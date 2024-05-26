Из Дубая - в сказочный город Хатта

Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Озеро Хатта, расположенное высоко в горах, является настоящей жемчужиной ОАЭ. Здесь можно отдохнуть на пляже, подышать чистым горным воздухом и насладиться тишиной.

Посетите историко-этнографическую деревню, где можно увидеть, как живёт местное
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население, и загляните на базар с экзотическими фруктами. Медовая ферма и водопады также входят в программу экскурсии. По желанию можно покататься на катамаране или байдарке. Экскурсия подходит для всех возрастов и проводится на комфортабельном джипе GMC с детскими креслами. Дополнительно оплачивается обед и катание на водном транспорте

5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Потрясающие виды на озеро и горы
  2. 🏖️ Отдых на пляже и чистый воздух
  3. 🏡 Посещение этнографической деревни
  4. 🍯 Экскурсия на медовую ферму
  5. 🍉 Базар с экзотическими фруктами
  6. 🚣 Возможность покататься на катамаране или байдарке

Что можно увидеть

  • Озеро Хатта
  • Водопады
  • Историко-этнографическая деревня
  • Медовая ферма
  • Базар с экзотическими фруктами
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Хатта славится одноимённым озером, расположившимся высоко в горах. Здесь часто устраивают пикники местные жители. К озеру приезжают за вдохновением, новыми впечатлениями и красивыми фотографиями. На берегу можно насладиться единением с экзотической природой ОАЭ и проникнуться любовью к этой стране. На экскурсии вы:

  • Отдохнёте на пляже и подышите чистым горным воздухом
  • Посетите историко-этнографическую деревню и посмотрите, как живёт местное население
  • Заглянете на базар, где продают экзотические фрукты
  • Побываете на медовой ферме
  • Увидите водопады и каменные каньоны

По желанию и за дополнительную плату можно покататься по озеру на катамаране или байдарке. Я не буду вас торопить — наслаждайтесь местом, природой и друг другом!

Вы узнаете:

  • Почему именно сейчас большое внимание уделяется туризму в Хатте
  • Когда был основан город и как появилось озеро Хатта
  • В чём особенность жизни в данной местности
  • Как делили границу Оман и ОАЭ
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Программа подходит участникам всех возрастов
  • Поедем на комфортабельном джипе GMC. Есть детские кресла.
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед (по меню), катание на катамаранах (60 дирхам/чел.) и байдарках (60 дирхам/чел.)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии оставлю там же
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Александра
26 мая 2024
Ездили на экскурсию вместе с Мухаммедом, все отлично организовано, красивые локации, интересные факты от гида.
Татьяна
12 мая 2024
Ездили семьей в Хатту в сопровождении Мухаммада.
В Эмиратах уже не первый, и даже не третий раз, поэтому, при выборе экскурсии ориентировались на новое и нестандартное.
Экскурсия в Хатту полностью оправдала наши
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ожидания)
И дорога через горы, и пасущиеся верблюды, и пустыня, которая, на удивление, все больше становится похожа «на степь», подземный ход и сторожевая башня и изюминка - горное озеро))
Хочется отметить, что это была именно экскурсия, а не трансфер.
Мухаммад интересный собеседник и знающий гид.

С
8 мая 2024
Все супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не устали.
Очень рекомендую взять экскурсию на пасеке - уникальный опыт.
Все супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не устали.Все супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не устали.Все супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не устали.
А
21 апр 2024
Здравствуйте! Ездили сегодня,остались довольны красивыми видами,, общением с гидом. Индивидуальный формат экскурссии позволяет не спешно прогуливаться по красивейшим местам города Хатта,останавливаться перекусить,что очень нам нравится. Мохаммед-отличный собеседник и гид. Рекомендуем для посещения Хатта семьей, можно с детьми.
В
1 апр 2024
Отличная авторская экскурсия по нетривиальным, но очень красивым местам, подойдет и для путешественников-одиночек, любящих поездки на авто, и для пар, и для небольших компаний. Интересная мини-экскурсия на местную пасеку (понадобится
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знание английского) и фантастически красивое горное озеро с возможностью спокойно провести там некоторое время на катамаране, лодочке или кораблике (купаться там нельзя). Но главное: с вами будет прекрасный собеседник, замечательный гид Мухаммед, который расскажет много интересного об истории и современности, и ответит на любые вопросы по Дубаю и в целом по Эмиратам, посоветует отличные и демократичные по ценам рестораны и учтет все ваши пожелания. Большое спасибо!

Отличная авторская экскурсия по нетривиальным, но очень красивым местам, подойдет и для путешественников-одиночек, любящих поездки наОтличная авторская экскурсия по нетривиальным, но очень красивым местам, подойдет и для путешественников-одиночек, любящих поездки на
К
1 апр 2024
Большое спасибо за пунктуальность, организацию, очень интересную и подробную экскурсию, безопасное вождение, уважение и комфорт!
Очень познавательно, красиво и интересно, рекомендую всем посетить это удивительное место!
Большое спасибо за пунктуальность, организацию, очень интересную и подробную экскурсию, безопасное вождение, уважение и комфорт!Большое спасибо за пунктуальность, организацию, очень интересную и подробную экскурсию, безопасное вождение, уважение и комфорт!Большое спасибо за пунктуальность, организацию, очень интересную и подробную экскурсию, безопасное вождение, уважение и комфорт!
Анна
23 мар 2024
Это была одна из самых лучших экскурсий! Мы заранее с дочкой посетили основные достопримечательности Дубай и Абу даби. Поэтому искали частную экскурсию без большого количества людей. И нашли это замечательное
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предложение - провести день в городе Хатта. Как это было: нас забрал Мухаммад в оговорённое заранее время на отличном чистом автомобиле. Дорога за познавательным разговором пролетела незаметно, мы узнали много интересных фактов и исторических моментов! По приезду в город Хатта мы посетили оборонительные башни, увидели красивее горы, деревню, постройки и заехали на пчелиную ферму, за что отдельное спасибо! Это просто потрясающая часть экскурсии - понаблюдать за пчелами, увидеть глазами как они создают мед и патоку, ну и, конечно, купить безумно вкусный натуральный мед (мы взяли со вкусом сливы)! Затем мы поехали на горное озеро, где взяли каяк и проплыли все бухты, это было незабываемо! Людей мало, погода прохладная, так как это 330 метров над уровнем моря. Затем мы заехали в ресторан и потом был обратный путь домой. Мы провели совершенно замечательный день! И если вы устали от стандартных экскурсий, я вам очень рекомендую этот маршрут!

Это была одна из самых лучших экскурсий! Мы заранее с дочкой посетили основные достопримечательности Дубай иЭто была одна из самых лучших экскурсий! Мы заранее с дочкой посетили основные достопримечательности Дубай иЭто была одна из самых лучших экскурсий! Мы заранее с дочкой посетили основные достопримечательности Дубай и
В
15 мар 2024
Наша поездка в Хатту прошла замечательно, познавательно и при этом очень интересно. Передвигались на комфортабельном автомобиле, все пункты программы посетили, Мухаммад прекрасный рассказчик. Однозначно рекомендую данную экскурсию!

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