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Индивидуальная экскурсия Абу-Даби

Salim A.
Salim A. – Гид из Дубая
Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🌃Ночная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $250 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
Индивидуальная экскурсия Абу-Даби

Что вы увидите

  • Мечеть шейха ЗайдаEmirates Palace. Херитейдж ВилладжFerrari World Abu DhabiМузей LouvreБашни Etihad Towers!Capital GateТрасса Formula OneAldar HQ BuildingНабережная Corniche
На этой экскурсии 🧭 мы отправимся в столицу ОАЭ- Абу Даби, один из красивейших городов арабского мира. Еще совсем недавно люди здесь жили в хижинах и занимались добычей жемчуга, а сегодня это город 🏙️, который интенсивно развивается, как центр нефтяной торговли.
Деревня Наследия (музей на открытой местности -чудесное место, где можно познакомиться с традициями и культурой ОАЭ и увидеть как жили люди 45 лет назад)

Маршрут:

    Мечеть шейха Зайда (белая мечеть) - названа в честь шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна — основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов, похороненного рядом
    Emirates Palace. Сказочной красоты дворец с традиционной арабской архитектурой, около 2 тонн золота, использованного в отделке интерьера и банкомат, продающий золотые слитки. Это все самый дорогой отель 🏨 в мире Emirates Palace. Возможно попробовать кофе с золотом.
    Херитейдж Вилладж- это дом бедуинов история 📖 как они жили и с чего всё начинали, так же в этом доме можете увидеть какие ручные работы делали арабы. В этом доме два музея шейха Зайеда.
    Ferrari World Abu Dhabi (Феррари парк) – это самый большой в мире тематический парк 🌳, расположенный в помещении.
    Музей Louvre -билеты приобретают заранее!
    Финиковый и фруктовый рынок!
    Известные башни Etihad Towers!
    Capital Gate (падающая башня) - небоскрёб вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире, он составляет 18 градусов.
    Aldar HQ Building (круглое здание) - проект здания признан «Лучшим футуристическим дизайном»
    Трасса Formula One
    Набережная Corniche - это одна из наиболее масштабных парковых зон на территории ОАЭ. Это невероятно красивая, живописная озеленённая улица, которая простирается вдоль морского побережья на 10 км в одном из наиболее ухоженных, красивых 🤩 районов города.
    Что входит
    • Встреча с отеля
    • Доставка в отель
    • Транспортные расходы
    • Вода, соки
    • Гид Экскурсавод
    Что не входит
    • Входные билеты
    • ресторан
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
    Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
    Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
    Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
    Индивидуальная экскурсия Абу-Даби

    Выберите дату для поездки

    • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Salim A.
    Salim A.
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    Salim A. проводит ещё 1 экскурсию

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