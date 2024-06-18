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остановок интересно рассказывал историю ОАЭ и конкретных мест, где делали остановки. По маршруту учёл все пожелания, где планировали попасть - всюду успели до очередей. Помог с покупкой билетов на смотровую на Пальме и в сад цветов, а также привёл на отличную точку обзора фонтанов у Дубай Молла. После экскурсии оперативно привёз обратно в отель. Ещё раз большое спасибо за прекрасную экскурсию!