Экскурсии Дубая об истории и архитектуре

Найдено 16 экскурсий в категории «История и архитектура» в Дубае на русском языке, цены от $7, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Билеты
1.5 часа
1 отзыв
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Познакомиться с историей, архитектурой и дизайном здания, а также увидеть знаменитый Royal Suite
Начало: У отеля Бурдж-эль-Араб
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$75 за билет
Его величество Дубай
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶‍♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Вдохновляющий Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Навстречу чудесам Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Навстречу чудесам Абу-Даби
Из Дубая в контрастную столицу - узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
Начало: При бронировании сообщите название отеля и номер к...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$500 за всё до 6 чел.
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Раскрыть великолепие арабской архитектуры и её связь с благородством и филантропией
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
310$295 за всё до 6 чел.
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$340 за всё до 4 чел.
Шарджа - культурная столица ОАЭ
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Шарджа - культурная столица ОАЭ
Открыть для себя новый эмират в однодневном путешествии из Дубая
Начало: В вашем отеле в Дубае
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море
Начало: В районе Бурдж-Халифы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$8 за человека
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов - уникальный опыт
Погрузитесь в мир современного Дубая с аудиогидом, открывая невероятные виды и истории небоскрёбов Дубай Марина
Начало: Возле DMCC Metro Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$7 за человека
Билет на смотровую площадку Бурдж Халифа
Билеты
1 час
Билет на смотровую площадку Бурдж Халифа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 19:30
$70 за билет
Из Дубая в Абу-Даби - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Из Дубая в Абу-Даби - в мини-группе
Оценить роскошь самого богатого эмирата в ОАЭ на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$62 за человека
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Посетить главные достопримечательности столицы ОАЭ в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    5 июня 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
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    лодку и оказались на рынке специй и золота. На протяжении нашей прогулки Максим рассказал, много интересного про Эмираты и в том числе свою историю, как он стал гидом в Дубае. Отдельное за это спасибо) Такие истории так же очень интересны туристам! Спасибо больше Максиму за эту прогулку!

  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Его величество Дубай
    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
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    продемонстрировал глубокие знания об истории и культуре этого региона, позволяя мне полностью погрузиться в атмосферу Востока. Благодаря его профессионализму и индивидуальному подходу, я смогла открыть для себя Дубай с новой стороны и насладиться красотой и разнообразием этого удивительного города. Перед началом экскурсии меня попросили рассказать о моих предыдущих посещениях Дубая, чтобы составить наиболее подходящий маршрут. Это позволило избежать повторения уже увиденных мест и уделить больше времени тем достопримечательностям, которые были особенно интересны для меня. Во время экскурсии мы посетили множество интересных мест. Константин рассказывал увлекательные истории и легенды, связанные с каждым объектом, что делало мое путешествие ещё более познавательным и интересным. Помимо исторических достопримечательностей, мы также побывали в современных районах города. Здесь мы увидели, как Дубай продолжает развиваться и меняться, сохраняя при этом свою уникальную восточную атмосферу. Я настоятельно рекомендую всем посетить эту экскурсию, чтобы познакомиться с историей, культурой и современной жизнью Дубая. Уверена, вы получите столько же удовольствия, сколько и я.

    Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящийЭкскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Его величество Дубай
    Это была наверное самая удачная из экскурсий, выбранных мною на Трипстере! Очень интеллигентный, обаятельный и эрудированный гид Борис погрузил нас
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    в космическую атмосферу Дубая, при этом поведал много интересной информации об истории молодого, но стремительно развивающегося мегаполиса. Гид позаботился и о нашем комфорте в поездке- нам были припасены в машине вода, фрукты и финики. Экскурсия была замечательной!!! Планируем ещё продолжить путешествовать по ОАЭ с этим гидом!

  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Нам очень повезло, что наше знакомство с Дубаем началось именно с экскурсии по старому городу и именно в компнаии Максима.
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    Максим - великолепный рассказчик, знающий, вежливый, пунктуальный, внимательный к деталям. Его приятно слушать, речь структурированная и грамотная. И, конечно, огромный багаж знаний об истории эмиратов, особенностях политического устройства, принятий государственных решений, традициях и культуре. Отдельное спасибо за увлекательное повествование о шейхе и его семье. Это очень многое объяснило и помогло понять, почему Дубай сегодня имнно такой и почему в принципе стало возможно это "экономическое чудо" посреди бежизненной пустыни. И, конечно, нам очень повезло, что Максим разбирается в фотографии, - бесценный дар для гида! Он подсказал лучшие точки для съемки и самые выигрышные ракурсы. Фотографии из старого Дубая получились самые эффектные! И сам формат мини-группы для пешеходной экскурсии очень удачный. Нас было трое, и было максимально комфортно общаться и слушать, ни один вопрос не остался без внимания. Поначалу нас немного смутила продожительность экскурсии в 3,5 часа, но время пролетело настольно незаметно, что мы чуть не опоздали на следующую экскурсию. А нагуляли в общей сдложности часов пять. И Максиму огромное человеческое спасибо, что оставался с нами до конца, помог сориентироваться и проводил до места встречи следующей экскурсии. Очень приятная и познавательная получилась прогулка. Пять звезд абсолютно заслуженны! Всячески рекомендую Максима в качестве гида, как приятного, знающего и отзывчивого собеседника.

  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Нам очень понравилось. Да, Андрей опоздал и мы начали позже. Но было так интересно. Кажется, он знает ответ на любой
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    вопрос об ОАЭ. Показал Старый город, его дворики и переулки, рассказал об истории, особенностях архитектуры, местных поверьях и многом другом. В качестве извинения, за опоздание, он пригласил нас в кафе с видом на залив, угостил кофе со специями по местному рецепту. Проводил по базару, заводя в лавочки и подробно рассказывая про интересующие нас вещи и сувениры. Потом мы целый час катались по заливу, любуясь огнями города с воды, а он рассказывал и рассказывал. Мы были совершенно очарованы и гидом и местом. Рекомендуем!

  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
    Нашу экскурсию провел Борис- он настоящая находка. Замечательный собеседник и человек с большим опытом в своем деле. Нам очень понравится
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    маршрут и поездка в целом, особенно с детками. Человек увлекает рассказами и не замечаешь как пролетает время. Очень корректный и не навязчивый для познания новых локаций. Нам очень повезло побывать в ваших рассказать и вашей доброй энергии! Спасибо!

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Начну с неприятного, гид опоздал на 45 минут, из-за этого не успели на ужин в отель. Андрей постарался сгладить, угостив
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    нас кофе. В Дубае бываем несколько раз в год, но побывав на экскурсии, почувствовали, что как будто здесь впервые. Экскурсия была очень интересная, гид ответил на все наши вопросы по исторической части и посоветовал места для самостоятельного посещения. Маршрут для тех, кто любит пешие экскурсии по историческим местам. Также заглянули на рынок и без навязывания приобрели сувениры. P.S. Если едете зимой, то на лодку обязательно берите кофты.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «История и архитектура»

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  3. Его величество Дубай
  4. Старый Дубай: прогулка по историческим районам
  5. Вдохновляющий Абу-Даби
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
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  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "История и архитектура" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 7 до 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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