На этой экскурсии 🧭 мы отправимся в столицу ОАЭ- Абу Даби, один из красивейших городов арабского мира. Еще совсем недавно люди здесь жили в хижинах и занимались добычей жемчуга, а сегодня это город 🏙️, который интенсивно развивается, как центр нефтяной торговли.

Деревня Наследия (музей на открытой местности -чудесное место, где можно познакомиться с традициями и культурой ОАЭ и увидеть как жили люди 45 лет назад)

Маршрут:

Мечеть шейха Зайда (белая мечеть) - названа в честь шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна — основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов, похороненного рядом

Emirates Palace. Сказочной красоты дворец с традиционной арабской архитектурой, около 2 тонн золота, использованного в отделке интерьера и банкомат, продающий золотые слитки. Это все самый дорогой отель 🏨 в мире Emirates Palace. Возможно попробовать кофе с золотом.

Херитейдж Вилладж- это дом бедуинов история 📖 как они жили и с чего всё начинали, так же в этом доме можете увидеть какие ручные работы делали арабы. В этом доме два музея шейха Зайеда.

Ferrari World Abu Dhabi (Феррари парк) – это самый большой в мире тематический парк 🌳, расположенный в помещении.

Музей Louvre -билеты приобретают заранее!

Финиковый и фруктовый рынок!

Известные башни Etihad Towers!

Capital Gate (падающая башня) - небоскрёб вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире, он составляет 18 градусов.

Aldar HQ Building (круглое здание) - проект здания признан «Лучшим футуристическим дизайном»

Трасса Formula One

Набережная Corniche - это одна из наиболее масштабных парковых зон на территории ОАЭ. Это невероятно красивая, живописная озеленённая улица, которая простирается вдоль морского побережья на 10 км в одном из наиболее ухоженных, красивых 🤩 районов города.