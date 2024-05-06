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Групповая
7 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 09:00
от $85 за человека
Круиз
6 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
от $100 за человека
Круиз
6 часов
Расписание: Ежедневно в 13:00
от $45 за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Среда, Суббота в 08:00
от $75 за человека
Индивидуальная
5 часов
Расписание: Ежедневно в 14:00
от $425 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от $425 за экскурсию
Круиз
6 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
$95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 мая 2024Спасибо за экскурсию. Очень интересно и познавательно. Хорошая организация
- ААндрей4 апреля 2024Мы были на этой же экскурсии в 2020 году. Кажется та была более информативна. Бурдж-Халифа была с подъёмом на смотровую площадку. С
- ААнна20 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Зара очень интересно рассказывает, благодаря ей узнали много нового, получили незабываемые впечатления. Организация очень хорошая (если
- ККонстантин9 января 2024Все было отлично. Марина - прекрасный экскурсовод!
- ГГеннадий9 января 2024В целом, экскурсия понравилась. Её "вытягивает" посещение отличного отеля на Индийском океане (в Фуджейре), и хороший музей в Аджмане –
- ООльга22 ноября 2023Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с ОАЭ за один день! С прекрасным бонусом в виде отдыха на берегу Оманского залива! Была 18.11.2023 в период дождей, что не омрачило пребывание, благодаря слаженной организации экскурсии и увлекательным историям гида! Всем рекомендую.
- ООльга22 ноября 2023Замечательная экскурсия! Знаменитые достопримечательности этого эмирата за один день - Дубай-Марина, Атлантис, Парус, Бурдж-Халифа, Аквариум в Дубай-Молл - незабываемо! Была
- ТТатьяна8 ноября 2023Только положительные эмоции от экскурсии, с момента встречи с гидом Екатериной и до самого вечера. Мы успели узнать новое, вспомнить старое, пообщаться по душам, пофотографироваться вдоволь. Никуда не торопились и все успели. Не устали это важно! Спасибо, Екатерина!
- ННаталья1 июля 2023Была на Экскурсии 5 Эмиратов. Всё супер. . Особенно Фуджейра и Индийский океан. . Спасибо огромное гиду Марине Сильвиной. . С ней очень интересно. .
- ЕЕлена25 июня 2023Быть в Эмиратах и не побывать в Дубае - нонсенс. Экскурсию бронировала и оплачивала на сайте Тезекса еще в России.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "История и культура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 45 до 425. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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