13 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на остров Dibba Rock с обедом и снорклингом
Отправляйтесь в Эль-Фуджейру, где горы встречаются с океаном. Посетите остров Дибба Рок, насладитесь снорклингом и исследуйте исторические места
Начало: В вашем отеле
«Отправимся на шопинг на истинно восточном базаре Сук аль-Джума, где продают изысканные арабские диковинки»
Завтра в 07:00
8 авг в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
9 окт в 09:30
10 окт в 09:30
$300 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дубай без небоскрёбов - экскурсия по Старому городу
Погулять по колоритным базарам, прокатиться на абре по заливу и окунуться в историю эмирата
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдётесь по узким улочкам, в которых остановилось время, и насладитесь атмосферой традиционных арабских базаров»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлия1 июля 2024Прекраснейшая экскурсия, всем советуем, эмоции потрясающие! Ездили 30.06 с подругой и ни капли не пожалели. Хотим отдельно выделить Рустама, спасибо ему огромное за сопровождение В машине были напитки, снеки и зарядное устройство, максимально внимательно и клиентоориентированно
- ВВладислав2 июня 2024Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
- ИИван12 мая 2024Всем приветик, поездка удалась на славу,наш гид Рустам лучший
- ООльга4 апреля 2024Очень содержательная экскурсия. Понравилась ненавязчивая манера подачи информации. Наталья подстраивается под ваш темп и пожелания. Отлично провели время. И взрослые и ребёнок (9 лет) довольны.
- ООльга22 марта 2024Экскурсия понравилась. Наталья построила ее и с учётом погоды, и наших пожеланий. В комфортном темпе. Посмотрели все самое интересное в Старом городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Базары»
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