Аль-Фахиди – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Аль-Фахиди» в Дубае на русском языке, цены от $75, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
5.5 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Отправиться из круизного порта по важнейшим местам города и раскрыть его с разных сторон
Начало: в порту Рашид
18 сен в 09:30
21 сен в 09:30
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Нам очень понравилось. Да, Андрей опоздал и мы начали позже. Но было так интересно. Кажется, он знает ответ на любой
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    вопрос об ОАЭ. Показал Старый город, его дворики и переулки, рассказал об истории, особенностях архитектуры, местных поверьях и многом другом. В качестве извинения, за опоздание, он пригласил нас в кафе с видом на залив, угостил кофе со специями по местному рецепту. Проводил по базару, заводя в лавочки и подробно рассказывая про интересующие нас вещи и сувениры. Потом мы целый час катались по заливу, любуясь огнями города с воды, а он рассказывал и рассказывал. Мы были совершенно очарованы и гидом и местом. Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Начну с неприятного, гид опоздал на 45 минут, из-за этого не успели на ужин в отель. Андрей постарался сгладить, угостив
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    нас кофе. В Дубае бываем несколько раз в год, но побывав на экскурсии, почувствовали, что как будто здесь впервые. Экскурсия была очень интересная, гид ответил на все наши вопросы по исторической части и посоветовал места для самостоятельного посещения. Маршрут для тех, кто любит пешие экскурсии по историческим местам. Также заглянули на рынок и без навязывания приобрели сувениры. P.S. Если едете зимой, то на лодку обязательно берите кофты.

  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Очень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. Отлично провели время. И взрослые и ребёнок (9 лет) довольны.
    Очень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. ОтличноОчень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. ОтличноОчень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. Отлично
  • О
    Ольга
    22 марта 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городе.
    Экскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городеЭкскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городеЭкскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городеЭкскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городе

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аль-Фахиди»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторская прогулка по Старому городу Дубая
  2. Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
  3. Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Аль-Фахиди" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 255 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Аль-Фахиди», 65 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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