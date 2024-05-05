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идеально! Я очень благодарна за такой подход, ведь он мог нас просто свозить в дождь и мы бы ничего толком не увидели… Очень хорошо разговаривает по-русски, что не мало важно в поездке! Были очень восхищены природой Фуджейра: пески, горы, океан 🫶🏼 Спасибо большое за экскурсию, всем советую!