1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Современный Дубай: от Мадинат Джумейра до Бурдж-Халифа
Погрузитесь в атмосферу роскоши и современности Дубая, включая подъем на Бурдж-Халифа и прогулку по Мадинат Джумейра
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
от $100 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи
Расписание: Каждый день, время сбора 13:00-14:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
$95 за человека
Индивидуальная
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Дубая
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$140 за человека
Индивидуальная
6 часов
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями
Начало: Отель в Шардже
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
10 июня в 10:00
11 июня в 09:30
от $85 за человека
Групповая
8 часов
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Парк Legoland в Шардже - это увлекательное приключение для всей семьи с множеством аттракционов и интерактивных горок
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 11:00
от $85 за человека
Групповая
6 часов
Царство воды и кубиков Lego: уникальное приключение в аквапарке из Шарджи
Погрузитесь в мир водных развлечений и лего-конструкций! Аквапарк Legoland ждет вас и вашу семью для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от $85 за человека
Групповая
10 часов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Wild Wadi с трансфером
Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке Wild Wadi. Трансфер включен, неограниченное количество аттракционов и бассейнов
Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. (09.15)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$115 за человека
Мини-группа
10 часов
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс с 9:00 до 10:00 выезд, время зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$140 за человека
Групповая
8 часов
Тематический парк Legoland с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс, 9:00-10:00, время выезда зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 декабря 2023Хорошая экскурсия, очень своевременно разбавленная прогулкой на кораблике с видом на Дубай с залива. Экскурсовод Светлана очень умело обращается с толпой экскурсантов для минимизации неудобств
- ААлексей24 ноября 2023Всё понравилось. Организовано достойно. Забирают от отеля. У нас сначала была прогулка на яхте по Марина Дубай. После пальма, парус,
- ВВалерий10 августа 2023Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из ШарджиТрансфер + билеты в аквапарк. Привезли и увезли в назначенное время. Приятный русскоговорящий водитель. Ввиду экстремальной жары очереди на горки не очень
- AAlla29 января 2023Очень интересная экскурсия, наполненная массой интересных фактов и информации. Понравилось то, что вас не просто возят по городу и банально
- ККсения26 декабря 2022Что касается организации трансфера, было все отлично. Во время забрали, Лариса гид мастер своего дела, скучать не давала, 2 часа
- ЕЕвгения10 августа 2022Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из ШарджиОчень хорошая экскурсия. Нас забрали из отеля, привезли до самого аквапарка. Далее потом увезли. За билетом не стояли. Представитель все купил,
- ЕЕвгения7 февраля 2020Парк Legoland с трансфером из ШарджиПарк оставил только хорошие впечатления, а эмоций было- не передать словами!! Очень понравилось даже взрослым. Сумки на входе проверяют тщательно.
- ИИрина6 февраля 2020Парк Legoland с трансфером из ШарджиНевероятное место! Ребенок в восторге! Та и мы, взрослые, тоже) Накатались на аттракционах вдоволь))
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Популярные места" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 85 до 140. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные места», 38 ⭐ отзывов, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август