2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

  4. Пустынное сафари — джип-тур в Дубае

Промчаться по высоким барханам песчаных дюн, покататься на верблюде и увидеть великолепное шоу!

Валентина
Задать вопрос
Валентина – экскурсионное агентство
Приготовьтесь к захватывающему путешествию по пустыне! Прыжки по крутым склонам, внезапные виражи, рев внедорожника и зашкаливающий адреналин — джиппинг подарит непередаваемые эмоции.

А после экстремальной поездки вы отдохнете за традиционным ужином в лагере бедуинов.
$43 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
3
Пустынное сафари — джип-тур в Дубае
Пустынное сафари — джип-тур в Дубае

Что вас ожидает

Дубайские горки — покорить гребни дюн
Вместе с профессиональным водителем вы отправитесь на внедорожнике в увлекательное путешествие по арабской пустыне. Поклонников экстремального вождения ждет прилив адреналина от крутых виражей и прыжков, а романтикам точно запомнится живописный закат и удивительные переливы красных песков. Во время остановки вы сможете перевести дух и сделать на память яркие фото, а после — вновь помчитесь по песчаным ухабам к пустынному поселению.

Вечернее шоу, национальная кухня и россыпи звезд
В деревне бедуинов вы увидите традиционный быт жителей пустыни и, если захотите, сделаете татуировку хной, раскурите кальян, облачитесь в традиционные арабские одежды (кандора и абайя) и даже прокатитесь на верблюде! Вы попробуете арабский кофе (гахва), сладости (гаймат) и финики, которые традиционно подаются арабами в знак приветствия, а вечером насладитесь аппетитным ужином под звездами и шоу-программой с танцами и песнями. Перед тем, как отправиться назад, вы сполна насладитесь атмосферой ночной пустыни.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

Как проходит джип-тур

  • Тур не предусматривает сопровождение русскоговорящего гида, но есть аудио-гид с информацией по программе экскурсии
  • Тур проводится на джипах Toyota Sequoia и Toyota Land Cruiser специальной комплектации
  • Также возможен трансфер из эмиратов Шарджа и Аджман. Детали уточняйте в переписке.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер и катание по пескам, ужин, кальян, катание на верблюдах, роспись хной и шоу-программа
  • Оплачивается отдельно: алкогольные напитки, катание на квадроциклах (по желанию, стоимость уточняйте)
Пустынное сафари — джип-тур в Дубае
Пустынное сафари — джип-тур в Дубае
Пустынное сафари — джип-тур в Дубае
Пустынное сафари — джип-тур в Дубае
Пустынное сафари — джип-тур в Дубае
Пустынное сафари — джип-тур в Дубае
Пустынное сафари — джип-тур в Дубае

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Валентина
Валентина
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединенных Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 января 2020
Отвратительно.
Из всех экскурсий подобного типа в разных странах,эта-самая ужасная.
К самому сафари претензий нет, довезли,покатали, порцию адреналина получили.

Затем нас привезли на кемпинг, где были развлечения и ужин.
Вообще, было бы хорошо, если бы экскурсия включала в себя только катания по пустыне.
Но раз она включает ещё и вечернее развлечение,то пришлось оценивать и его.

Файер шоу-огонь)

Но сам кемпинг,где тебя одолевают индусы и ты сидишь на полу-такое себе.

Далее,еда.
Сначала её 1,5 часа нет.
Затем,за полчаса до того как должна приехать машина, открывают 'буфет'. Выстраивается огромная очередь оголодавших людей за едой, которую сложно назвать едой. Отвратительные гарниры, видевшей свежести салат и в одни руки шпашку курицы.
Мало того,что есть это невозможно,так и заявленных фруктов и сладостей нет

В ходе разговора с представителем компании выясняется,что это был вариант 'дешево и сердито',что есть премиум вариант,с нормальным кемпингом , чуть подороже,но нам его не предложили.
Сказали,мы сами должны были на сайте найти
Ну ок, мне урок,не связываться с организаторами,которые перекладывают ответственность за свои косяки на клиентов.

