Мы отправляемся на остров Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов.

Мечеть Шейха Заеда

Главная достопримечательность – это великая белая мечеть Шейха Заида, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер.

Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая немусульманам посетить внутренние залы.

В главном молитвенном зале расстелен самый большой в мире ковер ручной работы, созданный в Иране по проекту знаменитого мастера Али Калики.

Музей Лувр

Далее мы c вами посмотрим картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Беллини, Рембрандта, а также величественные скульптуры и древние артефакты в музее Лувр Абу-Даби!

На острове Саадият Лувр Абу Даби был открыт 11.11.2017, и сейчас в нём экспонируется более 620 работ, среди которых знаменитые на весь свет произведения искусства.

В коллекции этого универсального музея представлены все известные человечеству эпохи и цивилизации, а сама конструкция здания настолько восхитительна, что интересна всем: и профессионалам-строителям, и любителям всего необычного.

Её великолепный ажурный купол делает здание воздушым, а морские волны, плещущиеся у ступеней, манят подойти и сделать прекрасное фото.