1 отзыв оставили туристы

Фотопрогулка в Дубае

Как часто, когда находитесь на отдыхе или путешествуете, вас огорчает качество сделанных самостоятельно снимков? Слишком яркие солнечные лучи, ветер, засвеченные кадры, невыгодные позы на фотографиях способны испортить лучшие памятные фотографии 📸 сможете привезти из отпуска в Дубае самые яркие, удачные и сочные кадры, если запишитесь на фотопрогулку.

Что такое фотопрогулка?

Это относительно новый термин, обозначающий знакомую многим прогулку 👣 с фотоаппаратом. Только вместо вашего спутника или подружки будет фотограф с профессиональной аппаратурой. Выездная фотосессия 📷 в Дубай подарит вам массу незабываемых эмоций и замечательных снимков.

Куда пойдем сниматься?

Туда — куда душа пожелает! И никак иначе. Обычно люди гуляют по оживлённым кварталам Дубая, по пляжу, посещают знаменитые достопримечательности 🏛️, чтобы запечатлеть себя на их фоне на память, и чтоб похвастаться в социальных сетях оригинальными снимками с отдыха.

Как успеть сходить на экскурсию ⛳ и фотосессию?

Очень просто — совместить их! Только представьте себе, вместо групповой экскурсии 🧭 вы сможете попасть на индивидуальную с личным фотографом. И это отличная экономия времени.

Как подготовиться?

Прелесть выездной фотосессии в Дубай в том, что она позволяет сделать множество необычных кадров. Каждый из них уникален, и чтобы вы не выглядели на всех разных фонах одинаково, непременно захватите с собой несколько вариантов нарядов.

А что еще?

Самое главное — хорошее настроение, это самый важный и простой совет для любого фотосета. Ваша искренняя улыбка, сиющие глаза и внутренняя раскрепощенность сделают снимки тёплыми, оригинальными и «настоящими». А ещё позаботьтесь об удобной обуви, поскольку ходить нужно будет много, и очках, головном уборе для защиты от солнца.

А что на счёт прически, макияжа и аксессуаров?

На ваш выбор. Главное, чтобы прическа не была слишком замысловатой и ее можно было в любой момент поправить. Макияж можно сделать любой: и естественный, и вызывающе яркий. Но не забудьте о вездесущей жаре — косметика не должна размазывается и растекаться.

Фотопрогулка — прекрасный способ познакомиться с Арабскими Эмиратами и получить качественные снимки от профессионального фотографа.

Записывайтесь на фотопрогулку — потрясающие впечатления и яркие фото ждут вас!

Абу Даби закрыт ориентировочно до декабря!