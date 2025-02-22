Алексей — ваша команда гидов в Дубае Организатор данного мероприятия

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Провели экскурсии для 1379 туристов

Меня зовут Алексей, я приехал в Дубай 5 лет назад в отпуск и остался здесь жить! Я и моя команда показываем гостям город с разных сторон, его красивую и сказочную жизнь и то, что вы никогда не увидите с экранов. Мы точно любим то, что мы делаем.