Мы вас приглашаем на восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая.
Мы начнем нашу 2 часовую прогулку 👣 с рукотворного канала Дубай Марина, знаменитого своим яхт клубом, променадом и футуристическими небоскребами.
Далее мы проплывем мимо самого большого в мире колесо обозрение "Dubai Eye", вдоль берега роскошного пляжа “Джумейра Бич Резиденс" и вокруг искусственного острова Пальма 🌴 Джумейра с его главным украшением отелем Атлантис.
Что входит
Возможность обогатит ваши знания о Дубай
Осмотр самых красивых исторических зданий и «визитных карточек» города
Вода и другие прохладительные напитки
Трансфер из отеля для туристов из Дубаи
Талантливая команда, любящая свое дело и русскоговорящий капитан
Что не входит
Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
Личные расходы туристов
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая.
Место завершения
🏁 Ваш отель.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.