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Конная прогулка по пустыне в Дубае

Познакомиться с арабскими скакунами и прокатиться верхом по пескам
Оказаться в Арабских Эмиратах и не прокатиться на арабском скакуне — немыслимо! Приготовьтесь на час почувствовать себя шейхами и совершить верховую прогулку по пустыне.

Вы посетите конюшню с грациозными и чуткими лошадьми, проедете с инструктором по вольеру и песчаным просторам.
5
2 отзыва
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Конная прогулка по пустыне в Дубае

Описание экскурсии

Знакомство с лошадьми. На территории комплекса вас встретят статные арабские скакуны — верные, чуткие и выносливые животные, гордость Аравийского полуострова. Вы узнаете, чем примечательны эти лошади и как выводилась порода, подходящая для сухой пустыни.

Верховая прогулка по пустыне. После небольшого инструктажа вы сначала прокатитесь по вольеру, а затем в сопровождении инструктора отправитесь бороздить просторы утренней пустыни, как это традиционно делают арабские шейхи. За час вы успеете полюбоваться песчаными пейзажами, насладиться ездой и сделать отличные снимки. А после трансфер доставит вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, часовое катание на лошадях, экипировка (жокейские сапоги и шлем)
  • Доплата за трансфер из удалённых отелей + $20 с чел.
  • Программа подходит для путешественников весом до 85 кг
  • Если вас двое или больше, вы можете заказать экскурсию с VIP-трансфером: $300 за чел.
  • На прогулке вас сопровождает опытный инструктор
  • Выберите для прогулки удобную спортивную одежду: обязательны штаны или брюки, закрывающие ноги полностью (для верховой езды недопустимы юбки или шорты)
  • Экскурсию можно начать из Дубая, Шарджи, Аджмана

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$175
Дети до 12 лет$175
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Dmitrii
Огромное спасибо за незабываемые эмоции от катания на лошадях в Дубае! Побывали на огромнейшей конюшне, познакомились с владельцем и другими замечательными людьми, что там работают. Все внимательно отнеслись и к
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нашему небольшому опыту езды и к вопросам безопасности. Все прошло на ура! Али, который сопровождал нас всю поездку, оказался отличным и доброжелательным собеседником. Безусловно советуем решиться и попробовать данную экскурсию ради новых впечатлений!

Огромное спасибо за незабываемые эмоции от катания на лошадях в Дубае! Побывали на огромнейшей конюшне, познакомились
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I
Экскурсия прошла отлично, водитель Роман повез нас двоих на комфортном минивэне. По пути рассказывал о местной жизни и достопричательностях. Приехали заранее, поэтому в свободное время он повел нас на озера,
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где мы могли наблюдать местную фауну. Сама конная поездка также была интересной, наш инструктор Зарина отлично ладит с лошадьми и туристами). Рекомендую конные прогулки утром - до наступления зноя (животные не очень рады такой жаре) или в закатный час, когда уже не так жарко и можно сделать качественные фото.

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