Озеро Хатта, расположенное высоко в горах, является настоящей жемчужиной ОАЭ. Здесь можно отдохнуть на пляже, подышать чистым горным воздухом и насладиться тишиной.Посетите историко-этнографическую деревню, где можно увидеть, как живёт местное

население, и загляните на базар с экзотическими фруктами. Медовая ферма и водопады также входят в программу экскурсии. По желанию можно покататься на катамаране или байдарке. Экскурсия подходит для всех возрастов и проводится на комфортабельном джипе GMC с детскими креслами. Дополнительно оплачивается обед и катание на водном транспорте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Хатта славится одноимённым озером, расположившимся высоко в горах. Здесь часто устраивают пикники местные жители. К озеру приезжают за вдохновением, новыми впечатлениями и красивыми фотографиями. На берегу можно насладиться единением с экзотической природой ОАЭ и проникнуться любовью к этой стране. На экскурсии вы:

Отдохнёте на пляже и подышите чистым горным воздухом

Посетите историко-этнографическую деревню и посмотрите, как живёт местное население

Заглянете на базар, где продают экзотические фрукты

Побываете на медовой ферме

Увидите водопады и каменные каньоны

По желанию и за дополнительную плату можно покататься по озеру на катамаране или байдарке. Я не буду вас торопить — наслаждайтесь местом, природой и друг другом!

Вы узнаете:

Почему именно сейчас большое внимание уделяется туризму в Хатте

Когда был основан город и как появилось озеро Хатта

В чём особенность жизни в данной местности

Как делили границу Оман и ОАЭ

И многое другое!

Организационные детали