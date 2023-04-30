Хатта - чарующий арабский край

Экскурсия в Хатту: погружение в аутентичную обстановку местной жизни

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Наша новая экскурсия в настоящую глубинку Эмирата Дубай — город Хатта, познакомит вас с уникальными природными ландшафтами Хаджарских гор.

Эта экскурсия не оставит равнодушным абсолютно никого, даже самого заядлого путешественника и местного жителя. Если вы не видели как жили предки современных шейхов много веков назад, значит вы не были в ОАЭ.
Хатта - чарующий арабский край
Хатта - чарующий арабский край
Хатта - чарующий арабский край
Хатта - чарующий арабский край
Хатта - чарующий арабский край
Хатта - чарующий арабский край
Хатта - чарующий арабский край
Ближайшие даты:
30
апр
2
мая
7
мая
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Хатта — чарующий арабский край.
  • В ходе нашей экскурсии мы посетим множество удивительных мест, начиная с дамбы Хатты. Здесь вы увидите голубое озеро, окруженное живописными горами. Вы также сможете насладиться водной прогулкой на каяках или катамаране, наслаждаясь прекрасными видами и чистым воздухом.
  • Далее наш маршрут приведет нас к дозорной башне 19 века, где вы сможете насладиться захватывающим видом на окружающие горы и долины. Затем мы посетим деревню «Наследие», где вы увидите финиковые рощи и окунетесь в аутентичную обстановку местной жизни.
  • Вы также сможете посетить пчелиную ферму, где вас ждет дегустация местных сортов меда. Это отличная возможность узнать больше о местной пчеловодческой промышленности и насладиться вкуснейшим медом.
  • Продолжая нашу экскурсию, мы отправимся в Вади — живописные каньоны пересохших горных рек, где вы увидите фантастические красоты природы и получите незабываемые впечатления.
  • В конце нашего путешествия мы остановимся в местном ресторане, где вы сможете насладиться вкусной местной кухней и обсудить все впечатления от нашего незабываемого путешествия. Мы гарантируем, что вы останетесь в полном восторге от города Хатта и его удивительных достопримечательностей.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение дамбы Хатты с невероятным голубым озером и возможностью совершить водную прогулку на каяках или катамаране
  • Подъем на дозорную башню 19 века
  • Деревня Наследие и финиковые рощи
  • Посещение пчелиной фермы с дегустацией мёда местных сортов
  • Вади — живописные каньоны пересохших горных рек
  • Обед в местном ресторане
Что не входит
  • Прогулка на каяках или катамаране
  • Экскурсия по пчелиной ферме
  • Обед в местном ресторане
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Индивидуальные
На машине
Выездные
На весь день

Похожие туры из Дубая

Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Увидеть главные символы города, узнать о его прошлом и насладиться настоящим
с места пребывания
1 мая
2 мая
3 мая
4 мая
304$244 за всё до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
в вашем отеле
Завтра
28 апр
29 апр
30 апр
300$255 за всё до 4 чел.
Знакомство с Арабскими Эмиратами
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
9 отзывов
Знакомство с Арабскими Эмиратами
Проехать через шесть эмиратов, увидеть самое интересное и узнать о местной жизни
у вашего отеля или аппартаментов
Завтра
29 апр
30 апр
3 мая
$350 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дубае
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