Что вас ждет
Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни.
У вас есть возможность покататься на квадроциклах/багги различной мощности в открытой пустыне или на огороженной территории.
Условия катания в открытой пустыне:
- Продолжительность: 45 мин.
Мощность:
- багги 1000 СС — 1, 2, 4 чел.,
- багги 800 СС — 4 места,
- квадроцикл 400/750 СС.
Условия катания на огороженной территории:
- Продолжительность: 30 мин.
Мощность:
- квадроцикл 90 СС — 1 чел., 220 СС — 2 чел.,
- багги 600/800 СС — 4 места.
- Предусмотрен инструктаж и защита.
- Условия катания в открытой пустыне более экстремальные, а техника — намного мощнее. Вы ощутите всплеск адреналина и чувство свободы без границ.
Важно знать:
- Услуги гида не предоставляются.
- Трансфер до пустыни организуют за 130$ для группы 1-6 чел. Это стоимость за группу.