Конная прогулка по пустыне в Дубае

Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра

Индивидуальная
Оказаться в Арабских Эмиратах и не прокатиться на арабском скакуне — немыслимо! Приготовьтесь на час почувствовать себя шейхами и совершить верховую прогулку по пустыне.

Вы посетите конюшню с грациозными и чуткими лошадьми, проедете с инструктором по вольеру и песчаным просторам.

А на озере Аль Кудра посмотрите на птиц и животных, обитающих здесь.
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Заповедник на озере Аль Кудра. По пути к конюшням мы заедем на озеро Аль Кудра — рукотворный оазис посреди пустыни, который стал домом для многих животных и перелетных птиц. Во время небольшой прогулки вы оцените необычную экосистему озера и увидите его обитателей.

Знакомство с лошадьми. На территории комплекса вас встретят статные арабские скакуны — верные, чуткие и выносливые животные, гордость Аравийского полуострова. Вы узнаете, чем примечательны эти лошади и как выводилась порода, подходящая для сухой пустыни.

Верховая прогулка по пустыне. После небольшого инструктажа вы сначала прокатитесь по вольеру, а затем в сопровождении инструктора отправитесь бороздить просторы утренней пустыни, как это традиционно делают арабские шейхи. За час вы успеете полюбоваться песчаными пейзажами, насладиться ездой и сделать отличные снимки. А после трансфер доставит вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, посещение озера Аль Кудра (примерно 30 мин), часовое катание на лошадях, экипировка (жокейские сапоги и шлем), арабский чай с финиками
  • Доплата за трансфер из удалённых отелей + $20 с человека
  • На прогулке вас сопровождает опытный инструктор
  • Выберите для прогулки удобную спортивную одежду: обязательны штаны или брюки, закрывающие ноги полностью (для верховой езды недопустимы юбки или шорты)
  • Экскурсию можно начать из Дубая, Шарджи, Аджмана

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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