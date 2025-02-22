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Дубай глазами экспата

Познакомьтесь с Дубаем через призму жизни экспатов. Погрузитесь в атмосферу Старого города, исследуйте Пальму Джумейра и полюбуйтесь шоу фонтанов у Бурдж-Халифы
Экскурсия «Дубай глазами экспата» предлагает уникальный взгляд на город. Посетите Старый Дубай и квартал Бастакия, где расположены музеи и выставки. Прогуляйтесь по Восточному базару и пересеките Дубайский пролив на лодке.

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для себя Новый Дубай и Дубайскую Венецию, наслаждаясь прогулкой по территории отеля Мадинат Джумейра. Исследуйте остров Пальма Джумейра и его знаменитый отель Атлантис с большим аквариумом. Прогуляйтесь вдоль канала в Дубай Марине и посетите Парк цветов. Завершите день шоу фонтанов у подножия Бурдж-Халифы. Гид расскажет о местной истории, обычаях и традициях

5
14 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальный взгляд на Дубай
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🛥️ Прогулка по каналам Дубайской Венеции
  • 🐠 Аквариум в отеле Атлантис
  • 🌸 Возможность посетить Парк цветов
  • 🎇 Шоу фонтанов у Бурдж-Халифы
Дубай глазами экспата
Дубай глазами экспата
Дубай глазами экспата

Что можно увидеть

  • Старый Дубай
  • Квартал Бастакия
  • Восточный базар
  • Дубайский пролив
  • Новый Дубай
  • Дубайская Венеция
  • Остров Пальма Джумейра
  • Отель Атлантис
  • Дубай Марина
  • Парк цветов
  • Музыкальные фонтаны у Бурдж-Халифы

Описание экскурсии

  • Старый Дубай и квартал Бастакия. На его территории располагаются музеи, проводятся выставки картин и старинных монет. Мы с вами пройдём через Восточный базар к Дубайскому проливу, пересечём его на лодке и окажемся на базарах специй и золота.
  • Новый Дубай и Дубайская Венеция. Погуляем по территории отеля Мадинат Джумейра. Он окружён каналами, по которым можно прокатиться на лодках.
  • Остров Пальма Джумейра. Зайдём в отель Атлантис 5*. На его территории есть большой аквариум, вмещающий около 120 видов рыб, полюбуемся ими.
  • Дубай Марина. Здесь вас ждёт прогулка вдоль канала между небоскрёбов и яхт-клубов.
  • Парк цветов. Посещение — по желанию, входные билеты оплачиваются отдельно на месте.
  • Музыкальные фонтаны у подножия башни «Бурдж-Халифа». Вы насладитесь шоу и сделаете эффектные кадры. Если захотите, можно подняться на смотровую площадку башни на 124-125 этажах. Заказать билеты нужно заранее — за 2-3 дня.

По пути гид расскажет вам факты из истории ОАЭ начиная с 19 века, постепенно подводя вас к теме образования государства и его развития в дальнейшем. Также вы узнаете о местных правилах, образе жизни, обычаях и традициях.

Организационные детали

  • Отдельно (по желанию) оплачиваются билеты в Парк цветов ($25 — взрослый, $22 — детский) и на Бурдж-Халифу (от $46, детям до 4 лет бесплатно)
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • По желанию по пути возможен перекус — в стоимость не входит
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1379 туристов
Меня зовут Алексей, я приехал в Дубай 5 лет назад в отпуск и остался здесь жить! Я и моя команда показываем гостям город с разных сторон, его красивую и сказочную жизнь и то, что вы никогда не увидите с экранов. Мы точно любим то, что мы делаем.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Ирина
Потрясающе. Немного истории. В Дубае мы с семьей впервые, проездом. Самостоятельное ознакомление с Дубаем не впечатлило совершено. На обратном пути решили задержаться и продолжить знакомство с Дубаем. Остановились на экскурсии
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с Алексеем. Алексей является организатором и нами занималась Ольга, супруга Алексея. Вот теперь мы восхищены Дубаем:)) Ольга суперспециалист. Помимо профессионального образования, позволяющее Ольге на высоком уровне говорить о Дубае и его жителях, Ольга невероятно эмпатичнащ и комфортна в общении. Всей семьей благодарны Алексею и Ольге, и обязательно снова попросимся на экскурсию к Ольге в следующий приезд.

