Мои заказы

🌴 «Дубай - от небоскрёбов до восточных базаров»

Мы отправляемся из вашего отеля в Парк «Сад чудес», затем посетим Madinat Jumeirah, Дубай Молл, старый рынок, Пальм-Джумейра и насладимся вечерним шоу световых фонтанов и аквариумом, с возможностью купить билеты на Бурдж-Халифа. Дополнительно можно посетить тематический парк Всемирной деревни.
5
24 отзыва
🌴 «Дубай - от небоскрёбов до восточных базаров»
🌴 «Дубай - от небоскрёбов до восточных базаров»
🌴 «Дубай - от небоскрёбов до восточных базаров»

Описание экскурсии

Дубай Тур — самые красивые места за один день Со мной вы увидите лучшие локации Дубая:

  • Дубай Марина — набережная небоскрёбов и яхт • Пальм Джумейра — остановка для фото с видом на Атлантис • Мадинат Джумейра — каналы, базары, красивый вид на Бурдж аль Араб • Старый район Аль Бастакия — узкие улочки и история Дубая • Музей Будущего — фотостоп снаружи и внутри холла • Дубай Молл — аквариум, водопад и прогулка по центру • Фонтаны Дубая — красивое завершение экскурсии Важная информация: ℹ️ Организационные детали •🚐 Экскурсия проводится с выездом из Дубая.
  • 🏝 Возможна организация выезда и из других эмиратов (Шарджа, Аджман, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кувейн, Фуджейра, Абу-Даби) — с дополнительной оплатой за трансфер.
  • 💳 Все расчёты за экскурсию и дополнительные опции производятся только через нас – удобно, безопасно и прозрачно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк «Сад чудес»
  • Madinat Jumeirah (восточная Венеция)
  • Отель Бурдж Аль Араб
  • Дубай Молл
  • Старый рынок Дубая
  • Искусственный остров Пальм-Джумейра
  • Небоскреб отеля и молла Nakheel
  • Световые фонтаны в Дубай Молле
  • Аквариум в Дубай Молле
  • Бурдж-Халифа
  • Тематический парк Всемирной деревни (по желанию)
Что включено
  • Поездка
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Посещение платных мест
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш ттель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • ℹ️ Организационные детали
  • 🚐 Экскурсия проводится с выездом из Дубая
  • 🏝 Возможна организация выезда и из других эмиратов (Шарджа, Аджман, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кувейн, Фуджейра, Абу-Даби) - с дополнительной оплатой за трансфер
  • 💳 Все расчёты за экскурсию и дополнительные опции производятся только через нас - удобно, безопасно и прозрачно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
V
Venera
8 ноя 2025
Добрый день. Были на экскурсии по Дубаю с Рустамом. Очень понравилось! Берите эту экскурсию и 100 процентов не пожалеете. Гид супер, всё за вас везде договорится, покажет где купить всё по лучшей цене и покажет сказочный Дубай. Вначале экскурсии мы обговорили, что хотим посмотреть и за экскурсию успели всё! Плюс Рустам отличный фотограф) остались только отличные впечатления! Рекомендуем👍👍👍
О
Ольга
5 ноя 2025
05.11.2025 В сопровождении Рустама нам удалось посмотреть самые знаменитые локации! Рустам показал нам все основные и самые красивые достопримечательности Дубай. Комфортное вождение автомобиля, бонус для пассажиров-холодная вода,за что отдельное спасибо🙏💕. В следующую поездку обязательно буду иметь ввиду и обращусь именно к Рустаму,
G
Galina
5 ноя 2025
03.11.2025 состоялось наше первое знакомство с городом Дубаи. И с первых минут нас он очень впечатлил! Размах нереальный! Как невозможное стало возможным! Все самое - самое в этом городе! И
читать дальше

не было бы таких ярких впечатлений, если бы не наш гид Файзулла! Интересная информация, доброжелательное отношение, прекрасные локации! Все было проведено с учетом наших пожеланий! Организация на высшем уровне! Спасибо большое организатору тура и нашему гиду! Всем здоровья и удачи во всем! С уважением, Галина.

К
Ксения
5 ноя 2025
Рустам сделал нам обзорную экскурсию по местам, которые были нам интересны и по нашему времени, начали в 8 утра! Рекомендую, кто хочет посмотреть достопримечательности Дубая без толп!
В
Виктория
3 ноя 2025
Экскурсия нам понравилась. Проехали все места, которые хотелось бы посмотреть. Для первого ознакомления с Дубаем очень даже интересно) Остались довольны с кучей прекрасных фотографий!
И
Игорь
3 ноя 2025
Спасибо Рустаму, провели интересный день в экскурсиях по Дубайску.
Рустам забрал всех нас из отеля, быстро обсудили что нам интересно, а что нет. По нашей просьбе приобрели билеты на подъем на
читать дальше

смотровую площадку на пальме.
Проехали по пальме, заехали для фото в марину, на золотую арку и в blue waters. Скатались в Дубай Молл.
Рустам много что интересного рассказал и показал по дороге.
Подсказал где лучше пообедать.
Формат очень комфортный, то на авто, то ножками.
Все очень понравилось. Рустам много что знает, задавайте ему вопросы)

Е
Елизавета
20 окт 2025
А
Александр
13 окт 2025
Хочу оставить отзыв об экскурсии с Рустамом. Во время экскурсии мы посетили старую часть Дубая, Рустам рассказал как жили местные жители с древних времен и до наших дней. Экскурсия продолжилась
читать дальше

посещением Дубайской Венеции - красивейшее место с каналами и пальмами. Также мы выбрали подъем на смотровую площадку Пальм Джумейра и увидели как строился этот насыпной остров и какое величие могут творить разум и руки человека. Отдельно хочется отметить индивидуальный подход к туристам и возможность выбора туристом интересующих локаций.

