1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
«Также, если захотите, вы прокатитесь на квадроциклах и багги»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
«Также вы можете заказать катание по барханам до ужина с трансфером из отеля: 400$ — на Toyota Land Cruiser (6 человек), катание на багги — 300$/час за 2-местное и 350$/час за 4-местное»
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Фотопрогулка
6 часов
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
«Вас встретят песчаные барханы всех оттенков красного: наслаждаться пустынными ландшафтами предстоит во время катания на багги»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Групповая
1.5 часа
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Выезжая в пустыню ранним утром, можно наслаждаться её красотой и катанием на багги и квадроциклах до наступления полуденной жары»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от $40 за человека
Мини-группа
3 часа
Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Начало: Пустыня Lah Bab
«У вас есть возможность покататься на квадроциклах/багги различной мощности в открытой пустыне или на огороженной территории»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $119 за человека
Групповая
1 час
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
Исследовать потрясающий пустынный ландшафт Дубая и отыскать его скрытые сокровища
Начало: В районе Аль-Бадайер Дубай
«Неважно, новичок вы или опытный водитель, тур на багги в Дубае подойдёт любому уровню подготовки»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$76 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасный отдых, отличное сафари, нам с сыном 18 лет все абсолютно понравилось. Эмоции на всю жизнь.
- ААнастасия27 мая 2024Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет в полном восторге от
- ООксана25 мая 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии! Абдулла прекрасный рассказчик, по-восточному эмоционален, дружелюбен и, что самое главное - прекрасный водитель.
- ААлла12 мая 2024Все супер
- ТТимур29 октября 2023Прекрасное, эстетически красивое место! Здесь передана вся атмосфера востока в современной интерпретации. Увлекательный опыт в пустыне
- ЕЕлена27 мая 2023Все прошло четко на 5+, Очень понравилось мы с семьей прекрасно провели время.
- AAlexandra30 января 2023В целом неплохо, непонятно почему на столько дороже остальных вариантов, если ничего кроме катания и ужина сюда не входит Квадроциклы отдельно,
- ААнна20 июля 2022Все организовано четко, как заявлено в описании. Получились классные фотки. Развлекательная программа, вообще, огонь. Остались очень довольны, спасибо ☺️.
- SSajjad14 апреля 2021Супер. Больше чем я ожидал. Удивительные шоу показали.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Багги»
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