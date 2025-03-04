читать дальше Мы пришли в будний день ближе к 11 и людей было не так много. За три часа можно все обойти, сделать фото и поесть.

Если вы в Абу-даби, то советую посетить лувр. Очень увлекательный музей внутри и современный снаружи. Можно сделать много крутых фото.