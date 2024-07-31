Оказаться в Арабских Эмиратах и не прокатиться на арабском скакуне — немыслимо! Приготовьтесь на час почувствовать себя шейхами и совершить верховую прогулку по пустыне. Вы посетите конюшню с грациозными и чуткими лошадьми, проедете с инструктором по вольеру и песчаным просторам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Знакомство с лошадьми. На территории комплекса вас встретят статные арабские скакуны — верные, чуткие и выносливые животные, гордость Аравийского полуострова. Вы узнаете, чем примечательны эти лошади и как выводилась порода, подходящая для сухой пустыни.

Верховая прогулка по пустыне. После небольшого инструктажа вы сначала прокатитесь по вольеру, а затем в сопровождении инструктора отправитесь бороздить просторы утренней пустыни, как это традиционно делают арабские шейхи. За час вы успеете полюбоваться песчаными пейзажами, насладиться ездой и сделать отличные снимки. А после трансфер доставит вас обратно в отель.

Организационные детали