбуетесь ее галереями и минаретами, рассмотрите исключительные ковры, люстры и мозаики;
- Отель-дворец Emirates Palace: пальмовая аллея приведет вас в роскошные залы отеля, который прославляет арабскую культуру;
- Дворец президента Каср аль-Ватан, или Дворец Отечества, где и сейчас живет правитель с семьей;
- Музей Лувр Абу-Даби: вы увидите здание с необыкновенной крышей и по желанию изучите экспозицию;
- Деревня наследия: в историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в разных климатических зонах Эмиратов;
- Рынок фиников: напоследок предлагаем вам заехать на колоритный базар и купить свежих арабских вкусностей;
- Кроме того, остановимся около оригинального здания тематического парка «Мир Феррари». Важная информация: Удобный дружеский формат экскурсии. Мы не только покажем вам столицу Эмиратов, но и поможем понять особенности этой страны. Экскурсии проходят в группе, но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников, даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам.
Ежедневно. По понедельникам Лувр закрыт, учитывайте это при бронировании.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Last Exit
- Мечеть шейха Зайда
- Отель-дворец Emirates Palace
- Дворец президента Каср аль-Ватан
- Музей Лувр Абу-Даби
- Японский музей тим лаб
- Деревня наследия
- Рынок фиников
- Мир Феррари
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билет в японский музей тимлаб 150 аед
- Билет в Лувр 70 аед
- Билет в резиденцию президента 65 аед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. По понедельникам Лувр закрыт, учитывайте это при бронировании.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Удобный дружеский формат экскурсии. Мы не только покажем вам столицу Эмиратов
- Но и поможем понять особенности этой страны. Экскурсии проходят в группе
- Но приближены к индивидуальным: мы прислушиваемся к пожеланиям участников
- Даем достаточно свободного времени и подъезжаем к фото-стопам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
16 дек 2025
Все отлично, уже второй отпуск ездим на экскурсии от этой компании, очень радует, что едешь не на огромном автобусе, а в минивенчике… все организовано супер, никаких навязываний своих услуг 🙌🙌🙌
Р
Роман
9 дек 2025
"Не стоит ожидать от гидов глубоких знаний истории государства и деталей строительства тех или иных объектов и их наполнения. Уровень подачи материала - общая информация. Но надо понимать, что более
В
Виктория
8 окт 2025
Все понравилось
Л
Любовь
6 окт 2025
экскурсия нам понравилась на комфортной машине
Л
Лариса
10 сен 2025
Очень рекомендую эту экскурсию. У нас была группа из 7 человек и замечательный гид Джасур, который интересно рассказывал про ОАЭ, аккуратно управлял автомобилем и максимально выделял время на фотостоп. Мы прекрасно провели день и многое узнали.
А
Альмира
31 авг 2025
Идеально было всё! Перед экскурсией было очень много вопросов, ответы были очень быстрые, что наверное и повлияло на выбор этой компании,приехали вовремя время, во время поездки учитывались все пожелания, дорога
