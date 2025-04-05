Морская прогулка на яхте под парусом в Дубае

Почувствуйте роскошь и магию яхтенной жизни в Персидском заливе! Пройдитесь вблизи легендарного Бурдж-аль-Араб, насладитесь захватывающей панорамой Дубая и знаменитой Бурдж-Халифой. Понаблюдайте за морскими обитателями за купанием в кристально чистой воде у островов мира. Вас ждёт незабываемое морское приключение!
5
21 отзыв
Морская прогулка на яхте под парусом в Дубае
Морская прогулка на яхте под парусом в Дубае
Морская прогулка на яхте под парусом в Дубае
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 10:30, 15:30, 18:00

Описание водной прогулки

Путешествие по Персидскому заливу

Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по персидскому заливу, где нас ждут незабываемые впечатления и живописные виды. Это не просто прогулка, а возможность увидеть уникальные достопримечательности и насладиться атмосферой роскоши.

Семизвездочный отель Бурдж аль-Араб

На нашем пути мы пройдем вблизи знаменитого семизвездочного отеля Бурдж аль-Араб. Это не просто отель, а символ роскоши и комфорта, который притягивает внимание туристов со всего мира.

Панорама Бурдж-Халифа

Далее мы отправимся в открытое море, откуда откроется захватывающая панорама Бурдж-Халифа — одного из самых известных зданий в мире. Этот небоскреб поражает своим величием и архитектурным замыслом, и увидеть его с воды — особое удовольствие.

Острова мира и подводный мир

После этого мы направимся к островам мира, где у нас будет возможность искупаться в кристально чистой воде. Здесь вы сможете насладиться удивительным подводным миром, используя маски для сноркелинга. Это прекрасная возможность увидеть яркие кораллы и разнообразие морских обитателей.

Атмосфера яхтенной жизни

Наша морская прогулка в Дубае — это шанс прочувствовать атмосферу яхтенной жизни. Вы сможете насладиться недоступными пейзажами, научиться управлять парусным вооружением и ощутить свежий морской ветер, который так контрастирует с пустынной жарой.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту персидского залива!

Ежедневно в 10:30, 13:00, 15:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Пальма-Джумейра
  • Бурдж-аль-Араб
  • Бурдж-Халифа
  • Персидский залив
  • Панорама Дубая
  • Острова мира
Что включено
  • Капитан-гид
  • Питьевая вода
  • Легкий перекус
  • Удочки
  • Маски для снорклинга
Что не входит в цену
  • Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Palm-Jumeirah, Club Vista Mare
Завершение: Palm-Jumeirah
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 13:00, 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
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2
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А
5 апр 2025
А
3 апр 2025
Замечательная морская прогулка вместе с капитаном яхты Климом 🛥️ Прекрасно провели время, увидели очень красивые виды, послушали интересный рассказ о Дубае и ОАЭ в целом. В конце прогулки полчаса купались в бухте и прыгали с яхты. Большое спасибо ребятам, удачи вашему бизнесу!
I
31 мар 2025
Мы остались под больщим впечатлением от поездки. Были первый раз под парусом, тғм более красавцем -ганакером) Алисия и ребята очень интересные люди. Нам бвло с ними комфортно и удобно . Большое спасибо и привет из Казахстана)
К
29 мар 2025
Благодарим за прекрасную и приятную прогулку под парусом,на белоснежной яхте! Остались очень довольны отдыхом,позагорали, поплавали, получили заряд позитивных эмоций,на память остались красивые фото и видео,так как мартшрут живописный)
Не смотря на
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небольшие волны, было комфортно во время нашего небольшого путешествия!
Отдельное спасибо экипажу в лице Алисии и Егора за приятные разговоры,небольшие советы,юмор и жизнелюбие:)
Я думаю, мы обязательно вернемся для создания новых эмоций и впечатлений!:)

Г
29 мар 2025
Сразу после брони со мной связался капитан яхты - Егор. Рассказал все организационные детали, место встречи и откуда выходим в море. На протяжении всего времени ребята были на связи. Яхта
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очень чистая, просторная и ухоженная, очень много места чтобы полежать, отдохнуть и позагорать. Порадовало большое количество места откуда можно попрыгать во время купания. Очень понравилось что большую часть пути мы прошли под парусами в тишине без моторов. Русскоязычный экипаж, капитан рассказал много интересного о городе, о яхтенной жизни и в целом могу смело рекомендовать. Очень дружелюбная, почти что семейная обстановка) Спасибо экипажу за приятную беседу и уникальные виды на город с морской перспективы! Обязательно приеду ещё)

В
26 мар 2025
Очень понравилась данная экскурсия. Всю атмосферу задал экипаж, сложилось ощущение, будто с приятными знакомыми провели время.
У жены был день рождения, так они угостили Шампанским. Всем советую эту прогулку! Задали настроение на весь день
С
25 мар 2025
Всё было супер. Отличные организаторы. Всё рассказали, показали, объяснили. Дали поуправлять яхтой. Потрясающие виды. Всем советую, это того стоит!
O
24 мар 2025
Брали экскурсию на 2,5 часа, очень понравилось. От "Пальмы" вышли в Персидский залив, прошли вдоль берега, посмотрели с моря все достопримечательности Дубая, также отель "Парус". Команда яхты очень крутая, приветливые
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общительные молодые люди. Очень интересно рассказывали про Дубай, про историю развития ОАЭ. Яхта была чистая, уютная, можно было пройти на носовую часть и позагорать. Также после экскурсии искупались недалеко от берега в чистой соленой воде. Очень понравилось, рекомендуем.

Ж
23 мар 2025
A
21 мар 2025
Прекрасная экскурсия: очень душевно и увлекательно. За 2,5 с небольшим часа с шутками и прибаутками исследовали большую часть акватории, понаблюдав за главными дубайскими достопримечательностями с моря. Спасибо Егору и команде!
В
15 мар 2025
Очень понравилась прогулка! Ненапряжно, красиво. Замечательный капитан и его жена. Шутили, рассказывали интересные истории. Кайфанули на все 100!!!
A
14 мар 2025
На борту было кроме меня еще 4 гостей. Очень спокойно,без спешки,добрая атмосфера на борту, капитан предложил включить музыку, но все в один голос отказались и мы плыли под двумя парусами,
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забыла как капитан их называл с выключенными моторами слушая природу. Это получился истинный релакс, где природа, шелест воды и невероятная красота вокруг. Обязательно всем советую в Дубае попасть к Егору и Алисии на яхту на прогулку, а когда будете собираться улетать домой не забыть взять с собой на сувенир дубайский шоколад)) рекомендую!

С
8 мар 2025
Егору большое спасибо! Нам очень понравилось, несмотря на то, что был ветер, мы отлично поплавали. Яхта удобная, красивая. Самые классные фотки и видео именно с яхты. Успеха и процветания!
Т
23 фев 2025
Прекрасный отдых! Очень хорошая команда! Ребята русские, очень гостеприимные, маршрут корректировали исходя из наших пожеланий! 10 из 10!!
M
13 фев 2025

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