Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab

Приглашаем любителей приключений и острых ощущений покататься на мощных квадроциклах / багги в...

Приглашаем любителей приключений и острых ощущений покататься на мощных квадроциклах/багги в открытой пустыне или на огороженной территории.

На одном багги могут уместиться 1-4 человека, на квадроцикле до 2 человек.

Отправляйтесь покорять пустыню, наслаждаться скоростью и яркими эмоциями.
Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Что вас ждет
Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни.
У вас есть возможность покататься на квадроциклах/багги различной мощности в открытой пустыне или на огороженной территории.

Условия катания в открытой пустыне:

  • Продолжительность: 45 мин.

Мощность:

  • багги 1000 СС — 1, 2, 4 чел.,
  • багги 800 СС — 4 места,
  • квадроцикл 400/750 СС.

Условия катания на огороженной территории:

  • Продолжительность: 30 мин.

Мощность:

  • квадроцикл 90 СС — 1 чел., 220 СС — 2 чел.,
  • багги 600/800 СС — 4 места.
  • Предусмотрен инструктаж и защита.
  • Условия катания в открытой пустыне более экстремальные, а техника — намного мощнее. Вы ощутите всплеск адреналина и чувство свободы без границ.

Важно знать:

  • Услуги гида не предоставляются.
  • Трансфер до пустыни организуют за 130$ для группы 1-6 чел. Это стоимость за группу.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Багги 1000 СС
$275
Багги 800 СС
$275
Квадроцикл 400 СС
$135
Квадроцикл 750 СС
$180

Ответы на вопросы

Что входит
  • катание на квадроциклах/багги в пустыне
  • инструктаж и защита.
Что не входит
  • трансфер
  • услуги гида.
Место начала и завершения
Пустыня Lah Bab
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ежедневно

Badshah T.
Badshah T.
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