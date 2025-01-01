Однодневное путешествие в горную деревню Хатта из Дубая.
Вас ждут старинные постройки, потрясающие виды на горы Хаджар и час каякинга по бирюзовым водам у плотины Хатта. Атмосфера прохлады, гор и истории всего в нескольких часах от города.
Описание экскурсии
Побег в горы Хатта Сбегите от городской суеты и жары, отправившись из Дубая в горную деревню Хатта. По пути вас встретят суровые скалистые пейзажи и спокойствие гор Хаджар — одного из самых высоких хребтов Аравийского полуострова. Сделайте остановку на местном рынке и запечатлейте лучшие виды. История и традиции Хатты Исследуйте древнюю деревню Хатта с её каменными домами и крышами из пальмовых листьев. Посетите старинный форт, загляните в музейные экспозиции с образцами оружия, мебели и керамики — они передают дух традиционного горного быта. Каякинг у плотины Хатта Затем отправляйтесь на смотровую площадку водохранилища Хатта и насладитесь панорамой бирюзовых вод среди вершин. Завершите день часовым плаванием на каяке вдоль плотины — это станет ярким финалом вашего путешествия в сердце гор. Важная информация:
Не допускается: домашние животные, курение, багаж и большие сумки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Хатта
- Старое торговое поселение
- Плотина Хатта
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Вход в историческую деревню Хатта-Херитидж
- Вход в парк Хатта-Хилл
- Вход к плотине Хатта
- Катание на каяке
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Не допускается: домашние животные
- Курение
- Багаж и большие сумки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николь
1 янв 2025
Машина уже была не новой, но поездка прошла отлично. Наш водитель всё подробно объяснял, и впечатления остались замечательные. Можно смело рекомендовать
