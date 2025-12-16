читать дальше до Абу Даби прошла очень незаметно, т. к весь путь наш гид Эдуард рассказывал много интересных фактов об ОАЭ, однозначная рекомендация данно компании, т. к при конкуренции и выборе лучших, данная комнатная проявила себя как очень клиентороентированная… плюс цена самая низкая на рынке!

Идеально было всё! Перед экскурсией было очень много вопросов, ответы были очень быстрые, что наверное и повлияло на выбор этой компании,приехали вовремя время, во время поездки учитывались все пожелания, дорога