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Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $300 за человека

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Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова
Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова

Что вы увидите

  • Отель Атлантис
  • Район JBR
  • Дубай Марина
  • Пальмовый Остров
  • полуостров Blue Water
  • колесо обозрение Dubai Eye
Мы вас приглашаем на восхитительный морской круиз на скоростном и высококомфортабельном катере по самому интересному району Дубая.
Мы начнем нашу 2 часовую прогулку 👣 с рукотворного канала Дубай Марина, знаменитого своим яхт клубом, променадом и футуристическими небоскребами.
Далее мы проплывем мимо самого большого в мире колесо обозрение "Dubai Eye", вдоль берега роскошного пляжа “Джумейра Бич Резиденс" и вокруг искусственного острова Пальма 🌴 Джумейра с его главным украшением отелем Атлантис.
Что входит
  • Возможность обогатит ваши знания о Дубай
  • Осмотр самых красивых исторических зданий и «визитных карточек» города
  • Вода и другие прохладительные напитки
  • Трансфер из отеля для туристов из Дубаи
  • Талантливая команда, любящая свое дело и русскоговорящий капитан
Что не входит
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Личные расходы туристов
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая.
Место завершения
🏁 Ваш отель.
Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова
Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова
Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова
Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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