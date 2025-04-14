Мои заказы

Дубай под парусами

Послушать историю Эмиратов или насладиться единением с природой
Это прогулка на яхте вдали от суеты и шума города.

Под шелест волн Персидского залива мы пройдём под парусами по уникальному маршруту, чтобы вы увидели ключевые локации и поймали лучшие ракурсы для фотографий.

Вы узнаете Дубай с недоступной ранее стороны и насладитесь парусной романтикой в атмосфере современного востока.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание водной прогулки

Остров пальмы — Пальма Джумейра, где расположен шикарный отель Атлантис, 52-этажный Палм тауэр и роскошные Арабские особняки

Королевский остров. Это закрытая частная территория, но вы сможете рассмотреть её с воды

«Бурдж-аль-Араб» — семизвёздочный остров-отель в виде паруса, к которому мы подойдём практически вплотную

Панорама Дубая — весь город как на ладони

Острова мира — The World Islands — комплекс частных искусственных островов, построенных в виде карты мира.

На нашем парусном катамаране есть разные зоны размещения: можете расположиться ближе к капитану (и узнать что-то новое), позагорать на крыше или разлечься на носу и отдохнуть.

В пути мы расскажем об истории Эмиратов, особенностях флоры и фауны Персидского залива, а также об идее и назначении островов.

Организационные детали

  • Ограничений по возрасту нет
  • По согласованию возможен доступ гостей ограниченной мобильности
  • Не берите на борт красящие и жирные продукты

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале Пальма Джумейра - Club Vista Mare
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1570 туристов
Добрый день, меня зовут Егор и я — ваш капитан! Яхты — наше семейное хобби и, имея за плечами богатый опыт морских путешествий, мы решили открыть этот дивный мир парусов каждому из вас. На наших яхтах вы отправитесь в настоящее мини-путешествие, где каждый найдёт для себя что-то интересное.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Таня
14 апр 2025
Большое спасибо за организацию нашего незабываемого вечера. Все было на высшем уровне – прекрасные виды, уютная атмосфера и профессиональная команда, которая сделала всё для нашего комфорта.

Особенно тронула ваша забота о
деталях: когда мы попросили помочь с доставкой продуктов на борт, вы оперативно организовали всё необходимое. Благодаря вам наш день прошёл идеально, без лишних хлопот, только удовольствие и расслабление.

Вы – настоящие мастера своего дела! Спасибо за гостеприимство, внимание и тёплую атмосферу. Обязательно вернёмся и порекомендуем вас всем друзьям!

