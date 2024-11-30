Индивидуальный трансфер из аэропорта DXB Дубай

Если вам требуется личный или же корпоративный трансфер из международного аэропорта Дубая, наша команда специалистов всегда придет на помощь.

Мы заберем вас из аэропорта и довезем до отеля с максимальным комфортом, учтем все ваши пожелания, а при необходимости организуем трансфер до главных достопримечательностей ОАЭ.
Индивидуальный трансфер из аэропорта DXB Дубай
Индивидуальный трансфер из аэропорта DXB Дубай
Индивидуальный трансфер из аэропорта DXB Дубай
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание трансфер

Трансфер в ОАЭ: комфорт и надежность

Ищете надежный трансфер на территории Объединенных Арабских Эмиратов для себя и своих близких? Возможно, вам нужен транспорт для деловых поездок или корпоративных мероприятий? Наша команда специалистов готова предоставить вам услуги на высоком уровне, учитывая все ваши пожелания.

Встреча в аэропорту

По прибытии в международный аэропорт Дубая (DXB) вас встретит наш опытный водитель. Мы гарантируем, что все детали будут учтены, чтобы ваше путешествие началось без лишних хлопот.

Круглосуточная поддержка

Наши специалисты находятся на связи 24/7, что позволяет вам чувствовать себя уверенно и спокойно в любой ситуации. Мы готовы помочь вам в любое время, чтобы вы могли сосредоточиться на своих делах.

Трансфер к достопримечательностям

Мы также можем организовать трансфер к основным достопримечательностям ОАЭ. Позвольте нам позаботиться о вашем комфорте, пока вы наслаждаетесь красотой этой удивительной страны.

Профессиональные водители

Все наши водители — это настоящие профессионалы, которые прошли обучение и имеют лицензии на осуществление трансфера. Мы уверены в их квалификации и ответственности.

Безопасный автопарк

Наш автомобильный парк полностью принадлежит нашей компании и застрахован. Мы уделяем особое внимание безопасности: все автомобили оснащены ремнями безопасности, GPS-трекерами, аптечками и другими необходимыми средствами.

Выбирая наш сервис, вы выбираете комфорт, безопасность и надежность. Мы готовы сделать ваше путешествие максимально приятным и удобным!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Toyota Previa (7 мест), DXB T1, T2, T3 - Dubai$49.50
Toyota Previa (7 мест), DXB T1, T2, T3 - Abu Dhabi$114.30
Toyota Previa (7 мест), DXB T1, T2, T3 - Sharjah$58.50
Toyota Previa (7 мест), DXB T1, T2, T3 - Ajman$61.20
Toyota Previa (7 мест), DXB T1, T2, T3 - Ras Al Khaimah$114.30
Toyota Previa (7 мест), DXB T1, T2, T3 - Fujairah$121.50
Toyota Hiace (13 мест), DXB T1, T2, T3 - Dubai$94.50
Toyota Hiace (13 мест), DXB T1, T2, T3 - Abu Dhabi$162
Toyota Hiace (13 мест), DXB T1, T2, T3 - Sharjah$99
Toyota Hiace (13 мест), DXB T1, T2, T3 - Ajman$103.50
Toyota Hiace (13 мест), DXB T1, T2, T3 - Ras Al Khaimah$166.50
Toyota Hiace (13 мест), DXB T1, T2, T3 - Fujairah$166.50
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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