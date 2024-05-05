Экскурсии к горам Дубая

Найдено 6 экскурсий в категории «Горы» в Дубае на русском языке, цены от $210, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эмираты, которые вас удивят
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
86 отзывов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
«Вас ждут самобытный национальный колорит, природные оазисы, финиковые рощи, горы, пустыня и аутентичные арабские дома»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Посетить самый зелёный эмират, искупаться в Индийском океане и увидеть старейшую мечеть страны
Начало: В вашем отеле в Дубае
«Здесь особенный микроклимат, образованный воздухом Хаджарских гор и тёплыми водами Оманского залива»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$256 за всё до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Гора Джебель — вы проедете 12 км по извилистым живописным дорогам и насладитесь видом на Аль-Айн и соседний Оман с высоты 1249 метров»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.
Из Дубая - на горный курорт Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
«Спуститесь в Вади — пересохшее русло горной реки»
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
«С горы открывается потрясающий вид на долину, вади, залив и горные вершины, пронзающие облака»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$210 за всё до 6 чел.
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом порту + встретить закат в горах
Начало: У вашего отеля в Дубае
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    АНДРЕЙ
    5 мая 2024
    Эмираты, которые вас удивят
    Всё прошло хорошо Экскурсия познавательна и даёт большее представление о месте где мы находимся
  • С
    Станислав
    4 мая 2024
    Эмираты, которые вас удивят
    Экскурсия держится на Эдварде – приятный человек, хороший рассказчик, весьма эрудированный По самой экскурсии, если утрировать, то это поездка покупаться на
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    пляже другого отеля (кстати пляж оч крутой, как и океан, после Дубая одно удовольствие), с небольшими перерывами на погладить лошадей и верблюдов. Хотелось бы чуть больше наполнения с этой точки зрения. Если бы не Эдвард то скорее расстроились бы что просто не взяли такси, а так с его рассказами становится ок:)

    Экскурсия держится на Эдварде – приятный человек, хороший рассказчик, весьма эрудированныйЭкскурсия держится на Эдварде – приятный человек, хороший рассказчик, весьма эрудированныйЭкскурсия держится на Эдварде – приятный человек, хороший рассказчик, весьма эрудированный
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Из Дубая - на горный курорт Хатта
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
  • В
    Валентина
    28 апреля 2024
    Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
    Отличная экскурсия. Поразила удивительная природа, все места были выбраны отлично. Удалось полюбоваться видами, узнать об истории региона. Спасибо Мухаммаду за отличную организацию! Экскурсию однозначно рекомендую!
  • О
    Оксана
    16 апреля 2024
    Эмираты, которые вас удивят
    Экскурсия очень понравилась, гид Эдвард потрясающий рассказчик и экскурсовод. Приятный в общении, интересно рассказывает не только об истории эмиратов, но
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    и об опыте жизни в этой стране. Ненавязчивый, комфортный в общении. Всем советую Анастасию как организатора туров в ОАЭ. Дополнительно брали еще одну экскурсию-индивидуальное сафари на джипах. 5 баллов!

  • В
    Вероника
    18 февраля 2024
    Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
    Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за погоды и все прошло
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    идеально! Я очень благодарна за такой подход, ведь он мог нас просто свозить в дождь и мы бы ничего толком не увидели… Очень хорошо разговаривает по-русски, что не мало важно в поездке! Были очень восхищены природой Фуджейра: пески, горы, океан 🫶🏼 Спасибо большое за экскурсию, всем советую!

  • В
    Вартан
    17 февраля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
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    предоплату и обо всем условились. Экскурсия просто замечательная – многогранная, с несколькими разнообразными локациями, познавательная, показывающая историю и становление этой удивительной страны. Нашим гидом был Баха – очень тактичный, вежливый, обладающий большими знаниями, влюбленный в Эмираты и просто превосходный профессионал. Мы остались в полном восторге от экскурсии (даже нашему очень активному ребенку было интересно))). Спасибо большое организаторам и нашему замечательному гиду Бахе!

  • О
    Оксана
    11 февраля 2024
    Из Дубая - на горный курорт Хатта
    Экскурсия была волшебной! Всё продумано, прекрасно организовано! Андрей великолепный гид! Экскурсия была на столько красочной, повествовательной и восхитительной, что мы с дочкой даже не заметили, как день подошел к концу! Рекомендую данную экскурсию и гида Андрея!
  • И
    Ирина
    19 января 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Добрый вечер! Поделюсь своим мнением по экскурсии Чарующий Аль-Айн. Купила экскурсию по предоплате. На все интересующие вопросы получила ответ от
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    организатора - Далер. На экскурсии наша семья из 3 человек были одни. Нашим гидом, водителем был Хабиб. Очень тактичный, вежливый, всегда был рядом или на связи, сопровождая по достопримечательностям, которые мы спланировали. День был насыщенным. Семья осталась довольна. Спасибо организатору.

  • М
    Михаил
    15 января 2024
    Из Дубая - на горный курорт Хатта
    Отличная экскурсия. Красивые места, необычные для Дубая. Профессиональный гид. Рекомендую однозначно

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Эмираты, которые вас удивят
  2. Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
  3. Чарующий Аль-Айн
  4. Из Дубая - на горный курорт Хатта
  5. Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Горы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 210 до 550 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Горы», 106 ⭐ отзывов, цены от $210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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