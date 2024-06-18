1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательное путешествие из Шарджи в Дубай: от Бастакии до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшене вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
$63 за человека
Индивидуальная
7 часов
Великолепие Абу-Даби: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда с комфортом
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
6 часов
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
Групповая
10 часов
Величественный Абу-Даби с обедом: небоскребы, мечети и дворцы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Абу-Даби, столице ОАЭ. Посетите знаменитые небоскребы, роскошные мечети и Президентский дворец
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник и четверг в 08:00
4 июля в 10:00
8 июля в 10:00
$89 за человека
Групповая
11 часов
Путешествие к Индийскому океану через Фуджейру: культура, природа, отдых
Погрузитесь в мир восточной культуры и природы с экскурсией из Шарджи к Индийскому океану. Живописные ландшафты, исторические места и отдых на пляже ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ПТ, ВС в 08:00
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
$73 за человека
Групповая
7 часов
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
3 июля в 13:00
6 июля в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Шарджи: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу арабской пустыни с индивидуальным катанием по песчаным дюнам. Насладитесь захватывающими видами и активным отдыхом
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
$249 за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Катание на квадроциклах в пустыне Шарджи: адреналин и незабываемые эмоции
Насладитесь захватывающим катанием на квадроциклах по пустыне Шарджи. Ощутите адреналин и свободу, управляя мощным квадроциклом самостоятельно
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00 -21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Групповая
5 часов
Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Присоединяйтесь к увлекательному сафари в пустыне Lah Bab. Катание по дюнам, верблюды, шоу-программа и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$65 за человека
Индивидуальная
8 часов
Расписание: ежедневно,время под запрос
6 июля в 14:30
7 июля в 14:30
от $275 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Шарджи: экстремальное сафари в пустыне
Отправьтесь на захватывающее сафари по барханам пустыни на мощных внедорожниках. Уникальные фотографии и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 07:30-12:00
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
$180 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Пальм-Джумейра, поющие фонтаны
Погрузитесь в волшебство ночного Дубая с индивидуальной экскурсией. Вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Шардже: безопасное путешествие - 4 часа
Откройте Шарджу новым способом! Наша 4-часовая индивидуальная экскурсия обещает безопасное и комфортное путешествие
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Марокканские бани в Шардже: эксклюзивный спа-опыт и релаксация
Погрузитесь в мир роскоши и красоты с индивидуальной экскурсией в Марокканские бани в Шардже. Отдых для души и тела ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$375 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Шарджи: Премиум сафари с ужином в ресторане Bab Al Shams
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
3 июля в 14:30
4 июля в 14:30
$295 за человека
Мини-группа
10 часов
Незабываемый полет на вертолете над Дубаем + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно,время под запрос
6 июля в 14:00
7 июля в 14:00
от $305 за человека
Групповая
6 часов
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья18 июня 2024Экскурсия замечательная!!! Всем советую! Начиная от организации, трансфер выше всех похвал (водитель Ариф профессионал, дружелюбен, корректен, а по дюнам как
- ИИрина23 мая 2024Спасибо нашему гиду Александру за прекрасную поездку! Организованно все четко. Многое узнали от Александра про ОАЭ.
- ИИлнур21 мая 2024Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
- ООльга11 мая 2024Спасибо Алексею за индивидуальную обзорную экскурсию по Дубаю. Легко оформили на сайте заявку на экскурсию, получили ответы, быстро договорились о
- ВВиктор10 мая 2024Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
- ИИнна8 мая 2024Все понравилось - и как рассказывал экскурсовод и сами локации, добавила бы приезд в мечеть попозже, чтобы когда она зажжетсся можно было это вживую увидеть и запечатлеть на память
- ЕЕвгения26 апреля 2024Отличный гид Бахтияр всегда поможет в любых ситуациях,очень познавательная экскурсия
- ННаталья26 апреля 2024Году и водителю ставлю даже не 5, а 10)) А вот сама экскурсию понравилась 50/50 Не увидела смысла остановки в Дубай Марине
- ННаталья26 апреля 2024Экскурсия на весь день, но она того стоит однозначно. Индийский океан прекрасен, много фото остановок по пути, вкусный обед в
- ИИгорь19 апреля 2024Хочу выразить большую благодарность Алексею за проведенную экскурсию. В отеле встретил в заранее согласованное время. В пути и во время
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