Организатор с трипстера вообще ушла в несознанку.

Короче, все,что написано об этой экскурсии-относится у лакшери варианту. Если вы очень хотите покататься по дюнам, берите лакшери вариант. Хрен знает,как его найти.

А,и да, ждали мы потом 50 минут другую группу.
Владимир
22 октября 2019
Пустынное сафари оставили положительные эмоции. Есть свои плюсы и минусы:

Плюсы:
1) Валентина все рассказала, выслала программу и разжевала до мелочей;
2) Водитель профессионал, ездил четко, где надо быстро, где то медленнее. В самой пустыни устроили мини-американские горки и это было очень круто. После остановились для фото.
3) Шоу программа понравилась отчасти (парень который показывал огненное шоу все вытащил).
4) Ужин на 70% состоял из овощей и для нас это было + но кому то будет очень мало мясо (дают 1 шпанку с курицей и кусочек ножки);
5) Водитель забрал из отеля и вернул обратно в целостности.

Минусы:
1) Нет аудиогида (хотя в программе значился) и ладно на русском, даже на английском;
2) Водитель прям молчун до жути 🤣 говорил мало и то предупреждал об остановках и спрашивал самочувствие в пустыни;

В целом плюсов больше и минусы нам не испортили поездку и конечно же рекомендуем именно эту фирму.

Валентина проводит ещё 3 экскурсии

Весь Дубай за один деньВесь Дубай за один деньВесь Дубай за один день
$30 за человека
9 часов
6 отзывов
Посетить ключевые достопримечательности Города будущего и познакомиться с его витиеватой историей
Перед вами во всем величии предстанет Дубай — чарующий, стильный и ультрасовременный. Вы узнаете и увидите, каким был эмират в донефтяную эпоху, поразитесь его сегодняшней роскоши у легендарных отелей Бурдж-эль-Араб и Бурдж-Халифа. Проникнетесь духом Востока на местном рынке и, конечно, откроете секрет стремительного преображения Дубая.
Путешествие к Индийскому океануПутешествие к Индийскому океануПутешествие к Индийскому океану
$60 за человека
12 часов
1 отзыв
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Мы проедем через четыре живописных эмирата: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра к океану. Вы познакомитесь с историей страны, увидите культовые достопримечательности и забудете о городской суете. Увлекательные истории, необычные факты и легенды, а также самый лучший пляж ОАЭ на берегу Индийского океана — все, что нужно для незабываемого отдыха.
Цветущий Аль-АйнЦветущий Аль-АйнЦветущий Аль-Айн
$85 за человека
11 часов
Заглянуть в гости к шейху, подняться на вершину горы и увидеть экзотических животных
Знакомство с родиной первого правителя ОАЭ начнется прямо в его доме. Мы исследуем Аль-Айн вдоль и поперек: посетим дворец Зайда, финиковую рощу и знаменитый зоопарк, а также полюбуемся живописной панорамой с горы Джебель Хафит. Гуляя тенистыми аллеями, общаясь с животными и принимая термальные ванны, вы отдохнете от городской суеты и зарядитесь силами.

