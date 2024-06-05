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Максим - великолепный рассказчик, знающий, вежливый, пунктуальный, внимательный к деталям. Его приятно слушать, речь структурированная и грамотная. И, конечно, огромный багаж знаний об истории эмиратов, особенностях политического устройства, принятий государственных решений, традициях и культуре. Отдельное спасибо за увлекательное повествование о шейхе и его семье. Это очень многое объяснило и помогло понять, почему Дубай сегодня имнно такой и почему в принципе стало возможно это "экономическое чудо" посреди бежизненной пустыни. И, конечно, нам очень повезло, что Максим разбирается в фотографии, - бесценный дар для гида! Он подсказал лучшие точки для съемки и самые выигрышные ракурсы. Фотографии из старого Дубая получились самые эффектные! И сам формат мини-группы для пешеходной экскурсии очень удачный. Нас было трое, и было максимально комфортно общаться и слушать, ни один вопрос не остался без внимания. Поначалу нас немного смутила продожительность экскурсии в 3,5 часа, но время пролетело настольно незаметно, что мы чуть не опоздали на следующую экскурсию. А нагуляли в общей сдложности часов пять. И Максиму огромное человеческое спасибо, что оставался с нами до конца, помог сориентироваться и проводил до места встречи следующей экскурсии. Очень приятная и познавательная получилась прогулка. Пять звезд абсолютно заслуженны! Всячески рекомендую Максима в качестве гида, как приятного, знающего и отзывчивого собеседника.