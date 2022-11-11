Что вас ждет Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни. У вас есть возможность покататься на квадроциклах/багги различной мощности в открытой пустыне. Условия катания в открытой пустыне: Продолжительность: 30 мин. Мощность:

багги 1000 СС — 1,2,4 чел., • багги 800 СС — 4 места, • квадроцикл 400/750 СС. Предусмотрен инструктаж и защита. Условия катания в открытой пустыне более экстремальные, а техника — намного мощнее. Вы ощутите всплеск адреналина и чувство свободы без границ. Важно знать: Услуги гида не предоставляются.