читать дальше нами была внучка 7 лет. Подъём длился долгий и мучительный час для неё. А потом спуск. Можно же было предупредить об этом: ведь можно было подняться в другой день, а ещё лучше - предложить дневное время, когда очередь меньше.

Мы были на этой же экскурсии в 2020 году. Кажется та была более информативна. Бурдж-Халифа была с подъёмом на смотровую площадку. С