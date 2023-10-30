Совершите круиз из Дубай Марины и полюбуйтесь достопримечательностями города с моря во время круиза на роскошной яхте.
Посмотрите Burj Al Arab, Atlantis, Dubai Eye и канал Marina, а также насладитесь вкусной едой и напитками в неограниченном количестве.
Посмотрите Burj Al Arab, Atlantis, Dubai Eye и канал Marina, а также насладитесь вкусной едой и напитками в неограниченном количестве.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Dubai Marina
- JBR
- Blue water
- Palm
- Sky Dive Dubai
- Burj Al Arab
- Sheik Island
- Atlantis
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Двухчасовой живописный тур из Дубай Марины с видом на остров Bluewaters, JBR, SKY DIVE DUBAI, Пальмовый остров, Бурдж аль Араб, Sheik Island, *Атлантис (*при благоприятной погоде). В комфортабельном салоне с кондиционером разместятся до 12 гостей. Для вас — премиальная кухня: канапе, арабский гриль-микс, овощи, фрукты и сладости.
Категории билетов:
- Билеты стандарт — еда + безалкогольные напитки.
- Стандарт с алкогольными напитками — еда + безлимитные напитки (пиво, вино, крепкий алкоголь).
- VIP — еда + премиум напитки + шампанское.
Важная информация:
- Возвратное ограничение 21+.
- Круиз может быть отменен при группе менее 3 человек.
- Посадка начинается за 30 минут до отправления. Пожалуйста, приходите вовремя!
Ежедневно в 9:30, 17:00 и 20:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Круиз
- Питание
- Безалкогольные напитки
- Алкоголь (при покупке билетов категории Premium и VIP)
- Что не входит
- Личные расходы
- Трансфер до места встречи
- Место начала и завершения?
- Pier 7, Dubai Marina Mall
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:30, 17:00 и 20:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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