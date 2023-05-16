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Что вас ожидает:
- Last Exit
- Мечеть шейха Зайеда
- Резиденция шейха Халифи Qasr Al Watan
- Президентский отель Emirates Palace
- Этнографический парк-музей
- Набережная
- Финиковый рынок
- Лувр Абу-Даби (понедельник не работает)
- «Феррари-парк»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мечеть шейха Зайда-одна из крупнейших мечетей в мире, где вы познакомитесь с культурой и религией.
Qasr Al Watan-президентский дворец из мрамора ажурных витражей. Внутри увидите мозаичные росписи, мраморные плиты, золото.
Emirates palace-роскошный президентский отель украшенный золотом.
Last exit-придорожная закусочная с тематикой фильма «Безумный Макс». Ferrari world-парк аттракционов посвященный Феррари. . по желанию.
Лувр-мультикультурный музей Арабского мира. Понедельник не работает
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Трансфер
- Интернет
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Договоримся с туристомЗавершение: По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Входные билеты оплачиваются дополнительно:
- Лувр
- Резиденция Шейха
- Феррари парк
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании