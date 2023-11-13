Смешанная - автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Сбор туристов на экскурсию осуществляется только из отелей. Если вы проживаете не в отеле, укажите ближайший к вашему расположению отель. Время выезда на экскурсию может быть изменено. В случае таких изменений мы свяжемся с вами по эл. почте и телефону. Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером.



Внимание! Указанные цены действительны только для отелей, находящихся в центре города и районах, откуда может быть организован индивидуальный трансфер.



Для туристов из перечисленных ниже отелей и районов услуга трансфера является обязательной и должна быть заказана при бронировании.



Отдалённые районы и отели: Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVC, JVT, Maktoum airport и другие.



Для отелей, расположенных в других районах, исполнитель оставляет за собой право взимания дополнительной платы за подвоз. Просим сверяться с нами при бронировании, если Вы не уверены в расположении вашего отеля.