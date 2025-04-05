Описание водной прогулки
Путешествие по Персидскому заливу
Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по персидскому заливу, где нас ждут незабываемые впечатления и живописные виды. Это не просто прогулка, а возможность увидеть уникальные достопримечательности и насладиться атмосферой роскоши.
Семизвездочный отель Бурдж аль-Араб
На нашем пути мы пройдем вблизи знаменитого семизвездочного отеля Бурдж аль-Араб. Это не просто отель, а символ роскоши и комфорта, который притягивает внимание туристов со всего мира.
Панорама Бурдж-Халифа
Далее мы отправимся в открытое море, откуда откроется захватывающая панорама Бурдж-Халифа — одного из самых известных зданий в мире. Этот небоскреб поражает своим величием и архитектурным замыслом, и увидеть его с воды — особое удовольствие.
Острова мира и подводный мир
После этого мы направимся к островам мира, где у нас будет возможность искупаться в кристально чистой воде. Здесь вы сможете насладиться удивительным подводным миром, используя маски для сноркелинга. Это прекрасная возможность увидеть яркие кораллы и разнообразие морских обитателей.
Атмосфера яхтенной жизни
Наша морская прогулка в Дубае — это шанс прочувствовать атмосферу яхтенной жизни. Вы сможете насладиться недоступными пейзажами, научиться управлять парусным вооружением и ощутить свежий морской ветер, который так контрастирует с пустынной жарой.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту персидского залива!
Ежедневно в 10:30, 13:00, 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Пальма-Джумейра
- Бурдж-аль-Араб
- Бурдж-Халифа
- Персидский залив
- Панорама Дубая
- Острова мира
Что включено
- Капитан-гид
- Питьевая вода
- Легкий перекус
- Удочки
- Маски для снорклинга
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Не смотря на
У жены был день рождения, так они угостили Шампанским. Всем советую эту прогулку! Задали настроение на весь день