Эта экскурсия идеальна для любителей острых ощущений! Предлагаем вам прокатиться по Красным дюнам на мощных квадроциклах или багги в открытой пустыне.
Описание экскурсии
Что вас ждет Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни. У вас есть возможность покататься на квадроциклах/багги различной мощности в открытой пустыне. Условия катания в открытой пустыне: Продолжительность: 30 мин. Мощность:
багги 1000 СС — 1,2,4 чел., • багги 800 СС — 4 места, • квадроцикл 400/750 СС. Предусмотрен инструктаж и защита. Условия катания в открытой пустыне более экстремальные, а техника — намного мощнее. Вы ощутите всплеск адреналина и чувство свободы без границ. Важно знать: Услуги гида не предоставляются.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Катание на квадроциклах/багги в пустыне,
- Инструктаж и защита.
Что не входит в цену
- Трансфер,
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пустыня Лах Баб
Завершение: Пустыня Lah Bab
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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