Оказаться в Арабских Эмиратах и не прокатиться на арабском скакуне — немыслимо! Приготовьтесь на час почувствовать себя шейхами и совершить верховую прогулку по пустыне.
Вы посетите конюшню с грациозными и чуткими лошадьми, проедете с инструктором по вольеру и песчаным просторам.
Вы посетите конюшню с грациозными и чуткими лошадьми, проедете с инструктором по вольеру и песчаным просторам.
Описание экскурсии
Знакомство с лошадьми. На территории комплекса вас встретят статные арабские скакуны — верные, чуткие и выносливые животные, гордость Аравийского полуострова. Вы узнаете, чем примечательны эти лошади и как выводилась порода, подходящая для сухой пустыни.
Верховая прогулка по пустыне. После небольшого инструктажа вы сначала прокатитесь по вольеру, а затем в сопровождении инструктора отправитесь бороздить просторы утренней пустыни, как это традиционно делают арабские шейхи. За час вы успеете полюбоваться песчаными пейзажами, насладиться ездой и сделать отличные снимки. А после трансфер доставит вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, часовое катание на лошадях, экипировка (жокейские сапоги и шлем)
- Доплата за трансфер из удалённых отелей + $20 с чел.
- Программа подходит для путешественников весом до 85 кг
- Если вас двое или больше, вы можете заказать экскурсию с VIP-трансфером: $300 за чел.
- На прогулке вас сопровождает опытный инструктор
- Выберите для прогулки удобную спортивную одежду: обязательны штаны или брюки, закрывающие ноги полностью (для верховой езды недопустимы юбки или шорты)
- Экскурсию можно начать из Дубая, Шарджи, Аджмана
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$175
|Дети до 12 лет
|$175
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо за незабываемые эмоции от катания на лошадях в Дубае! Побывали на огромнейшей конюшне, познакомились с владельцем и другими замечательными людьми, что там работают. Все внимательно отнеслись и к
Вам был полезен этот отзыв?
I
Экскурсия прошла отлично, водитель Роман повез нас двоих на комфортном минивэне. По пути рассказывал о местной жизни и достопричательностях. Приехали заранее, поэтому в свободное время он повел нас на озера,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Конная прогулка по пустыне в Дубае»
Групповая
Пустынное сафари в Дубае
Ощутите скорость и тишину пустыни Дубая. Квадроциклы, джипы и ужин под звёздами с шоу-программой подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 авг в 14:00
$75 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари в Дубае: магия заката в пустыне без кемпов и шоу-программ
Дюны, сэндборд, арабский кофе и эффектные фото
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник в 14:30, в пятницу и воскресенье в 14:15
9 авг в 14:15
11 авг в 14:30
$45 за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Сафари на багги по дубайской пустыне
Погрузитесь в мир красных песков и адреналина! Сафари на багги по дубайской пустыне подарит вам незабываемые эмоции и великолепные фотографии на закате
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
Расписание: ежедневно в 14:30
10 авг в 14:30
11 авг в 14:30
$80 за человека
Индивидуальная
Конная прогулка в Дубае: танец с ветром в пустыне
Под вами - благородный арабский скакун, впереди - бескрайние барханы в лучах солнца
Завтра в 16:30
9 авг в 15:00
от $110 за человека
от $350 за группу