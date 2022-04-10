Что вас ожидает

Заповедник на озере Аль Кудра. По пути к конюшням мы заедем на озеро Аль Кудра — рукотворный оазис посреди пустыни, который стал домом для многих животных и перелетных птиц. Во время небольшой прогулки вы оцените необычную экосистему озера и увидите его обитателей.

Знакомство с лошадьми. На территории комплекса вас встретят статные арабские скакуны — верные, чуткие и выносливые животные, гордость Аравийского полуострова. Вы узнаете, чем примечательны эти лошади и как выводилась порода, подходящая для сухой пустыни.

Верховая прогулка по пустыне. После небольшого инструктажа вы сначала прокатитесь по вольеру, а затем в сопровождении инструктора отправитесь бороздить просторы утренней пустыни, как это традиционно делают арабские шейхи. За час вы успеете полюбоваться песчаными пейзажами, насладиться ездой и сделать отличные снимки. А после трансфер доставит вас обратно в отель.

Организационные детали