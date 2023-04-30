Наша новая экскурсия в настоящую глубинку Эмирата Дубай — город Хатта, познакомит вас с уникальными природными ландшафтами Хаджарских гор.



Эта экскурсия не оставит равнодушным абсолютно никого, даже самого заядлого путешественника и местного жителя. Если вы не видели как жили предки современных шейхов много веков назад, значит вы не были в ОАЭ.