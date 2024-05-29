Прогулки и туры на багги в Дубае

Найдено 6 экскурсий в категории «Багги» в Дубае на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛞 Багги
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
«Также, если захотите, вы прокатитесь на квадроциклах и багги»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
5 часов
2 отзыва
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
«Также вы можете заказать катание по барханам до ужина с трансфером из отеля: 400$ — на Toyota Land Cruiser (6 человек), катание на багги — 300$/час за 2-местное и 350$/час за 4-местное»
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Сафари на багги по дубайской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Фотопрогулка
6 часов
73 отзыва
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
«Вас встретят песчаные барханы всех оттенков красного: наслаждаться пустынными ландшафтами предстоит во время катания на багги»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Выезжая в пустыню ранним утром, можно наслаждаться её красотой и катанием на багги и квадроциклах до наступления полуденной жары»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от $40 за человека
Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Начало: Пустыня Lah Bab
«У вас есть возможность покататься на квадроциклах/багги различной мощности в открытой пустыне или на огороженной территории»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $119 за человека
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
1 час
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
Исследовать потрясающий пустынный ландшафт Дубая и отыскать его скрытые сокровища
Начало: В районе Аль-Бадайер Дубай
«Неважно, новичок вы или опытный водитель, тур на багги в Дубае подойдёт любому уровню подготовки»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$76 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Прекрасный отдых, отличное сафари, нам с сыном 18 лет все абсолютно понравилось. Эмоции на всю жизнь.
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет в полном восторге от
    читать дальше

    поездки! В лагере бедуинов не ожидали, но вкусно поели, посмотрели очень качественные номера профессионалов. Огненное шоу-супер! Рисование хной, катание на верблюде, танец живота - все по восточному сказочно! Чисто даже в туалетах, есть душ (надо было взять с собой из отеля небольшое полотенце). После багги на барханах песок везде))))) в прямом смысле этого слова! И как раз душ очень кстати! Абдулла-лучший гид Дубая! Сафари по пустыне лучшее! Места, где, не ездили другие машины, не прохоженные барханы! Закат! Фото изумительные! Низкий поклон вам!

    Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет
  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное - прекрасный водитель.
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное -
  • А
    Алла
    12 мая 2024
    Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
    Все супер
  • Т
    Тимур
    29 октября 2023
    Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
    Прекрасное, эстетически красивое место! Здесь передана вся атмосфера востока в современной интерпретации. Увлекательный опыт в пустыне
  • Е
    Елена
    27 мая 2023
    Сафари на багги по дубайской пустыне
    Все прошло четко на 5+, Очень понравилось мы с семьей прекрасно провели время.
  • A
    Alexandra
    30 января 2023
    Сафари на багги по дубайской пустыне
    В целом неплохо, непонятно почему на столько дороже остальных вариантов, если ничего кроме катания и ужина сюда не входит Квадроциклы отдельно,
    читать дальше

    фото с соколом отдельно и тд Причем когда я прямо спросила взять ли нам с собой деньги сказали что нет не нужно

  • А
    Анна
    20 июля 2022
    Сафари на багги по дубайской пустыне
    Все организовано четко, как заявлено в описании. Получились классные фотки. Развлекательная программа, вообще, огонь. Остались очень довольны, спасибо ☺️.
  • S
    Sajjad
    14 апреля 2021
    Экстрим сафари на багги и квадроциклах
    Супер. Больше чем я ожидал. Удивительные шоу показали.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Багги»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
  2. Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
  3. Сафари на багги по дубайской пустыне
  4. Экстрим сафари на багги и квадроциклах
  5. Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Багги" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 40 до 260. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Багги», 113 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам