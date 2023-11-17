Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Мы любим место, в котором живём, и рассказываем о нём не по книжкам, а на основании личного опыта.
Мы выбрали самые крутые места с вдохновляющими видами — это Старый Дубай и часть нового города с его бесконечными небоскрёбами.
Вы побываете на Восточном базаре и острове Пальма Джумейра, восхититесь Дубайской Венецией и насладитесь шоу фонтанов у Бурдж-Халифы.
Мы выбрали самые крутые места с вдохновляющими видами — это Старый Дубай и часть нового города с его бесконечными небоскрёбами.
Вы побываете на Восточном базаре и острове Пальма Джумейра, восхититесь Дубайской Венецией и насладитесь шоу фонтанов у Бурдж-Халифы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Старый Дубай и старинный город Бастакия. На его территории располагаются музеи, проводятся выставки картин и старинных монет. Мы с вами пройдём через Восточный базар к Дубайскому проливу, пересечём его на лодке и окажемся базарах специй и золота.
- Новый Дубай и Дубайская Венеция. Погуляем по территории отеля Мадинат Джумейра. Он окружён каналами, по которым можно прокатиться на лодках.
- Остров Пальма Джумейра. Зайдём в отель Атлантис 5*. На его территории есть большой аквариум, вмещающий около 120 видов рыб. Полюбуемся ими.
- Дубай Марина. Здесь вас ждёт прогулка вдоль канала между небоскребов и яхт-клубов.
- Парк цветов. Посещение — по желанию, входные билеты оплачиваются отдельно на месте.
- Музыкальные фонтаны у подножия Бурж-Халифы. Вы насладитесь ярким шоу и сделаете эффектные кадры. Если захотите, можно подняться на смотровую площадку башни на 124-125 этажах. Заказать билеты нужно заранее — за 2-3 дня.
По пути гид расскажет вам факты из истории ОАЭ начиная с 19 века, постепенно подводя вас к теме образования государства и его развития в дальнейшем. Также вы узнаете о местных правилах, образе жизни, обычаях и традициях.
Организационные детали
- Отдельно (по желанию) оплачиваются билеты в Парк цветов (95 дирхам — взрослый, 80 дирхам — детский) и на Бурдж-Халифу (от 169 дирхам, детям до 4 лет бесплатно)
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
- По желанию по пути возможен перекус — в стоимость не входит
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Oleksii — ваша команда гидов в Дубае
Меня зовут Алексей, я приехал в Дубай 5 лет назад в отпуск и остался здесь жить! Я и моя команда показываем гостям город с разных сторон, его красивую и сказочную жизнь и то, что вы никогда не увидите с экранов. Мы точно любим то, что мы делаем.
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Летние
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Популярные места
Дубай-Марина
Пальма Джумейра
Парк цветов
Бурдж-Халифа
Атлантис
Поющие фонтаны
Рынок специй
Самое главное
Старый Дубай
Оазис Мадинат Джумейра
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