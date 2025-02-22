Экскурсия «Дубай глазами экспата» предлагает уникальный взгляд на город. Посетите Старый Дубай и квартал Бастакия, где расположены музеи и выставки. Прогуляйтесь по Восточному базару и пересеките Дубайский пролив на лодке.
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6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальный взгляд на Дубай
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🛥️ Прогулка по каналам Дубайской Венеции
- 🐠 Аквариум в отеле Атлантис
- 🌸 Возможность посетить Парк цветов
- 🎇 Шоу фонтанов у Бурдж-Халифы
Что можно увидеть
- Старый Дубай
- Квартал Бастакия
- Восточный базар
- Дубайский пролив
- Новый Дубай
- Дубайская Венеция
- Остров Пальма Джумейра
- Отель Атлантис
- Дубай Марина
- Парк цветов
- Музыкальные фонтаны у Бурдж-Халифы
Описание экскурсии
- Старый Дубай и квартал Бастакия. На его территории располагаются музеи, проводятся выставки картин и старинных монет. Мы с вами пройдём через Восточный базар к Дубайскому проливу, пересечём его на лодке и окажемся на базарах специй и золота.
- Новый Дубай и Дубайская Венеция. Погуляем по территории отеля Мадинат Джумейра. Он окружён каналами, по которым можно прокатиться на лодках.
- Остров Пальма Джумейра. Зайдём в отель Атлантис 5*. На его территории есть большой аквариум, вмещающий около 120 видов рыб, полюбуемся ими.
- Дубай Марина. Здесь вас ждёт прогулка вдоль канала между небоскрёбов и яхт-клубов.
- Парк цветов. Посещение — по желанию, входные билеты оплачиваются отдельно на месте.
- Музыкальные фонтаны у подножия башни «Бурдж-Халифа». Вы насладитесь шоу и сделаете эффектные кадры. Если захотите, можно подняться на смотровую площадку башни на 124-125 этажах. Заказать билеты нужно заранее — за 2-3 дня.
По пути гид расскажет вам факты из истории ОАЭ начиная с 19 века, постепенно подводя вас к теме образования государства и его развития в дальнейшем. Также вы узнаете о местных правилах, образе жизни, обычаях и традициях.
Организационные детали
- Отдельно (по желанию) оплачиваются билеты в Парк цветов ($25 — взрослый, $22 — детский) и на Бурдж-Халифу (от $46, детям до 4 лет бесплатно)
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- По желанию по пути возможен перекус — в стоимость не входит
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1379 туристов
Меня зовут Алексей, я приехал в Дубай 5 лет назад в отпуск и остался здесь жить! Я и моя команда показываем гостям город с разных сторон, его красивую и сказочную жизнь и то, что вы никогда не увидите с экранов. Мы точно любим то, что мы делаем.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающе. Немного истории. В Дубае мы с семьей впервые, проездом. Самостоятельное ознакомление с Дубаем не впечатлило совершено. На обратном пути решили задержаться и продолжить знакомство с Дубаем. Остановились на экскурсии
+1
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Категорически рекомендую именно команду Алексея и его жены Ольги. Это лучшее из предложений Трипстера по индивидуальой обзорной экскурсии в Дубай. К сожалению был печальный опыт на других экскурсиях - много
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Интересная и познавательная экскурсия, гид Олексий рассказал много информации о жизни местного и приезжего населения, сложилось понимание чем и как живут люди в Дубае. Царила дружеская приятная атмосфера, комфортное вождение автомобиля. Экскурсию завершили ужином в кафе OPSO с видом на поющие фонтаны, меню есть на их сайте, заранее попросила Олексия забронировать нам столик. Рекомендую экскурсию к посещению
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Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию!! Очень много интересной информации, прекрасные виды на город и комфортное вождение Ольги. Обязательно будем советовать друзьям и близким!
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Л
Отзыв относительно экскурсии с Алексеем в нескольких словах. За один день у нас была возможность узнать о Дубае максимально. Мы побывали в районах современной застройки (прославленная башня Бурдж Чалифа, Музей
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А
Ездили втроём на экскурсию по Дубаю, были впервые, поэтому хотели составить общее впечатление, почувствовать атмосферу города. Посетили старый и новые районы, задали все вопросы, которые были интересны. Oleksii-отличный гид, много знает о жизни ОАЭ, хорошо ориентируется, учитывает любые пожелания, поэтому программу и маршрут можно менять, как захочется. Остались самые приятные впечатления. Очень советую.
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