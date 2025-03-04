Экскурсии в Лувр Дубая

Найдено 3 экскурсии в категории «Лувр» в Дубае на русском языке, цены от $18. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
1 час
39 отзывов
Билеты
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
«Музей «Лувр» находится в Абу-Даби на острове Саадият в Персидском заливе»
Завтра в 11:00
11 мар в 10:00
$18 за билет
Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата
На машине
На микроавтобусе
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата
Лувр, Каср аль-Ватан, рынок фиников и одна из самых больших мечетей мира - на экскурсии из Дубая
Начало: У вашего отеля
«Лувр — филиал знаменитого парижского музея»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
11 мар в 09:00
14 мар в 09:00
$80 за человека
Лувр Абу-Даби: входной билет в музей
Пешая
Билеты
Лувр Абу-Даби: входной билет в музей
Начало: Saadiyat, Abu Dhabi
«Музей без стен и галерея человечества Гордостью культурной части острова Саадият в Абу Даби является знаменитый Лувр»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
$18 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 марта 2025
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Купили билеты. Все отлично
  • K
    Kirgueva
    21 февраля 2025
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Если вы в Абу-даби, то советую посетить лувр. Очень увлекательный музей внутри и современный снаружи. Можно сделать много крутых фото.
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    Мы пришли в будний день ближе к 11 и людей было не так много. За три часа можно все обойти, сделать фото и поесть.

    Если вы в Абу-даби, то советую посетить лувр. Очень увлекательный музей внутри и современный снаружи. МожноЕсли вы в Абу-даби, то советую посетить лувр. Очень увлекательный музей внутри и современный снаружи. МожноЕсли вы в Абу-даби, то советую посетить лувр. Очень увлекательный музей внутри и современный снаружи. МожноЕсли вы в Абу-даби, то советую посетить лувр. Очень увлекательный музей внутри и современный снаружи. МожноЕсли вы в Абу-даби, то советую посетить лувр. Очень увлекательный музей внутри и современный снаружи. МожноЕсли вы в Абу-даби, то советую посетить лувр. Очень увлекательный музей внутри и современный снаружи. МожноЕсли вы в Абу-даби, то советую посетить лувр. Очень увлекательный музей внутри и современный снаружи. МожноЕсли вы в Абу-даби, то советую посетить лувр. Очень увлекательный музей внутри и современный снаружи. Можно
  • В
    Виолетта
    21 февраля 2025
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Все отлично, входные билеты в порядке

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Лувр»

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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в марте 2025
Сейчас в Дубае в категории "Лувр" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 80. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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