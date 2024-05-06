Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 7 экскурсий в категории «История и культура» в Дубае на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Групповая
7 часов
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 09:00
от $85 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
Круиз
6 часов
16 отзывов
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
от $100 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с круизом
Круиз
6 часов
4 отзыва
Экскурсия по современному Дубаю с круизом
Расписание: Ежедневно в 13:00
от $45 за человека
5 эмиратов за 1 день
Групповая
8 часов
4 отзыва
5 эмиратов за 1 день
Расписание: Среда, Суббота в 08:00
от $75 за человека
Экскурсия по современному Дубаю
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Экскурсия по современному Дубаю
Расписание: Ежедневно в 14:00
от $425 за экскурсию
Экскурсия по Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия по Абу-Даби
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от $425 за экскурсию
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Аквариумом
Круиз
6 часов
1 отзыв
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Аквариумом
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
$95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Спасибо за экскурсию. Очень интересно и познавательно. Хорошая организация
  • А
    Андрей
    4 апреля 2024
    Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
    Мы были на этой же экскурсии в 2020 году. Кажется та была более информативна. Бурдж-Халифа была с подъёмом на смотровую площадку. С
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    нами была внучка 7 лет. Подъём длился долгий и мучительный час для неё. А потом спуск. Можно же было предупредить об этом: ведь можно было подняться в другой день, а ещё лучше - предложить дневное время, когда очередь меньше.

  • А
    Анна
    20 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась. Гид Зара очень интересно рассказывает, благодаря ей узнали много нового, получили незабываемые впечатления. Организация очень хорошая (если
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    бы только не постоянно опаздывающие, которых весь автобус вынужден ждать), но к работе гида это не имеет отношения. Программа экскурсии построена прекрасно, все успели посмотреть, много узнать. Зара, спасибо Вам, большое!!!

  • К
    Константин
    9 января 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Все было отлично. Марина - прекрасный экскурсовод!
  • Г
    Геннадий
    9 января 2024
    5 эмиратов за 1 день
    В целом, экскурсия понравилась. Её "вытягивает" посещение отличного отеля на Индийском океане (в Фуджейре), и хороший музей в Аджмане –
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    дворец шейха. В остальном, достаточно утомительный переезд по эмиратам. Самая старая мечеть побережья Аль Бидия - не заинтересовала. Прогулялись по округе. Остановку на посещение рынка и магазина (на обратном пути), можно сократить по времени. С трудом успели на ужин.

  • О
    Ольга
    22 ноября 2023
    5 эмиратов за 1 день
    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с ОАЭ за один день! С прекрасным бонусом в виде отдыха на берегу Оманского залива! Была 18.11.2023 в период дождей, что не омрачило пребывание, благодаря слаженной организации экскурсии и увлекательным историям гида! Всем рекомендую.
  • О
    Ольга
    22 ноября 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
    Замечательная экскурсия! Знаменитые достопримечательности этого эмирата за один день - Дубай-Марина, Атлантис, Парус, Бурдж-Халифа, Аквариум в Дубай-Молл - незабываемо! Была
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    17.11.2023 после проливного дождя, когда Дубай на время превратился в Венецию. Казалось, что экскурсия не состоится… Но организация в Tezeks на высоком уровне, за что им отдельное спасибо! Огромная благодарность гиду Эльвире за интересное повествование и ответственное отношение к туристам! Всем рекомендую!

    Замечательная экскурсия! Знаменитые достопримечательности этого эмирата за один день - Дубай-Марина, Атлантис, Парус, Бурдж-Халифа, Аквариум в
  • Т
    Татьяна
    8 ноября 2023
    Экскурсия по Абу-Даби
    Только положительные эмоции от экскурсии, с момента встречи с гидом Екатериной и до самого вечера. Мы успели узнать новое, вспомнить старое, пообщаться по душам, пофотографироваться вдоволь. Никуда не торопились и все успели. Не устали это важно! Спасибо, Екатерина!
  • Н
    Наталья
    1 июля 2023
    5 эмиратов за 1 день
    Была на Экскурсии 5 Эмиратов. Всё супер. . Особенно Фуджейра и Индийский океан. . Спасибо огромное гиду Марине Сильвиной. . С ней очень интересно. .
  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Экскурсия по современному Дубаю с круизом
    Быть в Эмиратах и не побывать в Дубае - нонсенс. Экскурсию бронировала и оплачивала на сайте Тезекса еще в России.
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    Очень удобно. Ваучеры пришли на почту. Вечером, перед экскурсией со мной связалась гид Светлана. Утром, также напомнила о выезде. Не смотря на жару, очень понравилось. Светлана большая умница: и рассказывала, и показывала и помогала. Спасибо!

    Быть в Эмиратах и не побывать в Дубае - нонсенс. Экскурсию бронировала и оплачивала на сайтеБыть в Эмиратах и не побывать в Дубае - нонсенс. Экскурсию бронировала и оплачивала на сайтеБыть в Эмиратах и не побывать в Дубае - нонсенс. Экскурсию бронировала и оплачивала на сайтеБыть в Эмиратах и не побывать в Дубае - нонсенс. Экскурсию бронировала и оплачивала на сайте

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «История и культура»

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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "История и культура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 45 до 425. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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