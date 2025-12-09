Фотопрогулка в Дубае - стильные снимки в знаковых локациях

Приглашаю на лёгкую и атмосферную фотопрогулку по самым красивым местам Дубая! Это идеальный формат для тех, кто хочет получить живые и стильные фотографии без сложной подготовки — во время обычной прогулки по городу.
Вы будете рассматривать достопримечательности, а я — незаметно ловить ваши эмоции, движения и лучшие ракурсы.
Описание фото-прогулки
Мы будем гулять, общаться, находить красивый свет и ракурсы — съёмка пройдёт максимально естественно и комфортно, даже если вы никогда не были на фотосессии.
Вы выберете локацию, которая вам ближе по настроению:
- Даунтаун — небоскрёбы, Бурдж-Халифа, фонтаны и современная архитектура
- Аль-Фахиди / Аль-Сиф — аутентичные улочки Старого города, песчаные стены, восточный колорит
- Кайт Бич — мягкий песок, пальмы и вид на Бурдж-эль-Араб
- Дубай-Крик — спокойная атмосфера набережной, лодки и дух Старого города
Во время прогулки я помогу вам с позами, движением и эмоциями, чтобы кадры выглядели живыми, лёгкими и естественными.
После съёмки вы получите:
- все удачные кадры с цветокоррекцией
- художественную ретушь лучших фото
- готовую онлайн-галерею в течение трёх дней
Организационные детали
- Снимаю на профессиональную камеру Sony A7R IV
- Все фотографии отправлю в течение трёх дней через удобную онлайн-галерею — легко скачать и отправить близким
- Если вы захотите сменить локацию и продолжить съёмку в другом месте, фотопрогулку можно продлить ещё на один час — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Дубае
Меня зовут Марина, я живу в Абу-Даби с 2019 года и хорошо знаю самые живописные уголки эмирата. Я — профессиональный фотограф, специализирующийся на съёмках для туристов: от волшебных кадров в
