Что вы увидите
- В этой экскурсии вы можете составить свой список мест для посещения в Дубае или Шардже.
- <b>Что вы можете увидеть:</b>
- Дубай Молл
- Бурдж-Халифа
- Фонтаны в Дубай Молле
- Дубай-Марина
- Пальмовый остров
- Отель-парус Бурж Аль Араб
- Прибрежный район Джумейра
- ТЦ Мадинат Джумейра
- Шоссе Шейха Заеда
- и др.
Индивидуальная поездка по Дубаю с гидом-водителем идеально подойдет тем, кто привык осматривать достопримечательности 🏛️ без лишней суеты и с подобающим комфортом.
Экскурсия будет подготовлена с учетом ваших пожеланий и может включать любые достопримечательности Шарджи или Дубая.
Вы фрахтуете весь автомобиль, поэтому цена не зависит от количества участников и ограничена только возможностями машины. Поэтому такая экскурсия ⛳ - отличный вариант для семейного отдыха.
Что входит
- Экскурсия с русскоговорящим гидом
- Транспорт
Что не входит
- Обед или ужин
- Стоимость билетов на достопримечательности
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
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