Индивидуальная поездка по Дубаю с гидом-водителем идеально подойдет тем, кто привык осматривать достопримечательности 🏛️ без лишней суеты и с подобающим комфортом.

Экскурсия будет подготовлена с учетом ваших пожеланий и может включать любые достопримечательности Шарджи или Дубая.

Вы фрахтуете весь автомобиль, поэтому цена не зависит от количества участников и ограничена только возможностями машины. Поэтому такая экскурсия ⛳ - отличный вариант для семейного отдыха.