Экскурсия по Аль-Айну

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная - автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Сбор туристов на экскурсию осуществляется только из отелей. Если вы проживаете не в отеле, укажите ближайший к вашему расположению отель. Время выезда на экскурсию может быть изменено. В случае таких изменений мы свяжемся с вами по эл. почте и телефону. Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером.

Внимание! Указанные цены действительны только для отелей, находящихся в центре города и районах, откуда может быть организован индивидуальный трансфер.

Для туристов из перечисленных ниже отелей и районов услуга трансфера является обязательной и должна быть заказана при бронировании.

Отдалённые районы и отели: Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVC, JVT, Maktoum airport и другие.

Для отелей, расположенных в других районах, исполнитель оставляет за собой право взимания дополнительной платы за подвоз. Просим сверяться с нами при бронировании, если Вы не уверены в расположении вашего отеля.
Экскурсия по Аль-Айну
Экскурсия по Аль-Айну
Экскурсия по Аль-Айну
Экскурсия по Аль-Айну

Что вас ожидает:

  • Дворцовый музей
  • Пальмовая роща
  • Термальные источники
  • Аль Айнский Зоопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Мы посетим дворцовый музей первого президента, пальмовую рощу, термальные источники, где находятся традиционные арабские купальни.

А также посетим самый большой зоопарк на Aравийском полуострове, где обитают песчаные газели, антилопы, белые львы, тигры, бегемоты, леопарды, гепарды, обезьяны и огромное количество птиц.

В экскурсию входит обед, купание в термальных источниках и посещение зоопарка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Услуги гида Обед Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Музеи
История и культура
Зоопарк
Животные
Развлечения

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