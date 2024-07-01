Экскурсии по базарам Дубая

Найдено 3 экскурсии в категории «Базары» в Дубае на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
На машине
7 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на остров Dibba Rock с обедом и снорклингом
Отправляйтесь в Эль-Фуджейру, где горы встречаются с океаном. Посетите остров Дибба Рок, насладитесь снорклингом и исследуйте исторические места
Начало: В вашем отеле
«Отправимся на шопинг на истинно восточном базаре Сук аль-Джума, где продают изысканные арабские диковинки»
Завтра в 07:00
8 авг в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
Пешая
21 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
9 окт в 09:30
10 окт в 09:30
$300 за всё до 4 чел.
Дубай без небоскрёбов - экскурсия по Старому городу
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дубай без небоскрёбов - экскурсия по Старому городу
Погулять по колоритным базарам, прокатиться на абре по заливу и окунуться в историю эмирата
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдётесь по узким улочкам, в которых остановилось время, и насладитесь атмосферой традиционных арабских базаров»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алия
    1 июля 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Прекраснейшая экскурсия, всем советуем, эмоции потрясающие! Ездили 30.06 с подругой и ни капли не пожалели. Хотим отдельно выделить Рустама, спасибо ему огромное за сопровождение В машине были напитки, снеки и зарядное устройство, максимально внимательно и клиентоориентированно
    Прекраснейшая экскурсия, всем советуем, эмоции потрясающие! Ездили 30.06 с подругой и ни капли не пожалели. ХотимПрекраснейшая экскурсия, всем советуем, эмоции потрясающие! Ездили 30.06 с подругой и ни капли не пожалели. Хотим
  • В
    Владислав
    2 июня 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
    читать дальше

    Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги. Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой. Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самыеДобрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самыеДобрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
    читать дальше

    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • И
    Иван
    12 мая 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Всем приветик, поездка удалась на славу,наш гид Рустам лучший
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Очень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. Отлично провели время. И взрослые и ребёнок (9 лет) довольны.
    Очень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. ОтличноОчень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. ОтличноОчень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. Отлично
  • О
    Ольга
    22 марта 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городе.
    Экскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городеЭкскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городеЭкскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городеЭкскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городе

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Базары»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
  2. Авторская прогулка по Старому городу Дубая
  3. Дубай без небоскрёбов - экскурсия по Старому городу
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Базары" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 300. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Базары», 28 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам