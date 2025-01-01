Побег в горы Хатта Сбегите от городской суеты и жары, отправившись из Дубая в горную деревню Хатта. По пути вас встретят суровые скалистые пейзажи и спокойствие гор Хаджар — одного из самых высоких хребтов Аравийского полуострова. Сделайте остановку на местном рынке и запечатлейте лучшие виды. История и традиции Хатты Исследуйте древнюю деревню Хатта с её каменными домами и крышами из пальмовых листьев. Посетите старинный форт, загляните в музейные экспозиции с образцами оружия, мебели и керамики — они передают дух традиционного горного быта. Каякинг у плотины Хатта Затем отправляйтесь на смотровую площадку водохранилища Хатта и насладитесь панорамой бирюзовых вод среди вершин. Завершите день часовым плаванием на каяке вдоль плотины — это станет ярким финалом вашего путешествия в сердце гор. Важная информация:

Не допускается: домашние животные, курение, багаж и большие сумки.