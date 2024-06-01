читать дальше

вопрос об ОАЭ. Показал Старый город, его дворики и переулки, рассказал об истории, особенностях архитектуры, местных поверьях и многом другом. В качестве извинения, за опоздание, он пригласил нас в кафе с видом на залив, угостил кофе со специями по местному рецепту. Проводил по базару, заводя в лавочки и подробно рассказывая про интересующие нас вещи и сувениры. Потом мы целый час катались по заливу, любуясь огнями города с воды, а он рассказывал и рассказывал. Мы были совершенно очарованы и гидом и местом. Рекомендуем!