Абу-Даби с Президентским дворцом или Лувром на выбор

Абу-Даби - рай, созданный руками человека на Земле. Столица ОАЭ, один из богатейших и красивейших городов мира

4.7
31 отзыв
Абу-Даби — рай, созданный руками человека на Земле. Столица ОАЭ, один из богатейших и красивейших городов мира.

Легенда гласит, что город назвали в честь газели, которая вывела охотников к источнику с пресной водой. Они даровали ей жизнь и возвели город на этом месте.

Мы предлагаем вам посетить главные достопримечательности столицы Арабских Эмиратов — Мечеть Шейха Зайда, арабский Лувр и президентский дворец Каср аль Ватан.
Абу-Даби с Президентским дворцом или Лувром на выбор
Абу-Даби с Президентским дворцом или Лувром на выбор
Абу-Даби с Президентским дворцом или Лувром на выбор
Абу-Даби с Президентским дворцом или Лувром на выбор
Абу-Даби с Президентским дворцом или Лувром на выбор
Абу-Даби с Президентским дворцом или Лувром на выбор
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Арабский Лувр (снаружи и внутри)
  • Мечеть Шейха Зайда (снаружи и внутри)
  • Набережная Абу-Даби (корниш)
  • Рынок фиников
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы отправляемся на остров Абу-Даби, один из красивейших и богатейших городов арабского мира – столицу Эмиратов.

Мечеть Шейха Заеда

Главная достопримечательность – это великая белая мечеть Шейха Заида, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер.
Эта грандиозная действующая мечеть, вмещающая более 60 000 человек, позволяющая немусульманам посетить внутренние залы.
В главном молитвенном зале расстелен самый большой в мире ковер ручной работы, созданный в Иране по проекту знаменитого мастера Али Калики.

Музей Лувр

Далее мы c вами посмотрим картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Беллини, Рембрандта, а также величественные скульптуры и древние артефакты в музее Лувр Абу-Даби!
На острове Саадият Лувр Абу Даби был открыт 11.11.2017, и сейчас в нём экспонируется более 620 работ, среди которых знаменитые на весь свет произведения искусства.
В коллекции этого универсального музея представлены все известные человечеству эпохи и цивилизации, а сама конструкция здания настолько восхитительна, что интересна всем: и профессионалам-строителям, и любителям всего необычного.
Её великолепный ажурный купол делает здание воздушым, а морские волны, плещущиеся у ступеней, манят подойти и сделать прекрасное фото.

По четвергам с 09.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • 8-часовая экскурсия
  • Обед по системе «шведский стол»
  • Входные билеты в Лувр в Абу Даби
  • Посещение Мечети Sheikh Zayed Grand Mosque
  • Сопровождение русскоязычного, лицензированного гида
Что не входит
  • Экскурсия внутри музея. Она не доступна на русском языке в данный момент
  • Аудиогид при желании (дополнительно 21 AED), оплачивается на месте. Нужен документ для залога.
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Завершение: Привозим обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам с 09.00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • 1. Сборы проходят около часа, в зависимости от расположения вашего отеля.
  • 2. Сборы возможны ТОЛЬКО из отелей.
  • 3. Для подтверждения заказа нам нужно название отеля, ваше имя, номер комнаты или номер сотового телефона.
  • 4. На посещаемых объектах действует дресскод. Плечи, декольте и колени должны быть прикрыты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 31 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
7
3
2
1
1
А
12 дек 2022
Все понравилось! Большое спасибо!
B
2 дек 2022
Хорошая программа и экскурсовод, только выезд из Дубая был слишком поздним, в результате во время экскурсии пытались «нагнать время». Другими словами, могли выехать в 8-9 утра, а не в 11-12.
П
27 ноя 2022
Я выбрала этот тур из-за отсутствия в нем рынка фиников и парка Феррари. Но они все равно в туре есть, хотя не упоминаются в описании. Я могла выбрать более дешевый тур с тем же наполнением.
Гид Марина пришла к нам с сорванным голосом, что полнейшее неуважение к туристам. Я узнала о её личной жизни, спорных мыслях и о других туристах, но почти ничего об ОАЭ. Будь она хоть стократ дипломированным гидом, её дипломированность относится к началу 2000-х, когда туристы фоткали раздаточные материалы.
О
23 ноя 2022
1. Каср аль Ватан - очень красивое место! Можно сдедать невероятные фото. НО (об этом нет в описании) будьте готовы, что с открытыми плечами, декольте или коленями внутрь вас не пустят (и рядом одежду не купить).
2. Мечеть невероятная! Про дресскод указано. Если что, на месте можно купить абаю (самая дешевая 45 aed).
Гид Светлана рассказала много интересных фактов, поездка была интересная и комфортная.
Будьте готовы, что до и после автобус развозит всех поочерёдно по отелям. Т. е. много времени. .
А
20 ноя 2022
Трансфер из отеля, общий сбор большим автобусом за городом, далее хорошая дорога и отличная экскурсия в Лувр, рынок фиников(советую только финиковый сироп, возле отеля в супермаркете вес было дешевле), обед вкусный и разнообразный(мясо верблюда особенно) и КРАСИВЕЙШАЯ мечеть с отличным гидом Татьяной.
А
7 ноя 2022
Замечательная обзорная экскурсия
E
10 окт 2022
Прекрасная экскурсия. Гид Марина дала много интересной информации по дороге. Рассказывала эмоционально, легко и интересно. Абу-Даби очень красив. Мечеть - полный восторг! Времени на нее было достаточно. Лувр очень интересен, но 1 часа с "копейками" откровенно мало на него ((хотелось бы исключить магазин фиников и фото на фоне петли аттракциона - на это есть свои экскурсии - и отдать это время (минут 40 точно) на Лувр. Группа была в 2 раза больше заявленной на сайте (50 чел вместо 25).
E
5 окт 2022
Здравствуйте. Всем рекомендую экскурсию в Абу-Даби с сопровождением Юрия и экскурсовода Марины. Организация на высоком уровне, от сбора туристов до проведения экскурсии. В отели вернулись в полном составе и с прекрасными впечатлениями от Абу-Даби.
М
24 апр 2022
Интересный экскурсовод, много нового узнали из экскурсии. Очень вкусный обед в традиционном ресторане - попробовали верблюжатину на вкус (мачбус) и местные сладости. Посетили мечеть (спасибо, что у гида были чёрные хиджабы для нас, иначе бы не пустили) и Лувр.
Е
30 янв 2022
Экскурсия прошла отлично!
M
9 янв 2022
Очень интересная и познавательная. Гиды чудесные и знающие
N
21 дек 2021
Экскурсия понравилась, но можно было обойтись без прогулки по набережной Абу-Даби и больше времени провести в Лувре или мечети.
T
19 дек 2021
Абу-Даби конечно стоит посетить, вы получите много новых впечатлений, город вас непременно удивит! Добраться до него из Дубая можно на арендованной машине, такси или в составе такой вот экскурсии. Выбирая последний более бюджетный вариант, вы должны изначально быть готовыми, что группа будет порядка 50 человек, люди будут ссориться из-за мест в автобусе, опаздывать ко времени до 30 мин и т. д. Но в то же время вы гарантированно посмотрите объекты. Сейчас много организационных ограничений связанных с Covid-19, и организаторы их за вас будут решать заранее, начиная от получении qr-кодов до продажи одежды для посещения мечети. В качестве совета по одежде: она должна обязательно прикрывать локти и колени - это нужно учитывать при ее выборе. Вы так же заедете на оптовый продуктовый рынок с хорошим ассортиментом фиников и конфет - это тоже доставит вам удовольствие, и вы будете вспоминать этот день позднее))
Н
12 дек 2021
Яркие места, и отличные впечатления.
А
3 дек 2021
Экскурсия понравилась, спасибо гиду Ларисе. На Лувр отведён 1 час (ознакомление).
Ещё 16 отзывов

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