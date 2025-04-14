Это прогулка на яхте вдали от суеты и шума города. Под шелест волн Персидского залива мы пройдём под парусами по уникальному маршруту, чтобы вы увидели ключевые локации и поймали лучшие ракурсы для фотографий. Вы узнаете Дубай с недоступной ранее стороны и насладитесь парусной романтикой в атмосфере современного востока.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание водной прогулки

Остров пальмы — Пальма Джумейра, где расположен шикарный отель Атлантис, 52-этажный Палм тауэр и роскошные Арабские особняки

Королевский остров. Это закрытая частная территория, но вы сможете рассмотреть её с воды

«Бурдж-аль-Араб» — семизвёздочный остров-отель в виде паруса, к которому мы подойдём практически вплотную

Панорама Дубая — весь город как на ладони

Острова мира — The World Islands — комплекс частных искусственных островов, построенных в виде карты мира.

На нашем парусном катамаране есть разные зоны размещения: можете расположиться ближе к капитану (и узнать что-то новое), позагорать на крыше или разлечься на носу и отдохнуть.

В пути мы расскажем об истории Эмиратов, особенностях флоры и фауны Персидского залива, а также об идее и назначении островов.

Организационные детали