Что вас ждет

Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни.

У вас есть возможность покататься на квадроциклах/багги различной мощности в открытой пустыне или на огороженной территории.

Условия катания в открытой пустыне:

Продолжительность: 45 мин.

Мощность:

багги 1000 СС — 1, 2, 4 чел.,

багги 800 СС — 4 места,

квадроцикл 400/750 СС.

Условия катания на огороженной территории:

Продолжительность: 30 мин.

Мощность:

квадроцикл 90 СС — 1 чел., 220 СС — 2 чел.,

багги 600/800 СС — 4 места.

Предусмотрен инструктаж и защита.

Условия катания в открытой пустыне более экстремальные, а техника — намного мощнее. Вы ощутите всплеск адреналина и чувство свободы без границ.

Важно знать: