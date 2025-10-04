Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Уже в пути я начну рассказ об истории самого молодого эмирата страны. Вы узнаете, как он образовался и какие захватнические войны видела эта земля. Мы остановимся в Хаджарских горах, где вы поймёте, почему художники прозвали их разноцветными, и насладитесь пейзажами. Мы обсудим особенности быта в горных селениях и заедем на местные рынки. Здесь вы сможете купить разные товары — от экзотических мангустинов и адамовых яблок до ковров ручной работы и роскошных цветов.
Пляжный отдых у Индийского океана
В Фуджейре мы остановимся в отеле, где нас уже будет ждать обед. После него вы расслабитесь на пляже с потрясающим видом на Индийский океан. Примете воздушные ванны, искупаетесь, а при желании изучите подводный мир: в отеле вы сможете арендовать маску и ласты. Пляжный отдых продлится до вечера, а это значит, что в нашем распоряжении целый день у океана.
Знакомство со средневековыми постройками
На обратном пути я покажу вам старинные сооружения Фуджейры. Вы увидите мечеть Аль-Бидия и разберётесь, в чём её уникальность. Рассмотрите португальские крепости и откроете, как появились эти постройки и чем они живут сейчас. Если нам повезёт, мы встретим здесь птицу с синими крыльями. Я объясню, где появился этот вид и почему жители Фуджейры считают, что птица исполняет желания.
Организационные детали
Оплата остатка стоимости экскурсии производится на месте гиду в дирхамах или долларах
Экскурсия возможна для взрослых и детей старше 10 лет (маленьким трудно выдержать)
Дополнительные расходы: аренда маски и ласт в отеле — 17$
Обед в отеле не входит в стоимость экскурсии — 20$
Возможен трансфер из эмиратов Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Дубай, Аджман — без доплаты; из Абу-Даби — 20 $ с человека
Дорога из Дубая займёт 1 час 50 минут, из эмиратов Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Шарджа, Аджман — 1 час, из Абу-Даби — 3 часа 50 минут
После экскурсии я привезу вас обратно в отель
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2557 туристов
Я лицензированный гид с высшим образованием, провожу экскурсии в Дубае и Астрахани.
Начала свою карьеру в ОАЭ в 1996 году как гид, а позже работала инженером-экономистом. Но поняла, что меня привлекает читать дальшеуменьшить
живое общение и работа с путешественниками. Мои экскурсии — это обмен знаниями и впечатлениями, который порой даже приводит к интересным проектам.
Много рассказываю о национальной идее ОАЭ, которая объединяет исторический анализ и современные достижения. Вы узнаете что объединяет Дубай и Астрахань — два разных торговых города. Какой известный арабский путешественник бывал здесь в 14 веке, кто такие дромадеры и бактрианы. Почему астраханский природный ландшафт так напоминает дубайский и сколько национальностей проживает в этих городах.
Всех путешественников я встречаю как друг — и остаюсь им!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Наталья - очень знающий гид, интересный рассказчик. Ответит на любой вопрос). Поездка получилась шикарная. Индийский океан - это что-то волшебное. Комфортная температура воды, лёгкий бриз. Я получила массу удовольствия. По дороге открываются потрясающие виды на горы и озёра). Поездка не утомительная, подойдёт и взрослым, и детям. Рекомендую к посещению 👍.
+2
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Дина
Благодарим Наталью за незабываемую поездку к Индийскому океану!
Во время экскурсии узнали много интересного о Фуджейре, по пути любовались оазисами в пустыне, видели горных козликов, останавливались в горах, делали фото и читать дальшеуменьшить
наслаждались очень красивыми пейзажами! В отеле нас ждал вкусный обед, а так же очень красивая и ухоженная территория! Мы шикарно провели время на океане, много купались и загорали! На обратном пути посетили старинную мечеть Аль-Бидия с ее уникальной архитектурой!
Наталья, ещё раз спасибо большое вам за яркие эмоции, фотографии и за подарочек в конце поездки!
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Ю
Юлия
Очень крутая экскурсия! Наталья показала очень много красивых мест по пути на Фуджейру и обратно, подробно рассказала всю историю Эмиратов. Достаточно времени провели в красивейшем отеле на берегу океана, наплавалась от души, зарядилась положительной энергией и отдохнула душой и телом. Наталья, еще раз ограмная Вам благодарность, за столь прекрасное путешествие!
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Вадим
Спасибо Наталье за отлично проведенный день! У нас был большой разры п времени между рейсами и экскурсия в Фуджейра оказалась очень кстати.
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Галина
Нас встречала Наталья. Машина очень комфортная, маршрут был построен очень грамотно, мы посмотрели достопримечательности, пообедали в красивом месте, приехали в пляжный отель. Искупались в бассейне, сходили на массаж и были доставлены в аэропорт. С большой благодарностью вспоминаем Наталью, очень рекомендуем.
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E
Elena
Спасибо за проведенное вместе время!!! Сердечно благодарим гида Наталью за профессионализм. С первых минут располагает к себе, как будто встретились старые добрые знакомые. От четкой организации до индивидуального подхода - Любой наш каприз с лёгкостью выполнялся))) Очень советуем!!!!
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