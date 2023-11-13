Смешанная - автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Сбор туристов на экскурсию осуществляется только из отелей. Если вы проживаете не в отеле, укажите ближайший к вашему расположению отель. Время выезда на экскурсию может быть изменено. В случае таких изменений мы свяжемся с вами по эл. почте и телефону. Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером.
Внимание! Указанные цены действительны только для отелей, находящихся в центре города и районах, откуда может быть организован индивидуальный трансфер.
Для туристов из перечисленных ниже отелей и районов услуга трансфера является обязательной и должна быть заказана при бронировании.
Отдалённые районы и отели: Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVC, JVT, Maktoum airport и другие.
Для отелей, расположенных в других районах, исполнитель оставляет за собой право взимания дополнительной платы за подвоз. Просим сверяться с нами при бронировании, если Вы не уверены в расположении вашего отеля.
Внимание! Указанные цены действительны только для отелей, находящихся в центре города и районах, откуда может быть организован индивидуальный трансфер.
Для туристов из перечисленных ниже отелей и районов услуга трансфера является обязательной и должна быть заказана при бронировании.
Отдалённые районы и отели: Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVC, JVT, Maktoum airport и другие.
Для отелей, расположенных в других районах, исполнитель оставляет за собой право взимания дополнительной платы за подвоз. Просим сверяться с нами при бронировании, если Вы не уверены в расположении вашего отеля.
Что вас ожидает:
- Дворцовый музей
- Пальмовая роща
- Термальные источники
- Аль Айнский Зоопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Мы посетим дворцовый музей первого президента, пальмовую рощу, термальные источники, где находятся традиционные арабские купальни.
А также посетим самый большой зоопарк на Aравийском полуострове, где обитают песчаные газели, антилопы, белые львы, тигры, бегемоты, леопарды, гепарды, обезьяны и огромное количество птиц.
В экскурсию входит обед, купание в термальных источниках и посещение зоопарка.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги гида Обед Входные билеты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг, Воскресенье в 07:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Дубае
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Животные
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