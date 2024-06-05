1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Познакомиться с историей, архитектурой и дизайном здания, а также увидеть знаменитый Royal Suite
Начало: У отеля Бурдж-эль-Араб
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$75 за билет
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Навстречу чудесам Абу-Даби
Из Дубая в контрастную столицу - узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
Начало: При бронировании сообщите название отеля и номер к...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Раскрыть великолепие арабской архитектуры и её связь с благородством и филантропией
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
310$295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Открыть для себя новый эмират в однодневном путешествии из Дубая
Начало: В вашем отеле в Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море
Начало: В районе Бурдж-Халифы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$8 за человека
Аудиогид
1 час
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов - уникальный опыт
Погрузитесь в мир современного Дубая с аудиогидом, открывая невероятные виды и истории небоскрёбов Дубай Марина
Начало: Возле DMCC Metro Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$7 за человека
Билеты
1 час
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 19:30
$70 за билет
Мини-группа
12 часов
Из Дубая в Абу-Даби - в мини-группе
Оценить роскошь самого богатого эмирата в ОАЭ на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$62 за человека
Мини-группа
10 часов
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Посетить главные достопримечательности столицы ОАЭ в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga5 июня 2024Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
- ДДарья1 июня 2024Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
- ТТатьяна24 мая 2024Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
- ДДарья19 мая 2024Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
- ЮЮлия10 мая 2024Это была наверное самая удачная из экскурсий, выбранных мною на Трипстере! Очень интеллигентный, обаятельный и эрудированный гид Борис погрузил нас
- ААнна4 мая 2024Нам очень повезло, что наше знакомство с Дубаем началось именно с экскурсии по старому городу и именно в компнаии Максима.
- ААнна30 апреля 2024Нам очень понравилось. Да, Андрей опоздал и мы начали позже. Но было так интересно. Кажется, он знает ответ на любой
- ООльга30 апреля 2024Нашу экскурсию провел Борис- он настоящая находка. Замечательный собеседник и человек с большим опытом в своем деле. Нам очень понравится
- ЕЕлена27 апреля 2024Начну с неприятного, гид опоздал на 45 минут, из-за этого не успели на ужин в отель. Андрей постарался сгладить, угостив
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «История и архитектура»
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