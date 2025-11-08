Мы отправляемся из вашего отеля в Парк «Сад чудес», затем посетим Madinat Jumeirah, Дубай Молл, старый рынок, Пальм-Джумейра и насладимся вечерним шоу световых фонтанов и аквариумом, с возможностью купить билеты на Бурдж-Халифа. Дополнительно можно посетить тематический парк Всемирной деревни.
Описание экскурсии
Дубай Тур — самые красивые места за один день Со мной вы увидите лучшие локации Дубая:
- Дубай Марина — набережная небоскрёбов и яхт • Пальм Джумейра — остановка для фото с видом на Атлантис • Мадинат Джумейра — каналы, базары, красивый вид на Бурдж аль Араб • Старый район Аль Бастакия — узкие улочки и история Дубая • Музей Будущего — фотостоп снаружи и внутри холла • Дубай Молл — аквариум, водопад и прогулка по центру • Фонтаны Дубая — красивое завершение экскурсии Важная информация: ℹ️ Организационные детали •🚐 Экскурсия проводится с выездом из Дубая.
- 🏝 Возможна организация выезда и из других эмиратов (Шарджа, Аджман, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кувейн, Фуджейра, Абу-Даби) — с дополнительной оплатой за трансфер.
- 💳 Все расчёты за экскурсию и дополнительные опции производятся только через нас – удобно, безопасно и прозрачно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк «Сад чудес»
- Madinat Jumeirah (восточная Венеция)
- Отель Бурдж Аль Араб
- Дубай Молл
- Старый рынок Дубая
- Искусственный остров Пальм-Джумейра
- Небоскреб отеля и молла Nakheel
- Световые фонтаны в Дубай Молле
- Аквариум в Дубай Молле
- Бурдж-Халифа
- Тематический парк Всемирной деревни (по желанию)
Что включено
- Поездка
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение платных мест
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш ттель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- ℹ️ Организационные детали
- 🚐 Экскурсия проводится с выездом из Дубая
- 🏝 Возможна организация выезда и из других эмиратов (Шарджа, Аджман, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кувейн, Фуджейра, Абу-Даби) - с дополнительной оплатой за трансфер
- 💳 Все расчёты за экскурсию и дополнительные опции производятся только через нас - удобно, безопасно и прозрачно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Venera
8 ноя 2025
Добрый день. Были на экскурсии по Дубаю с Рустамом. Очень понравилось! Берите эту экскурсию и 100 процентов не пожалеете. Гид супер, всё за вас везде договорится, покажет где купить всё по лучшей цене и покажет сказочный Дубай. Вначале экскурсии мы обговорили, что хотим посмотреть и за экскурсию успели всё! Плюс Рустам отличный фотограф) остались только отличные впечатления! Рекомендуем👍👍👍
О
Ольга
5 ноя 2025
05.11.2025 В сопровождении Рустама нам удалось посмотреть самые знаменитые локации! Рустам показал нам все основные и самые красивые достопримечательности Дубай. Комфортное вождение автомобиля, бонус для пассажиров-холодная вода,за что отдельное спасибо🙏💕. В следующую поездку обязательно буду иметь ввиду и обращусь именно к Рустаму,
G
Galina
5 ноя 2025
03.11.2025 состоялось наше первое знакомство с городом Дубаи. И с первых минут нас он очень впечатлил! Размах нереальный! Как невозможное стало возможным! Все самое - самое в этом городе! И
К
Ксения
5 ноя 2025
Рустам сделал нам обзорную экскурсию по местам, которые были нам интересны и по нашему времени, начали в 8 утра! Рекомендую, кто хочет посмотреть достопримечательности Дубая без толп!
В
Виктория
3 ноя 2025
Экскурсия нам понравилась. Проехали все места, которые хотелось бы посмотреть. Для первого ознакомления с Дубаем очень даже интересно) Остались довольны с кучей прекрасных фотографий!
И
Игорь
3 ноя 2025
Спасибо Рустаму, провели интересный день в экскурсиях по Дубайску.
Рустам забрал всех нас из отеля, быстро обсудили что нам интересно, а что нет. По нашей просьбе приобрели билеты на подъем на
Е
Елизавета
20 окт 2025
А
Александр
13 окт 2025
Хочу оставить отзыв об экскурсии с Рустамом. Во время экскурсии мы посетили старую часть Дубая, Рустам рассказал как жили местные жители с древних времен и до наших дней. Экскурсия продолжилась
N
Natalia
11 окт 2025
Были вчера на обзорной экскурсии по Дубаю.
Впечатлений море! Понравилось всё! Гид Рустам профессионал своего дела. Очень приятно с ним общаться, все рассказывает и показывает, отвечает на все вопросы. Причём это
I
IRINA
6 окт 2025
Под впечатлением от посещения обзорной экскурсии по Дубаи! Наше краткое (восьмичасовое!) знакомство с историей страны, с городом, с укладами местных жителей и традициями, урбанистическими изысками архитектуры и невероятной арабской кухней
О
ОЛЬГА
23 сен 2025
Провели прекрасный день 22.09.2025 в компании-сопровождении Рустама. Показал нам все основные и самые красивые достопримечательности Дубай. Комфортное вождение автомобиля, делекатное не навязчевое общение. В следующую поездку обязательно буду иметь ввиду и обращусь именно к Рустаму, так же и друзьям буду рекомендовать этого прекрасного человека.
Л
Лара
6 сен 2025
Были 5.09.2025 на индивидуальной экскурсии с Рустемом. Все прошло супер! Везде побывали, по фотокались во всех топовых локациях, а также и мало известных для туристов. Для тех кто впервые в
E
Elena
5 сен 2025
Ездили на обзорную экскурсию по Дубаю. Рустам приехал за нами в отель и мы обговорили, что часть уже видели, предложил нам заехать в старый город. Мы конечно согласились. Походили по
Ю
Юлия
21 авг 2025
Сегодня были на индивидуальной экскурсии с Рустамом. Хочу сказать большое спасибо, все было замечательно от начала до конца. Обговорили маршрут по которому именно мы хотели проехаться и прогуляться. Цена, как
М
Мария
22 июл 2025
Отлично прошёл день! Все мои запросы были удовлетворены, магнитики куплены, фотки сделаны, экскурс в историю города совершён! Рекомендую пользоваться услугами Рустама.
