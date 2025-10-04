Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Путешествие к Индийскому океану — обязательный пункт знакомства с Арабскими Эмиратами! Вы увидите подводный мир, искупаетесь и позагораете на золотом песке. Узнаете о жизни Фуджейры, самого молодого эмирата страны, побываете на его колоритных рынках и ещё больше проникнетесь духом пленительного Востока!

Описание трансфер

Увлекательные детали о Фуджейре

Уже в пути я начну рассказ об истории самого молодого эмирата страны. Вы узнаете, как он образовался и какие захватнические войны видела эта земля. Мы остановимся в Хаджарских горах, где вы поймёте, почему художники прозвали их разноцветными, и насладитесь пейзажами. Мы обсудим особенности быта в горных селениях и заедем на местные рынки. Здесь вы сможете купить разные товары — от экзотических мангустинов и адамовых яблок до ковров ручной работы и роскошных цветов.

Пляжный отдых у Индийского океана

В Фуджейре мы остановимся в отеле, где нас уже будет ждать обед. После него вы расслабитесь на пляже с потрясающим видом на Индийский океан. Примете воздушные ванны, искупаетесь, а при желании изучите подводный мир: в отеле вы сможете арендовать маску и ласты. Пляжный отдых продлится до вечера, а это значит, что в нашем распоряжении целый день у океана.

Знакомство со средневековыми постройками

На обратном пути я покажу вам старинные сооружения Фуджейры. Вы увидите мечеть Аль-Бидия и разберётесь, в чём её уникальность. Рассмотрите португальские крепости и откроете, как появились эти постройки и чем они живут сейчас. Если нам повезёт, мы встретим здесь птицу с синими крыльями. Я объясню, где появился этот вид и почему жители Фуджейры считают, что птица исполняет желания.

Организационные детали