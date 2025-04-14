Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1570 туристов
Добрый день, меня зовут Егор и я — ваш капитан! Яхты — наше семейное хобби и, имея за плечами богатый опыт морских путешествий, мы решили открыть этот дивный мир парусов каждому из вас. На наших яхтах вы отправитесь в настоящее мини-путешествие, где каждый найдёт для себя что-то интересное.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Т
Таня
14 апр 2025
Большое спасибо за организацию нашего незабываемого вечера. Все было на высшем уровне – прекрасные виды, уютная атмосфера и профессиональная команда, которая сделала всё для нашего комфорта.
Особенно тронула ваша забота о читать дальше
деталях: когда мы попросили помочь с доставкой продуктов на борт, вы оперативно организовали всё необходимое. Благодаря вам наш день прошёл идеально, без лишних хлопот, только удовольствие и расслабление.
Вы – настоящие мастера своего дела! Спасибо за гостеприимство, внимание и тёплую атмосферу. Обязательно вернёмся и порекомендуем вас всем друзьям!