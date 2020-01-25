2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дубайские горки — покорить гребни дюн

Вместе с профессиональным водителем вы отправитесь на внедорожнике в увлекательное путешествие по арабской пустыне. Поклонников экстремального вождения ждет прилив адреналина от крутых виражей и прыжков, а романтикам точно запомнится живописный закат и удивительные переливы красных песков. Во время остановки вы сможете перевести дух и сделать на память яркие фото, а после — вновь помчитесь по песчаным ухабам к пустынному поселению.

Вечернее шоу, национальная кухня и россыпи звезд

В деревне бедуинов вы увидите традиционный быт жителей пустыни и, если захотите, сделаете татуировку хной, раскурите кальян, облачитесь в традиционные арабские одежды (кандора и абайя) и даже прокатитесь на верблюде! Вы попробуете арабский кофе (гахва), сладости (гаймат) и финики, которые традиционно подаются арабами в знак приветствия, а вечером насладитесь аппетитным ужином под звездами и шоу-программой с танцами и песнями. Перед тем, как отправиться назад, вы сполна насладитесь атмосферой ночной пустыни.