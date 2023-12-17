Главные экскурсионные места в Шардже

Найдено 10 экскурсий в категории «Популярные места» в Шардже на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Современный Дубай (с подъёмом на башню Бурдж-Халифа 124 этаж)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Современный Дубай: от Мадинат Джумейра до Бурдж-Халифа
Погрузитесь в атмосферу роскоши и современности Дубая, включая подъем на Бурдж-Халифа и прогулку по Мадинат Джумейра
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
от $100 за человека
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи
Расписание: Каждый день, время сбора 13:00-14:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
$95 за человека
Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Дубая
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$140 за человека
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями
Начало: Отель в Шардже
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
10 июня в 10:00
11 июня в 09:30
от $85 за человека
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Парк Legoland в Шардже - это увлекательное приключение для всей семьи с множеством аттракционов и интерактивных горок
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 11:00
от $85 за человека
Царство воды и кубиков Lego: аквапарк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Царство воды и кубиков Lego: уникальное приключение в аквапарке из Шарджи
Погрузитесь в мир водных развлечений и лего-конструкций! Аквапарк Legoland ждет вас и вашу семью для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от $85 за человека
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за человека
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Wild Wadi с трансфером
Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке Wild Wadi. Трансфер включен, неограниченное количество аттракционов и бассейнов
Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. (09.15)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$115 за человека
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс с 9:00 до 10:00 выезд, время зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$140 за человека
Тематический парк Legoland с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Тематический парк Legoland с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс, 9:00-10:00, время выезда зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$115 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 декабря 2023
    Современный Дубай (с подъёмом на башню Бурдж-Халифа 124 этаж)
    Хорошая экскурсия, очень своевременно разбавленная прогулкой на кораблике с видом на Дубай с залива. Экскурсовод Светлана очень умело обращается с толпой экскурсантов для минимизации неудобств
  • А
    Алексей
    24 ноября 2023
    Современный Дубай (с подъёмом на башню Бурдж-Халифа 124 этаж)
    Всё понравилось. Организовано достойно. Забирают от отеля. У нас сначала была прогулка на яхте по Марина Дубай. После пальма, парус,
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    рынок. В конце дня едите в Дубай Молл. Если не поднимаетесь на бурж халифа времени достаточно пошастать по магазинам. Если поднимаетесь, то на Дубай Молл времени не останется как у нас. Спасибо организаторам.

  • В
    Валерий
    10 августа 2023
    Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
    Трансфер + билеты в аквапарк. Привезли и увезли в назначенное время. Приятный русскоговорящий водитель. Ввиду экстремальной жары очереди на горки не очень
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    большие. С 10:30 до 14:30 скатился раз 12, потом уже сам не стал продолжать: усталость от жары и многочисленных подъемов по лестнице. Ехал, в первую очередь, из-за экстремальных горок Leap of Faith и Poseidon’s Revenge. Кроме них также рекомендую BlackOut и групповые Zoomerango и Odyssey of Terror.

  • A
    Alla
    29 января 2023
    Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
    Очень интересная экскурсия, наполненная массой интересных фактов и информации. Понравилось то, что вас не просто возят по городу и банально
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    о чем-то рассказывают, а виды за окном автобуса оперативно комментируются и, таким образом, мозг гораздо лучше и быстрее воспринимает информацию. Дубай производит впечатление особенно потому, что лет 40 назад здесь ничего не было, а сейчас небоскрёбы, поля для гольфа, дорогие гостиницы и т. д. Большое спасибо гиду Светлане, профиссионалу своего дела.

  • К
    Ксения
    26 декабря 2022
    Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
    Что касается организации трансфера, было все отлично. Во время забрали, Лариса гид мастер своего дела, скучать не давала, 2 часа
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    пролетели незаметно, как в одну сторону, так и в другую. Парк полон гостей с детьми, очереди на каждый аттракцион, но не более 30 минут. Очень понравился аттракцион с обсерваторией зелёных фонарей. Все за 6 часов не успели обойти.

  • Е
    Евгения
    10 августа 2022
    Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
    Очень хорошая экскурсия. Нас забрали из отеля, привезли до самого аквапарка. Далее потом увезли. За билетом не стояли. Представитель все купил,
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    одно на руку. В целом все понравилось. Но если и отрицательный момент 1) приехали в 9:15 в аквапарке были 10:30 то есть время потеряли. Тут фирме конечно нужно учесть дорогу, и забирать людей раньше. 2) после того как одели браслет. Ничего не объяснили даже кратко. Мы были первый раз. И честно как вошли вообще не поняли что делать. Поэтому представителю фирмы нужно хотябы дать небольшую информацию людях кто берет у них данную экскурсию. Хорошо был вайфай на территории. Отеля и аквапарка, иначе конечно если ты не говоришь по английски был бы полный ппц. Обращаю внимание данной фирмы чтобы ваш представитель говорил хотя бы что на территории при входе есть раздевалки(они же туалеты и душ) что Камера хранения в этих раздевалках платная. Так же еда и напитки. Она дополнительно оплачивается на стойке около раздевалки. Нам этого не говорили и пришлось все время ходить без еды и самое страшное без воды. В целом всем остальным были довольны

  • Е
    Евгения
    7 февраля 2020
    Парк Legoland с трансфером из Шарджи
    Парк оставил только хорошие впечатления, а эмоций было- не передать словами!! Очень понравилось даже взрослым. Сумки на входе проверяют тщательно.
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    Воду и яблоки видели и пропустили. Были в канун нового года. Вся НГ атрибутика и вообще все из Лего деталей. На фабрике дали подарочную деталь. Попали под искусственный снег у главной елки. Сыну 13 и мы вместе кричали на драконьей горке)) Персонал помогает и подсказывает где и во сколько все начинается.

  • И
    Ирина
    6 февраля 2020
    Парк Legoland с трансфером из Шарджи
    Невероятное место! Ребенок в восторге! Та и мы, взрослые, тоже) Накатались на аттракционах вдоволь))

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Современный Дубай (с подъёмом на башню Бурдж-Халифа 124 этаж)
  2. Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
  3. Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
  4. В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи
  5. Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Популярные места" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 85 до 140. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные места», 38 ⭐ отзывов, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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