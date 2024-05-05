1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
«Вас ждут самобытный национальный колорит, природные оазисы, финиковые рощи, горы, пустыня и аутентичные арабские дома»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Посетить самый зелёный эмират, искупаться в Индийском океане и увидеть старейшую мечеть страны
Начало: В вашем отеле в Дубае
«Здесь особенный микроклимат, образованный воздухом Хаджарских гор и тёплыми водами Оманского залива»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$256 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Гора Джебель — вы проедете 12 км по извилистым живописным дорогам и насладитесь видом на Аль-Айн и соседний Оман с высоты 1249 метров»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
«Спуститесь в Вади — пересохшее русло горной реки»
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
«С горы открывается потрясающий вид на долину, вади, залив и горные вершины, пронзающие облака»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом порту + встретить закат в горах
Начало: У вашего отеля в Дубае
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААНДРЕЙ5 мая 2024Всё прошло хорошо Экскурсия познавательна и даёт большее представление о месте где мы находимся
- ССтанислав4 мая 2024Экскурсия держится на Эдварде – приятный человек, хороший рассказчик, весьма эрудированный По самой экскурсии, если утрировать, то это поездка покупаться на
- ТТатьяна3 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ВВалентина28 апреля 2024Отличная экскурсия. Поразила удивительная природа, все места были выбраны отлично. Удалось полюбоваться видами, узнать об истории региона. Спасибо Мухаммаду за отличную организацию! Экскурсию однозначно рекомендую!
- ООксана16 апреля 2024Экскурсия очень понравилась, гид Эдвард потрясающий рассказчик и экскурсовод. Приятный в общении, интересно рассказывает не только об истории эмиратов, но
- ВВероника18 февраля 2024Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за погоды и все прошло
- ВВартан17 февраля 2024Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
- ООксана11 февраля 2024Экскурсия была волшебной! Всё продумано, прекрасно организовано! Андрей великолепный гид! Экскурсия была на столько красочной, повествовательной и восхитительной, что мы с дочкой даже не заметили, как день подошел к концу! Рекомендую данную экскурсию и гида Андрея!
- ИИрина19 января 2024Добрый вечер! Поделюсь своим мнением по экскурсии Чарующий Аль-Айн. Купила экскурсию по предоплате. На все интересующие вопросы получила ответ от
- ММихаил15 января 2024Отличная экскурсия. Красивые места, необычные для Дубая. Профессиональный гид. Рекомендую однозначно
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Горы»
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