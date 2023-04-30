Экскурсия в Хатту: погружение в аутентичную обстановку местной жизни
Наша новая экскурсия в настоящую глубинку Эмирата Дубай — город Хатта, познакомит вас с уникальными природными ландшафтами Хаджарских гор.
Эта экскурсия не оставит равнодушным абсолютно никого, даже самого заядлого путешественника и местного жителя. Если вы не видели как жили предки современных шейхов много веков назад, значит вы не были в ОАЭ.
Эта экскурсия не оставит равнодушным абсолютно никого, даже самого заядлого путешественника и местного жителя. Если вы не видели как жили предки современных шейхов много веков назад, значит вы не были в ОАЭ.
Ближайшие даты:
30
апр
апр
2
мая
мая
7
мая
мая
9
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Хатта — чарующий арабский край.
- В ходе нашей экскурсии мы посетим множество удивительных мест, начиная с дамбы Хатты. Здесь вы увидите голубое озеро, окруженное живописными горами. Вы также сможете насладиться водной прогулкой на каяках или катамаране, наслаждаясь прекрасными видами и чистым воздухом.
- Далее наш маршрут приведет нас к дозорной башне 19 века, где вы сможете насладиться захватывающим видом на окружающие горы и долины. Затем мы посетим деревню «Наследие», где вы увидите финиковые рощи и окунетесь в аутентичную обстановку местной жизни.
- Вы также сможете посетить пчелиную ферму, где вас ждет дегустация местных сортов меда. Это отличная возможность узнать больше о местной пчеловодческой промышленности и насладиться вкуснейшим медом.
- Продолжая нашу экскурсию, мы отправимся в Вади — живописные каньоны пересохших горных рек, где вы увидите фантастические красоты природы и получите незабываемые впечатления.
- В конце нашего путешествия мы остановимся в местном ресторане, где вы сможете насладиться вкусной местной кухней и обсудить все впечатления от нашего незабываемого путешествия. Мы гарантируем, что вы останетесь в полном восторге от города Хатта и его удивительных достопримечательностей.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посещение дамбы Хатты с невероятным голубым озером и возможностью совершить водную прогулку на каяках или катамаране
- Подъем на дозорную башню 19 века
- Деревня Наследие и финиковые рощи
- Посещение пчелиной фермы с дегустацией мёда местных сортов
- Вади — живописные каньоны пересохших горных рек
- Обед в местном ресторане
- Что не входит
- Прогулка на каяках или катамаране
- Экскурсия по пчелиной ферме
- Обед в местном ресторане
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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