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Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $350 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи
Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи

Что вы увидите

  • В этой экскурсии вы можете составить свой список мест для посещения в Дубае или Шардже.
  • <b>Что вы можете увидеть:</b>
  • Дубай Молл
  • Бурдж-Халифа
  • Фонтаны в Дубай Молле
  • Дубай-Марина
  • Пальмовый остров
  • Отель-парус Бурж Аль Араб
  • Прибрежный район Джумейра
  • ТЦ Мадинат Джумейра
  • Шоссе Шейха Заеда
  • и др.
Индивидуальная поездка по Дубаю с гидом-водителем идеально подойдет тем, кто привык осматривать достопримечательности 🏛️ без лишней суеты и с подобающим комфортом.
Экскурсия будет подготовлена с учетом ваших пожеланий и может включать любые достопримечательности Шарджи или Дубая.
Вы фрахтуете весь автомобиль, поэтому цена не зависит от количества участников и ограничена только возможностями машины. Поэтому такая экскурсия ⛳ - отличный вариант для семейного отдыха.
Что входит
  • Экскурсия с русскоговорящим гидом
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед или ужин
  • Стоимость билетов на достопримечательности
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи
Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи
Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи
Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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