Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ

Наталья
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Наталья – ваш гид
Путешествие к Индийскому океану — обязательный пункт знакомства с Арабскими Эмиратами! Вы увидите подводный мир, искупаетесь и позагораете на золотом песке.

Узнаете о жизни Фуджейры, самого молодого эмирата страны, побываете на его колоритных рынках и ещё больше проникнетесь духом пленительного Востока!
От $240 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшене вашего отеля
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Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру

Что вас ожидает

Увлекательные детали о Фуджейре
Уже в пути я начну рассказ об истории самого молодого эмирата страны. Вы узнаете, как он образовался и какие захватнические войны видела эта земля. Мы остановимся в Хаджарских горах, где вы поймёте, почему художники прозвали их разноцветными, и насладитесь пейзажами. Мы обсудим особенности быта в горных селениях и заедем на местные рынки. Здесь вы сможете купить разные товары — от экзотических мангустинов и адамовых яблок до ковров ручной работы и роскошных цветов.

Пляжный отдых у Индийского океана
В Фуджейре мы остановимся в отеле, где нас уже будет ждать обед. После него вы расслабитесь на пляже с потрясающим видом на Индийский океан. Примете воздушные ванны, искупаетесь, а при желании изучите подводный мир: в отеле вы сможете арендовать маску и ласты. Пляжный отдых продлится до вечера, а это значит, что в нашем распоряжении целый день у океана.

Знакомство со средневековыми постройками
На обратном пути я покажу вам старинные сооружения Фуджейры. Вы увидите мечеть Аль-Бидия и разберётесь, в чём её уникальность. Рассмотрите португальские крепости и откроете, как появились эти постройки и чем они живут сейчас. Если нам повезёт, мы встретим здесь птицу с синими крыльями. Я объясню, где появился этот вид и почему жители Фуджейры считают, что птица исполняет желания.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: транспорт — 10$ с человека, аренда маски и ласт в отеле — 17$
  • Обед в отеле не входит в стоимость экскурсии — 20$
  • Возможен трансфер из эмиратов Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Дубай, Аджман — без доплаты; из Абу-Даби — 20 $ с человека
  • Дорога из Дубая займёт 1 час 50 минут, из эмиратов Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Шарджа, Аджман — 1 час, из Абу-Даби — 3 часа 50 минут
  • После экскурсии я привезу вас обратно в отель
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшене вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с высшим образованием, влюбленный в Эмираты. Живу в стране 22 года, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями, опытом и эмоциями. До скорой встречи в Дубае!
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Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Из Шарджи — в Аль-АйнИз Шарджи — в Аль-АйнИз Шарджи — в Аль-Айн
От $300 за экскурсию
10 часов
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору!
Нет способа лучше разнообразить пляжный отдых, чем отправиться на экскурсию в старинный город, полный загадок и чудес. Вы посетите зоопарк, равных которому нет на Аравийском полуострове, дворец первого правителя ОАЭ и насладитесь прогулкой в тени пальм городского оазиса. Я расскажу об истории страны, местных традициях и особенностях и покажу лучший вид на Аль-Айн.
Все грани Абу-Даби: экскурсия из ШарджиВсе грани Абу-Даби: экскурсия из ШарджиВсе грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
$350 за экскурсию
9 часов
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Город контрастов и рекордов, мусульманская земля и родина миллионеров — это всё об Абу-Даби! Я покажу вам его во всей красе, с величественными мечетями и роскошными автомобилями, и расскажу о судьбе и современной жизни местных. Вы прокатитесь на самой быстрой американской горке в мире, рассмотрите интерьеры мечети Шейха Заеда и попробуете кофе с пищевым золотом. Рассказ о городе и его декорации откроют все стороны головокружительного Абу-Даби.

Экскурсии по пригородам Шарджи

Современный Дубай, Парк цветов и Global VillageСовременный Дубай, Парк цветов и Global VillageСовременный Дубай, Парк цветов и Global Village
скидка20%
$250
$200 за экскурсию
5 часов
Красочная программа и рассказы о городе будущего
Это путешествие покажет вам, что Дубай — это город-праздник! Вы проедете по его must-see местам, полюбуетесь оригинальными композициями в самом большом парке цветов в мире и «побываете» в других странах от Австралии до США на Всемирной ярмарке. Я расскажу о феномене Эмиратов и покажу места для ярких снимков.

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