Билеты
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
«Музей «Лувр» находится в Абу-Даби на острове Саадият в Персидском заливе»
Завтра в 11:00
11 мар в 10:00
$18 за билет
Групповая
до 20 чел.
Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата
Лувр, Каср аль-Ватан, рынок фиников и одна из самых больших мечетей мира - на экскурсии из Дубая
Начало: У вашего отеля
«Лувр — филиал знаменитого парижского музея»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
11 мар в 09:00
14 мар в 09:00
$80 за человека
Билеты
Лувр Абу-Даби: входной билет в музей
Начало: Saadiyat, Abu Dhabi
«Музей без стен и галерея человечества Гордостью культурной части острова Саадият в Абу Даби является знаменитый Лувр»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
$18 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 марта 2025Купили билеты. Все отлично
- KKirgueva21 февраля 2025Если вы в Абу-даби, то советую посетить лувр. Очень увлекательный музей внутри и современный снаружи. Можно сделать много крутых фото.
- ВВиолетта21 февраля 2025Все отлично, входные билеты в порядке
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Лувр»
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Сейчас в Дубае в категории "Лувр" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 80. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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