Посмотрите на городские панорамы другим взглядом — пока лодка скользит по волнам, обдавая солёными брызгами всё вокруг.
Скоростная водная прогулка позволит лучше прочувствовать динамику мегаполиса и откроет виды на Дубай Марину, остров Bluewaters, колесо обозрения «Око Дубая», отель «Атлантис». Мимолётные, но яркие эмоции!
Описание экскурсии
Круиз начнётся по каналу Дубай Марины. Вы полюбуетесь районом роскошных яхт, футуристических небоскрёбов, уютных набережных. Затем увидите остров Bluewaters с колесом обозрения «Око Дубая», а также Jumeirah Beach Residence с её променадами и пляжами. Кроме того, понаблюдаете за парашютистами у центра Skydive, рассмотрите башни и арку отеля «Атлантис», и это завершит 60-минутный маршрут.
Мы также предлагаем расширенную программу. На прогулке длительностью 100 минут вы также увидите остров Пальма Джумейра и отель-парус «Бурдж-эль-Араб».
Важно
Поездки длительностью 60 минут проводятся в 8:30, 10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:30, 18:45
Поездки длительностью 100 минут проводятся в 9:00, 11:00, 13:00, 15:45, 17:00, 18:30
Организационные детали
- Плывём на скоростной лодке на 12 пассажиров. Всем участникам выдаются спасательные жилеты, перед посадкой проводится инструктаж
- Необходимо иметь с собой паспорт или удостоверение личности. На месте отправления нужно быть за 15 минут до начала поездки
- Возраст участников — 3+
- Беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также страдающим от болей в спине участие категорически не рекомендуется
- На борт нельзя брать еду
- Стоимость 100-минутной прогулки — взрослый $75, ребёнок $60
- С вами будет капитан из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет (13 +) 60 мин.
|$50
|Билет (3-12 лет) 60 мин.
|$40
|Билет (13 +) 100 мин.
|$75
|Билет (3 - 12 лет) 100 мин.
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дубай Марине
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:45, 17:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 9243 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