Потрясающе. Немного истории. В Дубае мы с семьей впервые, проездом. Самостоятельное ознакомление с Дубаем не впечатлило
Потрясающе. Немного истории. В Дубае мы с семьей впервые, проездом. Самостоятельное ознакомление с Дубаем не впечатлило
Потрясающе. Немного истории. В Дубае мы с семьей впервые, проездом. Самостоятельное ознакомление с Дубаем не впечатлило
Потрясающе. Немного истории. В Дубае мы с семьей впервые, проездом. Самостоятельное ознакомление с Дубаем не впечатлило
Потрясающе. Немного истории. В Дубае мы с семьей впервые, проездом. Самостоятельное ознакомление с Дубаем не впечатлило
Потрясающе. Немного истории. В Дубае мы с семьей впервые, проездом. Самостоятельное ознакомление с Дубаем не впечатлило
Потрясающе. Немного истории. В Дубае мы с семьей впервые, проездом. Самостоятельное ознакомление с Дубаем не впечатлило
Потрясающе. Немного истории. В Дубае мы с семьей впервые, проездом. Самостоятельное ознакомление с Дубаем не впечатлило+1
Потрясающе. Немного истории. В Дубае мы с семьей впервые, проездом. Самостоятельное ознакомление с Дубаем не впечатлило
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Юлия
Категорически рекомендую именно команду Алексея и его жены Ольги. Это лучшее из предложений Трипстера по индивидуальой обзорной экскурсии в Дубай. К сожалению был печальный опыт на других экскурсиях - много
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гидов из Узбекистана с плохим русским языком - внимательно читайте отзывы. Экскурсию нам проводила Ольга - невероятная эрудированность, очень приятный стиль общения, комфортный и продуманный маршрут. Плюсом много узнали о жизни экспатов, ребята живут там много лет. Спасибо огромное Ольге - помогла купить нам билеты на Земфиру по карте резидента, заранее купила билеты в парк цветов - очереди там. Успели посмотреть все достопримечательности и даже больше. Оля, спасибо за наш незабываемый день!

Категорически рекомендую именно команду Алексея и его жены Ольги. Это лучшее из предложений Трипстера по индивидуальой
Категорически рекомендую именно команду Алексея и его жены Ольги. Это лучшее из предложений Трипстера по индивидуальой
Категорически рекомендую именно команду Алексея и его жены Ольги. Это лучшее из предложений Трипстера по индивидуальой
Категорически рекомендую именно команду Алексея и его жены Ольги. Это лучшее из предложений Трипстера по индивидуальой
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Ольга
Интересная и познавательная экскурсия, гид Олексий рассказал много информации о жизни местного и приезжего населения, сложилось понимание чем и как живут люди в Дубае. Царила дружеская приятная атмосфера, комфортное вождение автомобиля. Экскурсию завершили ужином в кафе OPSO с видом на поющие фонтаны, меню есть на их сайте, заранее попросила Олексия забронировать нам столик. Рекомендую экскурсию к посещению
Интересная и познавательная экскурсия, гид Олексий рассказал много информации о жизни местного и приезжего населения, сложилось
Интересная и познавательная экскурсия, гид Олексий рассказал много информации о жизни местного и приезжего населения, сложилось
Интересная и познавательная экскурсия, гид Олексий рассказал много информации о жизни местного и приезжего населения, сложилось
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Мария
Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию!! Очень много интересной информации, прекрасные виды на город и комфортное вождение Ольги. Обязательно будем советовать друзьям и близким!
Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию!! Очень много интересной информации, прекрасные виды на город и комфортное
Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию!! Очень много интересной информации, прекрасные виды на город и комфортное
Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию!! Очень много интересной информации, прекрасные виды на город и комфортное
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Л
Отзыв относительно экскурсии с Алексеем в нескольких словах. За один день у нас была возможность узнать о Дубае максимально. Мы побывали в районах современной застройки (прославленная башня Бурдж Чалифа, Музей
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технических достижений…), в старом городе (стране кочевников, основным промыслом жителей которой была добыча жемчуга), в районе застройки 70-80-х нас встретило шоу чаек…, мы увидели П-образную арку, которая делит Дубай пополам, сфотографировались на фоне "Дубайского ОКА", … первые высотные здания, намывная Пальма, комфортабельные отели, районы частных вилл. И все это благодаря правильному выбору гида, с Алексеем нам повезло. Хочется отметить его профессионализм, компетентность, пунктуальность, отзывчивость на все наши просьбы. Большое спасибо Вам, Алексей. И хотелось бы рекомендовать Вас тем, кто будет искать хорошего гида.

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А
Ездили втроём на экскурсию по Дубаю, были впервые, поэтому хотели составить общее впечатление, почувствовать атмосферу города. Посетили старый и новые районы, задали все вопросы, которые были интересны. Oleksii-отличный гид, много знает о жизни ОАЭ, хорошо ориентируется, учитывает любые пожелания, поэтому программу и маршрут можно менять, как захочется. Остались самые приятные впечатления. Очень советую.
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Входит в следующие категории Дубая

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