читать дальше

местному рынку, где все дешевле раза в 4, чем в туристических местах, Рустам угостил нас финиками. Потом прокатились на лодочке, тоже интересное занятие, тк лодочки такие атмосферные. Заезжали мы и в музей будущего, какое красивое здание, просто восхищает. Побывали в районе Думай Марина («русский район»). На протяжении всей экскурсии Рустам рассказывал очень много интересных фактов про эмираты, отвечал на все мои любопытные вопросы. В завершении мы приехали в Дубай Молл для посещения Бурдж Халифы. Рустам нам все показал: куда идти, где встречаемся и тд. Мы походили по магазинам, поднялись на смотровую площадку, после того как нагулялись по ТЦ позвонили и Рустам нас отвез обратно в отель. Однозначно рекомендую индивидуальную экскурсию по Дубаю, тк ты сам решаешь куда ехать, сколько быть на той или иной локации, а также на все ваши вопросы любезно может ответить опытный гид.