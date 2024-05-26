Озеро Хатта, расположенное высоко в горах, является настоящей жемчужиной ОАЭ. Здесь можно отдохнуть на пляже, подышать чистым горным воздухом и насладиться тишиной.
Посетите историко-этнографическую деревню, где можно увидеть, как живёт местное
Посетите историко-этнографическую деревню, где можно увидеть, как живёт местное
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды на озеро и горы
- 🏖️ Отдых на пляже и чистый воздух
- 🏡 Посещение этнографической деревни
- 🍯 Экскурсия на медовую ферму
- 🍉 Базар с экзотическими фруктами
- 🚣 Возможность покататься на катамаране или байдарке
Что можно увидеть
- Озеро Хатта
- Водопады
- Историко-этнографическая деревня
- Медовая ферма
- Базар с экзотическими фруктами
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Город Хатта славится одноимённым озером, расположившимся высоко в горах. Здесь часто устраивают пикники местные жители. К озеру приезжают за вдохновением, новыми впечатлениями и красивыми фотографиями. На берегу можно насладиться единением с экзотической природой ОАЭ и проникнуться любовью к этой стране. На экскурсии вы:
- Отдохнёте на пляже и подышите чистым горным воздухом
- Посетите историко-этнографическую деревню и посмотрите, как живёт местное население
- Заглянете на базар, где продают экзотические фрукты
- Побываете на медовой ферме
- Увидите водопады и каменные каньоны
По желанию и за дополнительную плату можно покататься по озеру на катамаране или байдарке. Я не буду вас торопить — наслаждайтесь местом, природой и друг другом!
Вы узнаете:
- Почему именно сейчас большое внимание уделяется туризму в Хатте
- Когда был основан город и как появилось озеро Хатта
- В чём особенность жизни в данной местности
- Как делили границу Оман и ОАЭ
- И многое другое!
Организационные детали
- Программа подходит участникам всех возрастов
- Поедем на комфортабельном джипе GMC. Есть детские кресла.
- Дополнительно по желанию оплачивается обед (по меню), катание на катамаранах (60 дирхам/чел.) и байдарках (60 дирхам/чел.)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии оставлю там же
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohammad — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте! Я гид с более чем 12-летним опытом. Живу и работаю в ОАЭ более 16 лет. Разбираюсь в сфере туризма во всём. Сделаю ваш отдых в ОАЭ незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
26 мая 2024
Ездили на экскурсию вместе с Мухаммедом, все отлично организовано, красивые локации, интересные факты от гида.
Татьяна
12 мая 2024
Ездили семьей в Хатту в сопровождении Мухаммада.
В Эмиратах уже не первый, и даже не третий раз, поэтому, при выборе экскурсии ориентировались на новое и нестандартное.
Экскурсия в Хатту полностью оправдала наши
В Эмиратах уже не первый, и даже не третий раз, поэтому, при выборе экскурсии ориентировались на новое и нестандартное.
Экскурсия в Хатту полностью оправдала наши
С
София
8 мая 2024
Все супер! Выше ожиданий. Гид очень приятный человек, поездка сбалансирована что и многое посмотрели и не устали.
Очень рекомендую взять экскурсию на пасеке - уникальный опыт.
Очень рекомендую взять экскурсию на пасеке - уникальный опыт.
А
Айгуль
21 апр 2024
Здравствуйте! Ездили сегодня,остались довольны красивыми видами,, общением с гидом. Индивидуальный формат экскурссии позволяет не спешно прогуливаться по красивейшим местам города Хатта,останавливаться перекусить,что очень нам нравится. Мохаммед-отличный собеседник и гид. Рекомендуем для посещения Хатта семьей, можно с детьми.
В
Виктор
1 апр 2024
Отличная авторская экскурсия по нетривиальным, но очень красивым местам, подойдет и для путешественников-одиночек, любящих поездки на авто, и для пар, и для небольших компаний. Интересная мини-экскурсия на местную пасеку (понадобится
К
Кристина
1 апр 2024
Большое спасибо за пунктуальность, организацию, очень интересную и подробную экскурсию, безопасное вождение, уважение и комфорт!
Очень познавательно, красиво и интересно, рекомендую всем посетить это удивительное место!
Очень познавательно, красиво и интересно, рекомендую всем посетить это удивительное место!
Анна
23 мар 2024
Это была одна из самых лучших экскурсий! Мы заранее с дочкой посетили основные достопримечательности Дубай и Абу даби. Поэтому искали частную экскурсию без большого количества людей. И нашли это замечательное
В
Валентина
15 мар 2024
Наша поездка в Хатту прошла замечательно, познавательно и при этом очень интересно. Передвигались на комфортабельном автомобиле, все пункты программы посетили, Мухаммад прекрасный рассказчик. Однозначно рекомендую данную экскурсию!
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