Экскурсии по пригородам Дубая

Джип-сафари по дубайской пустынеДжип-сафари по дубайской пустынеДжип-сафари по дубайской пустыне
$55 за человека
6 часов
52 отзыва
Промчаться по барханам, поужинать на закате и посмотреть шоу
Если вы хотите до конца прочувствовать многогранные Арабские Эмираты, обязательно надо умчаться прочь от городской суеты в загадочную Аравийскую пустыню... На комфортных джипах вы «полетаете» по красным пескам и прокатитесь по барханам в сердце пустыни — приключение экстремальное, но безопасное и незабываемое! В программе остановка для фото на закате, а после катания — ужин в деревне бедуинов и шоу с национальными танцами.
Все развлечения Аравийской пустыниВсе развлечения Аравийской пустыниВсе развлечения Аравийской пустыни
$50 за человека
6 часов
17 отзывов
Джип-сафари, катание на верблюдах, традиционное шоу и деревня бедуинов за один день
Приглашаю отдохнуть от ультрасовременного, прогрессивного и делового Дубая и провести день в «сердце» Востока — загадочной, бескрайней и яркой Аравийской пустыне. Вы покатаетесь на джипах и верблюдах по красочным, переливающимся на южном солнце, склонах. А еще заедете в гости к бедуинам, где проводите закат, впечатлитесь огненным шоу и вкусно поужинаете.
Современный Дубай, Парк цветов и Global VillageСовременный Дубай, Парк цветов и Global VillageСовременный Дубай, Парк цветов и Global Village
скидка35%
$250
$163 за экскурсию
5 часов
15 отзывов
Красочная программа и рассказы о городе будущего
Это путешествие покажет вам, что Дубай — это город-праздник! Вы проедете по его must-see местам, полюбуетесь оригинальными композициями в самом большом парке цветов в мире и «побываете» в других странах от Австралии до США на Всемирной ярмарке. Я расскажу о феномене Эмиратов и покажу места для ярких снимков.
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и ФуджейраДубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и ФуджейраДубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
$79 за человека
10 часов
12 отзывов
Посетить шесть эмиратов за один день, увидеть культовые достопримечательности и искупаться в океане
Мы отправляемся исследовать Северные Эмираты! Заглянем в древнюю культурную столицу Ближнего Востока, посетим дворцовый музей Шейха Умм-Аль-Кувэйна и поднимемся на лучшую обзорную площадку. Вы осмотрите самую старую мечеть в Эмиратах, насладитесь яркостью красок восточного рынка и искупаетесь в Индийском океане.
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в ДубаеПарк цветов и всемирная ярмарка Global Village в ДубаеПарк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
$55 за человека
6 часов
2 отзыва
Восхититься цветочными композициями и совершить путешествие вокруг света во Всемирной деревне
Дубай не перестает удивлять: среди знойной пустыни здесь вырос огромный цветник с благоухающими клумбами и невероятными художественными композициями. Вы увидите «цветочный» самолет в натуральную величину, водопады из петуний и зеленые дворцы. А после отправитесь на ярмарку «Всемирная деревня», где познакомитесь с культурами разных стран, узнаете об их традициях, попробуете местную кухню и приобретете этнические сувениры.
Сафари по Аравийской пустынеСафари по Аравийской пустынеСафари по Аравийской пустыне
$60 за человека
5 часов
7 отзывов
Самое захватывающее приключение в Эмиратах
Вам предстоит познакомиться с самыми яркими и колоритными развлечениями Эмиратов: сафари с виртуозными арабскими водителями по фантастическим ландшафтам бархан, катание на верблюдах, ужин в лагере бедуинов, шоу танцев живота и многое другое. Этот день станет для вас тотальным погружением в атмосферу Аравийского полуострова — мира пушисто-золотистых песков, адреналина и пряных восточных ароматов.

Выбирайте и другие экскурсии в Дубае

Музеи и искусствоНеобычные маршрутыШарджаОАЭМорские прогулкиМечеть Шейха ЗайдаСо скидкойИстория и архитектураПешкомБары и ночная жизньАбу-ДабиАджманОбзорныеОтель ПарусLegoLandЗа городомТрансферыФуджейраБилеты в музеиНа автомобилеДубай-МаринаДжип-сафариАль-АйнФотосессииНа автобусеПустыняМечетиПальма ДжумейраОкеанариумГрупповыеНа корабликеДля детейВ другой городПарк цветовБурдж-ХалифаВечерниеЗоопаркВсеИндивидуальные