N
Natalia
11 окт 2025
Были вчера на обзорной экскурсии по Дубаю.
Впечатлений море! Понравилось всё! Гид Рустам профессионал своего дела. Очень приятно с ним общаться, все рассказывает и показывает, отвечает на все вопросы. Причём это
читать дальше

непринужденная беседа, а не лекция про город как в общей экскурсии. Побывали во всех местах, где хотели. Особенно приятно было пообедать в очень атмосферном месте. Почти 8 часов пролетели незаметно. Спасибо большое Рустам. Буду рекомендовать его всем, кто собирается посетить Дубай.

I
IRINA
6 окт 2025
Под впечатлением от посещения обзорной экскурсии по Дубаи! Наше краткое (восьмичасовое!) знакомство с историей страны, с городом, с укладами местных жителей и традициями, урбанистическими изысками архитектуры и невероятной арабской кухней
читать дальше

в колоритной атмосфере местного ресторана! Рустам с удовольствием показывает город, меняет маршруты, ориентируется на твои пожелания, не смотрит на часы, когда совсем уже затемно, а действо продолжается.
Приятное начало отдыха. Планируем продолжить осмотр красот и достопримечательностей ОАЭ при поддержке Рустама.

О
ОЛЬГА
23 сен 2025
Провели прекрасный день 22.09.2025 в компании-сопровождении Рустама. Показал нам все основные и самые красивые достопримечательности Дубай. Комфортное вождение автомобиля, делекатное не навязчевое общение. В следующую поездку обязательно буду иметь ввиду и обращусь именно к Рустаму, так же и друзьям буду рекомендовать этого прекрасного человека.
Л
Лара
6 сен 2025
Были 5.09.2025 на индивидуальной экскурсии с Рустемом. Все прошло супер! Везде побывали, по фотокались во всех топовых локациях, а также и мало известных для туристов. Для тех кто впервые в
читать дальше

Дубае, не думайте, берите сразу индивидуальную с Рустемом это вам позволит все увидеть в одинь день, узнать много нового и составить свои впечатления о Дубае. Рустем с комфортом познакомил нас с городом, СПАСИБО!!!

E
Elena
5 сен 2025
Ездили на обзорную экскурсию по Дубаю. Рустам приехал за нами в отель и мы обговорили, что часть уже видели, предложил нам заехать в старый город. Мы конечно согласились. Походили по
читать дальше

местному рынку, где все дешевле раза в 4, чем в туристических местах, Рустам угостил нас финиками. Потом прокатились на лодочке, тоже интересное занятие, тк лодочки такие атмосферные. Заезжали мы и в музей будущего, какое красивое здание, просто восхищает. Побывали в районе Думай Марина («русский район»). На протяжении всей экскурсии Рустам рассказывал очень много интересных фактов про эмираты, отвечал на все мои любопытные вопросы. В завершении мы приехали в Дубай Молл для посещения Бурдж Халифы. Рустам нам все показал: куда идти, где встречаемся и тд. Мы походили по магазинам, поднялись на смотровую площадку, после того как нагулялись по ТЦ позвонили и Рустам нас отвез обратно в отель. Однозначно рекомендую индивидуальную экскурсию по Дубаю, тк ты сам решаешь куда ехать, сколько быть на той или иной локации, а также на все ваши вопросы любезно может ответить опытный гид.

Ю
Юлия
21 авг 2025
Сегодня были на индивидуальной экскурсии с Рустамом. Хочу сказать большое спасибо, все было замечательно от начала до конца. Обговорили маршрут по которому именно мы хотели проехаться и прогуляться. Цена, как
читать дальше

была заявлена на сайте, так и осталась!!! Очень честный, внимательный, забрал нас откуда нужно было и привез обратно туда же. Интересно рассказывал про историю Дубай, про разные достопримечательности, не перегружая информацией. Завез даже в те места, куда просто так не зайти туристу, а он смог нас провести, за что отдельная благодарность! Показал, где вкусно и недорого перекусить, где купить сувениры, любое ваше пожелание он без проблем поможет. Очень довольны, рекомендуем на сто процентов!!! Остались довольны выбором, огромное человечское спасибо!!

М
Мария
22 июл 2025
Отлично прошёл день! Все мои запросы были удовлетворены, магнитики куплены, фотки сделаны, экскурс в историю города совершён! Рекомендую пользоваться услугами Рустама.

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии из Дубая

Такой разный Дубай
На машине
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Дубай: от истории до небоскребов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Начало: У вашего отеля у Дубае
24 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Дубай глазами экспата
На машине
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубай глазами экспата: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Дубаем через призму жизни экспатов. Погрузитесь в атмосферу Старого города, исследуйте Пальму Джумейра и полюбуйтесь шоу фонтанов у Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$350 за всё до 3 чел.
Дубай: тайны Старого города
На машине
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: тайны Старого города
Погулять по извилистым улочкам, прокатиться на традиционной лодке и заглянуть на восточные рынки
1 дек в 12:00
2 дек в 12:00
$600 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае